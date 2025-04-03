身邊有一群熱愛喝茶的朋友，每次從大陸來台灣，都會帶上自己家鄉的茶葉，一邊喝一邊跟我們分享當地的茶文化。但每次回去的時候，他們也一定會帶幾包台灣茶回去，像是交換故事一樣，把不同地方的茶香帶來帶去。

某次，他們來台灣玩，我帶他們去了一趟吃茶三千。沒想到這個地方居然深得他們的心！從那次之後， 每次來台灣，他們都會把這裡當成固定行程，直接來這裡外帶幾杯回飯店，不誇張的說，平均每人至少要買3-4 杯 ，邊喝邊說：「這個真的很不一樣！」

而受到大家喜歡的吃茶三千概念店，這間讓人一試成主顧的茶館，到底有什麼樣的魅力？今天就一起看看吧 :)



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吃茶三千台灣概念店

台中市南屯區大英街607號

04 23285535

10:00-22:00



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吃茶三千雲端製造所

台中市南屯區大墩路239號

10:00-17:30

吃茶三千位於台中南屯區， 從捷運水安宮站步行約五分鐘即可抵達，附近還有兩個停車場，無論是搭捷運還是開車來，都相當方便。

這間店的建築原本是一棟40年的老宅，沒有被拆除重建，而是細心改造、與老屋共存，紅磚牆與老屋的風采都被完整保留下來，讓整個空間充滿懷舊又靜謐的氛圍。

門口的「吃茶三千」LOGO 以浮雕字體和鐵件設計呈現，低調卻很有質感，也蘊含了品牌的理念。

「吃茶」是台語的「喝茶」，代表著一種日常且親切的茶文化；「三千」則來自「落水三千，只取一瓢」，象徵他們只選擇最好的茶，為每一位客人呈上一杯最純粹的風味。

吃茶三千的概念店很有特色， 店裡大面積的落地玻璃，不僅讓光線流進來，還讓整個空間看起來明亮又舒服。

你一進去就會感覺到那種寧靜的氛圍，好像時間在這裡慢下來了，內部的木質色系和清水模搭配得恰到好處，讓人覺得格外放鬆，站在裡面真的是一種很平靜的感覺。

而且，空氣中充滿著各種茶香，彷彿每一個角落都在提醒你「這裡真的是一個可以好好享受茶時光的地方」。

這次去吃茶三千，發現他們做了一些有趣的改變，讓我印象最深的就是他們新增的語音導覽。

店內特色處都有QR Code，隨著我們在店裡走走逛逛、欣賞每個角落時，隨手掃一下碼，就能聽到關於這個區域的特色介紹，還能了解更多店內的設計與理念。

在空間設計上很有心，融入了不少台灣在地的文化，從細節中感受到濃濃的台灣味。而對茶品的要求也非常高，聽著他們對茶的專注與堅持，真的讓我對這裡的每一杯茶更加期待！

這台Lion萃茶機可以說是吃茶三千的秘密武器，真的超級厲害！

它擁有專利技術，可以根據不同茶葉的特性，甚至是不同的調味方式和冰量，來調整萃取的方式，完美呈現出每種茶葉獨有的風味。

在萃取的過程中，不但可以看到萃取的過程，還有個小小的溫度計，這讓整個過程更加精細。

可以精準監控溫度，確保每一杯茶的茶湯穩定，無論是溫熱還是冰的，每一口都能品嚐到最理想的味道。

吃茶三千的茶葉都是來自台灣各地，像是高山烏龍、紅茶、綠茶等，不同的茶葉風味各有特色。

如果你對茶葉種類不太熟悉，也不用擔心，可以先到櫃檯聞一聞茶葉的香氣，選擇自己喜歡的口味。 畢竟，吃茶三千的茶葉每一款都經過精心挑選，泡出來的茶總是清香又有層次，喝起來特別順口。

而且這裡的茶飲有純茶或者是搭配鮮奶之外，也有搭配配方奶的茶飲，選擇種類上來說非常的多元。

在點餐和製作茶飲的對面，有一個特別的區域，那就是品鑑區。

這個區域的設計不僅是為了讓更多人了解台灣的好茶，更重要的是，它幫助降低了品茶的門檻。

對於那些可能對茶葉不太熟悉的人，這裡是一個很好的機會來親身體驗，品嚐不同風味的梨山茶，每位客人可以選擇一種梨山茶來品嘗，細細品味它的獨特香氣與層次，這樣的設計讓大家可以輕鬆入門，享受茶葉的美好，也讓品茶變得更加簡單和有趣。

吃茶三千的茶葉真的很有趣，因為烘焙程度不同，泡出來的茶湯風味也會大不相同。

像是最輕焙的初曉，喝起來比較清新、淡雅；而最深焙的夜嵐則帶有更濃郁的香氣，茶湯味道深沉又有層次。這樣的選擇讓每個人都能根據自己的喜好，挑選最適合的風味。

更厲害的是， 吃茶三千還採用了ISO3103國際品茶標準，這樣每一款茶葉的泡製過程都是一樣的，確保每一杯的茶湯都有穩定的品質。

每次他們都會使用3克茶葉、浸泡6分鐘的方式來萃取，這樣泡出來的茶不會因為時間或水質不同而有所差異。

這樣的品茶方式讓每一口茶都更加純粹，不同的茶葉也能真正呈現出它們的獨特風味。如果你和親朋好友一同來，一定可以一起品嚐到各種不一樣的高山茶。

往上走一點，你會看到一顆 店樹，它從開店初期就被移植到這裡，一直陪伴著吃茶三千。

這棵樹不只是裝飾，它代表了吃茶三千的成長與堅持，就像店裡的一切，都是一點一滴慢慢積累起來的。

旁邊的人文藝室也很有意思，這裡展示了吃茶三千的職人團隊，從栽種茶葉到開發產品，再到品牌的建立與傳遞，都是他們職人精神的結晶。看到這些背後的故事，讓人不禁更為佩服。

我聽到最讓人稱讚的一點是，吃茶三千對於飲品的要求真的非常高。飲品做好後，並不會立刻就賣給顧客，而是會先根據現飲、30分鐘後和1小時後的風味來確保每一杯茶的口感都達到最佳狀態，只有達到標準的飲品才會上架販售。這樣不僅能穩定品質，也讓顧客每次來都能品嚐到最好的味道，真的是很貼心的做法！

樓梯旁的茶牆是認真的茶葉，一顆一顆手工黏上的。

使用的茶葉來自於品鑑區的五種不同烘焙程度的茶葉，去製作而成，展現出來的風格可以感覺得到，是一種有點山嵐感覺的樣貌，非常漂亮。

每一個茶倉都是精心設計的，形狀、材質、色澤各有不同，像是每一個茶葉的個性都被獨立呈現出來。

獨具特色的茶窖熟成室打造出了一個四季變化，一天猶如四季般，讓需要30年成年的老茶，只需要2-3年即可完成保存。

吃茶三千將茶山的靜謐與自然搬進了城市，即使身處在繁忙的都市，一踏進來，就能感受到山間的那份靜謐與茶香。

離開前，我當然要帶上一杯喜歡的飲品，而這次也不例外。這兩杯飲品中，我最喜歡的還是松針奶綠。

每次來吃茶三千，我幾乎都會點這杯。松針綠茶和鮮奶的搭配，口感非常柔順絲滑，不僅喝起來順口，松針綠茶的茶香也特別濃郁。搭配牛奶後，茶香完全沒有被壓過，反而更顯得層次豐富，這種完美的平衡感讓我每次都喝了還想再喝，推薦給大家！



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吃茶三千台灣概念店

台中市南屯區大英街607號

04 23285535

10:00-22:00



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吃茶三千雲端製造所

台中市南屯區大墩路239號

10:00-17:30

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