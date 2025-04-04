位於新莊輔大附近的饞饞燒肉是一間全新的日式燒肉放題品牌，最低588元即可享受燒肉火鍋吃到飽，對學生來說是CP值超高的選擇，而對於想犒賞自己的上班族來說，也有更高價位、品項更豐富的組合可供選擇。無論是朋友聚餐、情侶約會，還是獨自享受美食，都能在這裡大快朵頤。且交通便利，從捷運輔大站2號出口出來，約步行3分鐘左右就能抵達。

店內原本採單點制，但在老顧客的建議下，改為主打單點精緻般的火烤兩吃吃到飽。店內環境明亮，座位採小包廂式設計，最多可容納48人。

自助吧的設計讓用餐更加便利，白飯、飲料、霜淇淋（有兩種口味可選）無限供應，醬料區則採圓形高台設計，避免取用時過度擁擠。

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這裡的肉品的品質也相當不錯，牛肉選用澳洲的和牛。「M7澳洲和牛肋眼上蓋」油花細緻，肉質鮮嫩，不管次薄切還是後切，只要簡單炙烤至五分熟就能品味極致肉香。

「M9+澳洲和牛前腿心佐蒜味奶油」肉質紮實且富有嚼勁，搭配蒜味奶油讓肉的甜味更加明顯，多了一層香氣，讓美味更上層樓。

「特選牛橫隔膜」帶有獨特的嚼勁，油脂與瘦肉分佈均勻，搭配鹹甜秘醬更能突顯牛肉的鮮美，建議烤至三至五分熟，保留最佳口感。

「伊比利梅花豬」油花均勻且不膩口，不須過任何沾醬或調味料，烤至微微焦香時就能吃到為原始的美味。

「伊比利豬肋條」店家用帶點鹹甜味的秘製醬汁醃過，醬料的香氣與豬肋條的油脂結合，烤至微焦帶點脆口，口感跟味道都相當出色。

「厚切豬五花」厚切的豬五花肉質厚實且富含油脂，經過燒烤後外層微微焦脆，咬下去滿是肉汁，搭配辣味噌的醬香與微辣感，令人食慾大開。

「西班牙松阪豬」肉質脆口彈牙，沒有豬腥味，燒烤後帶有自然的油脂香氣，咀嚼時能感受到肉質的細膩與鮮甜。

「辣味噌雞軟骨」酥脆有嚼勁，咬下去有獨特的脆感，辣味噌的香辣風味讓雞軟骨更具層次，愈嚼愈香，喜歡軟骨系列的人一定要來嚐嚐！

「原味二節翅」經過店家貼心的剪開處理，容易於烤熟，因此外皮烤至焦脆時香氣撲鼻，內部肉質仍能保持嫩滑，並帶有濃厚的雞肉鮮味，原味吃就很美味！

一般燒烤店比較不容易看到鴨胸，所以看到「莓果櫻桃鴨胸」肯定要來嘗嘗。店家將鴨胸切成薄片，所以很容易烤熟，特別的是鴨胸沒有特有的腥臭味，反而在烤過後，因鴨油而有一股香氣，在搭配帶有酸甜風味的莓果醬，恰好平衡了鴨肉的油脂，使整體口感更加豐富。

除了陸上的肉品，海鮮類的表現也很不錯！這道少見的「京粕漬比目魚」以酒粕醃漬，因此味道類似白味噌，口味清淡，飄著獨特清香，魚肉色澤更顯靚麗，加上比目魚肉細緻帶有淡淡甜味，適合慢慢地、細細地品味。

「去殼草蝦」店家貼心地事先去殼，讓食用更加方便，且蝦肉鮮甜且彈牙，簡單燒烤後即可品嘗。

「義大利香料去殼草蝦」以迷迭香等香料調味，搭配新鮮草蝦，風味獨特而迷人。

「蒜味奶油去殼草蝦」蒜香與奶油的融合帶來濃郁香氣，讓蝦子的鮮甜更加突出。

「法式奶油白酒蛤蠣」濃厚的白酒香氣與奶油完美融合，蛤蠣鮮嫩多汁，充滿海味，喜歡白酒蛤蜊的人一定要試試！

「殺好的辣味鮮小卷」小卷鮮嫩無腥味，已去除內臟，方便燒烤。微辣的醬料讓小卷的鮮甜更加明顯，相當涮嘴，也很適合在小酌時享用！

除了自助吧的白飯，也可以點店家特製的「秘製和牛滷肉飯」作為主食。相救於一般的滷肉飯，這裡的滷肉選用豬肉和牛肉作為搭配，兩種肉品交織的香氣令人驚艷，牛的濃郁與豬的油脂相得益彰，搭配溫泉蛋增添滑順口感，十分有層次。

「小干貝松葉蟹膏海苔飯包」也是主食的好選擇。干貝鮮甜，松葉蟹膏濃郁，搭配熱飯與海苔，形成極致的美味層次，讓人忍不住一點再點！

想吃點蔬菜與輕食也有不錯的品項可以推薦。「柚子和風牛舌沙拉」使用滷製牛舌搭配柚子和風醬，鹹香中又帶著酸甜味相當的開胃，是很棒的前菜。

「日式胡麻豆腐沙拉」滑嫩的豆腐搭配胡麻醬，濃郁的芝麻香氣與豆腐的細緻口感完美融合，清爽解膩。

主打火烤兩吃，火鍋當然也絲毫不遜色，這次點的「現磨胡椒豚骨湯」胡椒香氣濃郁且帶點微辣，在寒冷的冬天喝上一碗，瞬間暖身且通體舒暢，火鍋也有附菜盤，所以不須擔心只吃燒肉會營養不均衡喔！

整體而言，饞饞燒肉提供了多樣且精緻的燒肉選擇，並結合火鍋元素，讓用餐體驗更加豐富。不論是肉類、海鮮還是小點，每道菜都精心挑選並帶有獨特風味，絕對是愛吃燒肉的饕客們不能錯過的優質店家！

【各項評比】

▲整體★★★★★

▲價位★★★★☆

▲外觀★★★★★

▲食材★★★★★

▲服務★★★★★

【門市資訊】

▲店名：饞饞燒肉 PLUS+

▲地址：242新北市新莊區建國一路11號一樓

▲電話：(02)2908-4608

▲交通：捷運輔大站 2號 約3分鐘

▲FB粉絲團 :https://www.facebook.com/ChanChanrestaurantshop

▲IG粉絲團 : 饞饞 燒肉．鍋物（@chanchan.restaurant）

*歡迎關注「饞饞燒肉 PLUS+」粉絲團，不定時都會有不同好康優惠(PS.優惠詳情請詳閱店家官網/FB/IG規定)

▲吃到飽菜單連結 : https://reurl.cc/GnZQNx

▲單點/套餐菜單連結 : https://reurl.cc/5KkVRn

▲吃到飽：

*孩童身高未滿100公分，免費

*孩童身高100~140公分，半價

▲單點/套餐：

*身高未滿100公分，無低消限制

*超過100公分低消一樣250元

▲營業時間：

週一至週五 17:00-24:00

週六至週日 11:00-24:00