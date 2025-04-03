台中霧峰宵夜推薦/霧峰熱炒推薦

半夜肚子餓，卻不知道要吃什麼？

來霧峰宵夜「食為天」準沒錯！

這間在地人口耳相傳的宵夜美食

從傍晚開始營業到深夜

不管是加班後的晚餐、三五好友聚餐

還是夜貓子覓食，都能在這裡找到滿足。

這裡的菜單超豐富

熱炒、炸物、烤物、小菜應有盡有

尤其是蔥爆牛肉、鹽焗吳郭魚、三杯雞等招牌料理

每道都香氣逼人、下飯又過癮！

最棒的是，價格親民、份量實在，CP值超高

難怪一到晚餐或宵夜時間總是高朋滿座。

坐在半露天的用餐區

一邊享受美食，一邊和朋友聊天

氣氛輕鬆又熱鬧，完全是宵夜聚餐的最佳選擇！

不管是來大快朵頤，還是小酌兩杯

霧峰宵夜「食為天」都會讓你一吃成主顧

回訪率100%！

霧峰宵夜「食為天」停車交通資訊

來到霧峰宵夜「食為天」

交通跟停車問題不太需要擔心！

店家就位於霧峰林森路上

開車來的話，附近有路邊停車格

基本上都能找到車位

騎機車的話更方便

門口就能停車省去找車位的麻煩

如果搭公車的話，附近也有站牌

步行幾分鐘就能到達，整體來說交通相當方便。

霧峰宵夜「食為天」環境

霧峰宵夜「食為天」的用餐環境寬敞舒適

結合室內與半露天座位，特別適合三五好友

同事聚餐或家人一起來享受美食

晚上點起燈光，氣氛輕鬆又熱鬧

不會有一般熱炒店那種擁擠、嘈雜的感覺。

天氣好的時候，坐在半露天區享受微風

邊吃邊聊天，真的很愜意！

環境整潔度也讓人驚喜

桌面清理得很乾淨，餐具擺放整齊

不會像有些熱炒店油膩膩的

讓人吃起來更放心。

重點是店員服務態度親切，出菜速度快

不用等太久就能大快朵頤！

霧峰宵夜「食為天」菜單價格

￭內用免收服務費

￭可內用也有配合PANDA外送平台

霧峰宵夜「食為天」菜單選擇非常豐富

有熱炒、烤物、炸物、湯物

主食、冷物、小菜及飲品

熱炒幾乎都是百元熱炒，非常的平價

還有古早味的豬油拌飯、肉粥通通只要 $10元

另外還有老饕才知道的隱藏版菜色

像重慶水煮魚，不用去餐廳也吃得到。

所有餐點都是現點現做

但出餐速度也不會太慢

第一次來如果不知道要吃什麼

小黑板上也有主廚的熱門推薦

直接點不用擔心會踩雷

霧峰宵夜「食為天」餐點評價

隱藏版-重慶水煮魚

這道絕對是嗜辣者的天堂！

雖然是隱藏版，但內行人一試成主顧

每次來都一定要點。

魚片選用新鮮的白肉魚，口感細緻滑嫩

搭配店家特調的水煮辣湯

麻、辣、香、鮮一次滿足！

湯頭使用多種中藥材、辣椒與花椒熬煮

喝一口瞬間舌尖發麻

後勁帶著濃厚的香氣，辣而不嗆，香氣十足

完全是超過癮的享受！

裡面還加了脆口的豆芽

酥脆的油條和新鮮花椰菜及玉米筍

吸滿湯汁後更加夠味，連湯都想拿來配飯

炒三鮮

這道是清爽系料理的代表

不管你是熱炒老饕還是想來點健康均衡的選擇

這盤都會讓你滿意！

選用新鮮蝦仁，口感Q彈，完全沒有腥味

經過快炒後更能鎖住鮮甜

還有Q彈花枝跟Q軟魚皮增加口感

搭配的蘆筍則是挑選脆嫩無渣的部位

搭配蒜頭爆香後快炒，保持爽脆的口感

讓每一口都帶著自然的鮮甜

這道菜沒有過多調味

走的是「簡單就是王道」的路線

吃起來不會油膩

還能中和一些重口味熱炒的油膩感

現炒時蔬

別小看這道簡單的青菜快炒

會做得好吃可不簡單！

霧峰宵夜「食為天」的現炒時蔬每天新鮮採購

當天進什麼菜就炒什麼

今天推出的炒菠菜

快炒時大火逼出蔬菜的鮮甜，保留爽脆口感

搭配蒜頭一起炒，更加香氣十足

簡單的調味帶出蔬菜的原味

不管是配飯還是單吃都很順口

鹹酥蝦

這道完全是下酒菜王者！

新鮮蝦子裹上薄薄的粉炸得金黃酥脆

連蝦殼一起吃都沒問題

一口咬下超級涮嘴

調味上撒上鹽酥粉

搭配蒜酥、九層塔一起拌炒香氣十足

每一口都帶著酥脆的口感和鹹香味

咬下去還能感受到蝦肉的彈性

完全不會過乾，忍不住一隻接一隻

這道真的很適合配冰啤酒

來這裡吃宵夜的老饕們幾乎桌桌必點！

蒜苗鹹豬肉

這一道也是熱門的下酒菜

鹹豬肉外皮帶點微微的脆度

肉質則是帶有嚼勁但不會過硬

油脂部分恰到好處，吃起來鹹香不膩

搭配大量蒜苗拌炒，蒜香濃郁

完美平衡了豬肉的鹹度

入口時多了一層香氣，超級下飯

讓人一口接一口

月亮蝦餅

月亮蝦餅炸得金黃酥脆

一口咬下滿滿的蝦漿內餡

完全沒有偷工減料，滿嘴都是濃濃的蝦味！

吃得出來老闆真的是給料不手軟

加上老闆的炸功了得

一口咬下可以感受外皮薄脆但不油膩

吃起來也不會覺得粉粉的

搭配店家特製的泰式酸甜醬

酸酸甜甜更能帶出蝦餅的鮮味

份量給得很足，每一片厚度都很有誠意

完全不像有些店家薄薄一層敷衍了事

這道不管大人小孩都超愛！

吃熱炒當然怎麼能少了冷飲跟酒水呢

可以直接到後面的冰箱自取，品項蠻多的

還有提供生啤酒

不喝酒的人也有各種果汁汽水可選擇

不管是下班後想來吃點熱炒、朋友聚餐

還是半夜嘴饞，來霧峰宵夜「食為天」就對了！

多達80種的百元菜色

不管今天想來點下酒菜

或是想要吃飽的通通都能滿足你

建議大家要來用餐可以早點來卡位或電話預約

因為霧峰宵夜「食為天」真的是越晚越多人

另外老闆偷偷告訴我們夏天會推出全新菜單

大家可以期待一下喔~

今晚下班想揪朋友來吃平價的熱炒、宵夜嗎？

霧峰宵夜「食為天」我非常推薦給大家

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✩ 店家資訊 ✩

霧峰宵夜食為天

地址：台中市霧峰區林森路435號

電話：04-23390909

營業時間：17:00-01:30

IG：霧峰宵夜食為天

停車資訊：路邊停車



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以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

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