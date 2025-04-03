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台中市西區壽星指定!! 台中燒肉慶生餐廳，千元果酒盤免費招待

2025-04-03 23:28:00 文字：靜香EAT
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靜香EAT

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台中市西區壽星指定!! 台中燒肉慶生餐廳，千元果酒盤免費招待

 

最近生日的朋友趕快收藏，藏在精誠商圈的燒肉店「精誠壹山」是不少人的慶生首選。當月當日壽星都有招待，當日壽星甚至能挑選要千元果酒盤或比奶油蛋糕更吸睛的海膽鮭魚卵蛋糕當禮物，慶生儀式感必須點滿。

 

台中市西區壽星指定!! 台中燒肉慶生餐廳，千元果酒盤免費招待

 

因為藏在巷子裡，所以之前一直沒留意過這家燒肉店。沒想到店內店外的環境當很有特色，復古感十足的用餐空間超好拍。

 

台中市西區壽星指定!! 台中燒肉慶生餐廳，千元果酒盤免費招待

 

更詳細的圖文資訊可以參考blog的分享

https://bear31409.pixnet.net/blog/post/358261527

 

台中市西區壽星指定!! 台中燒肉慶生餐廳，千元果酒盤免費招待

 

近期更新菜單，餐點的選擇更多元，套餐內容相當豐富，而且口味都很不錯。

 

台中市西區壽星指定!! 台中燒肉慶生餐廳，千元果酒盤免費招待

 

比臉大的prime等級肋眼口感超軟嫩，有專人代烤好加分，只要專心用餐跟聊天就好

 

台中市西區壽星指定!! 台中燒肉慶生餐廳，千元果酒盤免費招待

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這兩年超夯的幻切牛舌這邊也吃得到!!

 

台中市西區壽星指定!! 台中燒肉慶生餐廳，千元果酒盤免費招待

 

更詳細的圖文資訊可以參考blog的分享

https://bear31409.pixnet.net/blog/post/358261527

 

台中市西區壽星指定!! 台中燒肉慶生餐廳，千元果酒盤免費招待

 

不管是拌飯、壽司還是滿滿蛤蜊的鍋物表現都不俗。

 

台中市西區壽星指定!! 台中燒肉慶生餐廳，千元果酒盤免費招待

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有慶生計畫的朋友別忘了提前預約，還有超high生日祝福，絕對讓壽星超難忘

 

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更詳細的圖文資訊可以參考blog的分享

https://bear31409.pixnet.net/blog/post/358261527

 

 

精誠壹山 l 海鮮燒肉專門店

地址 : 台中市西區精誠路13號

電話 : 04-2329-6913

營業時間 :週ㄧ~週五 17:00~23:00，週六、日午間 11:00~15:00、晚間 17:00~23:00

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精誠壹山

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place台中市西區精誠13號
4.35 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.36
服務品質
4.31
裝潢氣氛
4.33
CP值
4.33
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