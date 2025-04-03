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霧峰宵夜食為天：台中霧峰宵夜推薦，霧峰夜貓子的天堂，超高CP值百元熱炒美食，還有隱藏版美食等你來品嚐，晚餐、宵夜都爆滿

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2025-04-03 11:01:00 文字：Cindy Chen
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Cindy Chen

Cindy Chen

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台中霧峰宵夜推薦/霧峰熱炒推薦

半夜肚子餓，卻不知道要吃什麼？

霧峰宵夜「食為天」準沒錯！

這間在地人口耳相傳的宵夜美食

從傍晚開始營業到深夜

不管是加班後的晚餐、三五好友聚餐

還是夜貓子覓食，都能在這裡找到滿足。

這裡的菜單超豐富

熱炒、炸物、烤物、小菜應有盡有

尤其是蔥爆牛肉、鹽焗吳郭魚、三杯雞等招牌料理

每道都香氣逼人、下飯又過癮！

最棒的是，價格親民、份量實在，CP值超高

難怪一到晚餐或宵夜時間總是高朋滿座。

坐在半露天的用餐區

一邊享受美食，一邊和朋友聊天

氣氛輕鬆又熱鬧，完全是宵夜聚餐的最佳選擇！

不管是來大快朵頤，還是小酌兩杯

霧峰宵夜「食為天」都會讓你一吃成主顧

回訪率100%！

霧峰宵夜「食為天」停車交通資訊

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來到霧峰宵夜「食為天」

交通跟停車問題不太需要擔心！

店家就位於霧峰林森路

開車來的話，附近有路邊停車格

基本上都能找到車位

騎機車的話更方便

門口就能停車省去找車位的麻煩

如果搭公車的話，附近也有站牌

步行幾分鐘就能到達，整體來說交通相當方便。

霧峰宵夜「食為天」環境

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霧峰宵夜「食為天」的用餐環境寬敞舒適

結合室內與半露天座位，特別適合三五好友

同事聚餐或家人一起來享受美食

晚上點起燈光，氣氛輕鬆又熱鬧

不會有一般熱炒店那種擁擠、嘈雜的感覺。

天氣好的時候，坐在半露天區享受微風

邊吃邊聊天，真的很愜意！

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環境整潔度也讓人驚喜

桌面清理得很乾淨，餐具擺放整齊

不會像有些熱炒店油膩膩的

讓人吃起來更放心。

重點是店員服務態度親切，出菜速度快

不用等太久就能大快朵頤！

霧峰宵夜「食為天」菜單價格

霧峰宵夜食為天：台中霧峰宵夜推薦，霧峰夜貓子的天堂，超高CP

￭內用免收服務費

￭可內用也有配合PANDA外送平台

霧峰宵夜「食為天」菜單選擇非常豐富

有熱炒、烤物、炸物、湯物

主食、冷物、小菜及飲品

熱炒幾乎都是百元熱炒，非常的平價

還有古早味的豬油拌飯、肉粥通通只要 $10元

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另外還有老饕才知道的隱藏版菜色

像重慶水煮魚，不用去餐廳也吃得到。

所有餐點都是現點現做

但出餐速度也不會太慢

第一次來如果不知道要吃什麼

小黑板上也有主廚的熱門推薦

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直接點不用擔心會踩雷

霧峰宵夜「食為天」餐點評價

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隱藏版-重慶水煮魚

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這道絕對是嗜辣者的天堂！

雖然是隱藏版，但內行人一試成主顧

每次來都一定要點。

魚片選用新鮮的白肉魚，口感細緻滑嫩

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搭配店家特調的水煮辣湯

麻、辣、香、鮮一次滿足！

湯頭使用多種中藥材、辣椒與花椒熬煮

喝一口瞬間舌尖發麻

後勁帶著濃厚的香氣，辣而不嗆，香氣十足

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完全是超過癮的享受！

裡面還加了脆口的豆芽

酥脆的油條和新鮮花椰菜及玉米筍

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吸滿湯汁後更加夠味，連湯都想拿來配飯

炒三鮮

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這道是清爽系料理的代表

不管你是熱炒老饕還是想來點健康均衡的選擇

這盤都會讓你滿意！

選用新鮮蝦仁，口感Q彈，完全沒有腥味

經過快炒後更能鎖住鮮甜

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還有Q彈花枝跟Q軟魚皮增加口感

搭配的蘆筍則是挑選脆嫩無渣的部位

搭配蒜頭爆香後快炒，保持爽脆的口感

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讓每一口都帶著自然的鮮甜

這道菜沒有過多調味

走的是「簡單就是王道」的路線

吃起來不會油膩

還能中和一些重口味熱炒的油膩感

現炒時蔬

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別小看這道簡單的青菜快炒

會做得好吃可不簡單！

霧峰宵夜「食為天」的現炒時蔬每天新鮮採購

當天進什麼菜就炒什麼

今天推出的炒菠菜

快炒時大火逼出蔬菜的鮮甜，保留爽脆口感

搭配蒜頭一起炒，更加香氣十足

簡單的調味帶出蔬菜的原味

不管是配飯還是單吃都很順口

鹹酥蝦

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這道完全是下酒菜王者！

新鮮蝦子裹上薄薄的粉炸得金黃酥脆

連蝦殼一起吃都沒問題

一口咬下超級涮嘴

調味上撒上鹽酥粉

搭配蒜酥、九層塔一起拌炒香氣十足

每一口都帶著酥脆的口感和鹹香味

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咬下去還能感受到蝦肉的彈性

完全不會過乾，忍不住一隻接一隻

這道真的很適合配冰啤酒

來這裡吃宵夜的老饕們幾乎桌桌必點！

蒜苗鹹豬肉

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這一道也是熱門的下酒菜

鹹豬肉外皮帶點微微的脆度

肉質則是帶有嚼勁但不會過硬

油脂部分恰到好處，吃起來鹹香不膩

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搭配大量蒜苗拌炒，蒜香濃郁

完美平衡了豬肉的鹹度

入口時多了一層香氣，超級下飯

讓人一口接一口

月亮蝦餅

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月亮蝦餅炸得金黃酥脆

一口咬下滿滿的蝦漿內餡

完全沒有偷工減料滿嘴都是濃濃的蝦味！

吃得出來老闆真的是給料不手軟

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加上老闆的炸功了得

一口咬下可以感受外皮薄脆但不油膩

吃起來也不會覺得粉粉的

搭配店家特製的泰式酸甜醬

酸酸甜甜更能帶出蝦餅的鮮味

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份量給得很足，每一片厚度都很有誠意

完全不像有些店家薄薄一層敷衍了事

這道不管大人小孩都超愛！

吃熱炒當然怎麼能少了冷飲跟酒水呢

可以直接到後面的冰箱自取，品項蠻多的

還有提供生啤酒

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不喝酒的人也有各種果汁汽水可選擇

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不管是下班後想來吃點熱炒朋友聚餐

還是半夜嘴饞霧峰宵夜「食為天」就對了！

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多達80種的百元菜色

不管今天想來點下酒菜

或是想要吃飽的通通都能滿足你

建議大家要來用餐可以早點來卡位或電話預約

因為霧峰宵夜「食為天」真的是越晚越多人

另外老闆偷偷告訴我們夏天會推出全新菜單

大家可以期待一下喔~

今晚下班想揪朋友來吃平價的熱炒、宵夜嗎？

霧峰宵夜「食為天」我非常推薦給大家

 

 

阿秋大肥鵝健康店-台中南區美食，2024父親節桌菜推薦，主打喜歡二傻夫婦文章記得按讚關注阿秋大肥鵝健康店-台中南區美食，2024父親節桌菜推薦，主打

 

 

✩ 店家資訊 ✩

霧峰宵夜食為天

地址：台中市霧峰區林森路435號

電話：04-23390909

營業時間：17:00-01:30

IG：霧峰宵夜食為天

停車資訊：路邊停車


檢視較大的地圖

以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

文章標籤
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霧峰宵夜食為天

phone04-2339090
place台中市霧峰區林森路435號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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