

今日要開始前往遠得要命王國之清萊方向

這次早起了些，昨天餐廳窗前的位置是空的，就不客氣地選坐啦

因為接下來要搭上3個多小時的車，早餐就吃到7分飽就好~~~

和可愛的麋鹿裝置藝術說掰掰啦~~~~出發吧!!!!



出發前的天氣似乎不是很好呢~~~



由於這次出遊的人數眾多，年齡層又橫跨老中青三代，所以才剛上路不到10分鐘

就先停了第一個休息加油站

於是就來朝聖一下泰國連鎖大牌咖啡Amazon Cafe，似乎剛好碰到椰奶風味的咖啡選項，那就來上一杯吧~~

不知道是因為在當地的緣故，還是真的泰國的咖啡就是很厲害~~濃郁的椰奶風味與微苦的咖啡還真是完美的搭配~~



一行人小歇一下後就繼續上車往清萊前進啦!!!

第二站休息站~~~一樣是2023年來的那個天然溫泉停靠站

這次泡腳的遊客似乎就沒上次的多(上次來的時候是11月底，稍稍涼一些???)

不過有發現這次的溫泉水相較上次比較溫一點，不像上次的溫度就是往煮熟的程度靠近這樣!



泡腳放鬆行程結束啦~~繼續前進!!!!!

終於，將近快3小時的車程，第一站白廟到啦~~(比較詳盡的介紹可到2023的清邁旅遊隨筆D3看呦，這次就不再重述了)

這次的這個景點相較我們上回來，遊客明顯少了很多，之前買票後光排隊上橋進去就要花上不少時間，這次只稍微停留一下，也順利拍完照就順順地往前走了



第一景，當然就是要站在側邊池邊一角將白廟與倒影一同取景



有別於上回第一次來，主要都以全景、大景作為拍攝地取景(畢竟是第一次來，什麼都覺得新奇)，這次就比較著重在局部、特定的雕像、雕刻等去觀看



上回沒有走到後面





意外在樹幹上發現了美麗的爬蟲生物~~~



園區最後方供奉象神的神廟



白廟行程結束後，我們再次來到了 Chivit thamma da coffee house湖畔餐廳

還記得去年清邁一度水災，這間餐廳也因天災被迫停業一段時間，原本以為無緣再來這裡用餐了

好在水災過後，這裡又重新整頓好再次開張~~終於能夠再次品嘗那時記憶猶新的美味

很難想像當時的洪水淹過這裡的情況





同行友人點了鳳梨炒飯、戰斧豬排、奶香鮮蝦義大利麵、炸魚薯條、咖啡、蛋糕

不得不說，時隔一年多，餐點、飲品依舊水準以上，難怪重新開業的店內還是人潮不斷!!!







吃完後大夥兒緩步前往附近的藍廟走走



停留約半小時後，我們就前往今晚下榻的飯店-清萊艾美渡假酒店前進了

很南洋風格的飯店



等待check in時先享用一杯冰涼的迎賓飲品



飯店內可見幾棵碩大的樹木



房間很大，不過算是比較早期空間風格，每間都配置一個戶外陽台



入房的時間算早，隨意走走看看吧~~~~





河畔餐廳~~晚上來這裡做著吹著河邊的微風再配上一杯美酒應該很棒吧



健身房內的設施也很新穎



今晚的晚餐是到市區裡的清萊夜市覓食

剛到入口處，還以為就是眼前看到的這短短一條，沒想到往後走可是有一大區塊的美食區呀!!!



中間是用餐區，兩旁盡是各種熟食、小吃商家



什麼都覺得新奇、什麼都覺得好像很好吃的樣子

一直被陶鍋的火鍋給吸引，最後就是點它啦!!!!!另外還點上了烤牛肉跟烤蝦



小小的陶鍋，點了雞豬拼盤，還有一籃配菜，裏頭有金針菇、高麗菜、九層塔、冬粉、一顆雞蛋

不要小看這一盤，兩個人差點吃不完，將青菜、肉塊丟進陶鍋裡，蓋上鍋蓋稍微悶煮到熟就可吃了

湯頭非常的清甜，不沾醬就很好吃了~~~(是否裡面有添加黑魔法調味料?!)





原本想說吃完還可稍微在裏頭逛逛，殊不知突然下起滂沱大雨，還打起了轟天雷外加閃電

一行人吃到後面根本就是狼狽收場，趕快打電話給我們的司機請他特地跑一趟來載大家回飯店(好險住處離夜市不遠...........)

因被突如其來的大雨打亂了行程，所以回飯店的時間就早了些

趕上最後半小時酒吧還有買一送一的happy hour



今天的舟車勞頓外加晚上的驟雨震撼~~早些休息吧~~~



明天繼續跑行程!!!



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