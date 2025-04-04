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新北市永和區捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

Mr Chu啾 Mr Chu啾咖啡食堂 啾咖啡食堂 捷運頂溪
2025-04-04 10:36:00 文字：齊媽
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齊媽

齊媽

113. 12. 5 (四)                        Mr. Chu啾  咖啡食堂

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

我們在蛋室吃飽後，步行到附近準備喝午茶

抵達原訂的咖啡館，老闆娘告知臨時有團體包場，她帶我們到另一家店續攤

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

穿過小巷來到這裡，眼睛瞬間一亮，太巧了！這也是我收藏的名單之一

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

店名很可愛~MR.CHU 啾咖啡食堂，圍牆的貓咪彩繪非常吸睛

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

老闆娘養了五隻貓咪，貓店長會輪流出現在店內值班

貓控和喜歡擼貓的人來到這裡肯定開心不已

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

戶外座位區有綠意、有彩繪，同框拍照可愛極了

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

跟最愛的姐妹淘在一起就是開心，我愛妳們捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

戶外區有一台復古電玩，這是很多人的童年記憶

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

老公寓改造的咖啡館，擺設和座位也充滿懷舊氛圍

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

一樓的座位區很有特色，平日未客滿可以自行選擇喜愛的位子

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

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老闆娘愛貓，也收藏很多貓咪的玩偶、公仔和擺飾

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

店內處處可見貓咪的蹤影，增添不少童趣

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除了貓咪，還有很多日本經典公仔和復古小物

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

有看到小沙發上的亮點嗎？

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

喵～其中一隻貓店長窩在沙發上，慵懶模樣很Chill

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

老闆娘帶領我們走上二樓，紅色樓梯扶手也是經典回憶殺

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二樓有包廂，平時若須使用包廂有低消限制

老闆娘為了表示歉意，主動讓我們坐包廂且不收低消，感恩～

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

我們選擇這一間沙發包廂，黃色吊燈和老木窗真的很有FU

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

二樓另設有一般座位區，老宅獨特味道越看越喜歡

捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

MENU封面是Q版喵星人，這裡除了供應甜點和飲品，也有正餐可供選擇

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焦糖海鹽生乳酪  $160

表面炙燒的焦糖閃閃發亮，十分誘人

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抹茶巴斯克  $140

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抹茶拿鐵  $150

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芒果氣泡飲  $140         蔓越莓氣泡飲  $140

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姐妹淘約會日，不管吃什麼、喝什麼都覺得很快樂

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悠閒的午後、輕鬆的暢聊，這種感覺真好捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

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捷運頂溪．Mr. Chu啾 咖啡食堂 / 擼貓咖啡館

＜Mr.Chu＞新北市永和區永和路2段157巷2弄2號

(02) 2929 - 0309            營業時間11:30～21:00

捷運頂溪站1號出口，步行約5分鐘

FB粉絲頁：Mr. Chu咖啡食堂

 

 
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Mr. Chu啾 Mr. Chu啾咖啡食堂 擼貓咖啡館 捷運頂溪
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Mr. Chu啾・咖啡食堂

phone02-29296773
place新北市永和區永和路二段157巷2弄2號
4.53 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.83
裝潢氣氛
4.83
CP值
4.33
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