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新竹市東區Buddy Burger Lab.美式手工漢堡 - 東門市場一樓攤位1093號，提供現點現做的手拍漢堡（＾∀＾●）ﾉｼ

新竹漢堡 新竹東門市場美食
2025-04-15 12:00:00 文字：豆豆公爵食樂去
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豆豆公爵食樂去

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新竹市東區Buddy Burger Lab.美式手工漢堡 - 東門市場一樓攤位1093號，提供現點現做的手拍漢堡（＾∀＾●）ﾉｼ

新竹東門市場一樓平面圖

從中正路或大同路進入東門市場，一路走到中心就到了✅

 

新竹市東區Buddy Burger Lab.美式手工漢堡 - 東門市場一樓攤位1093號，提供現點現做的手拍漢堡（＾∀＾●）ﾉｼ

攤位1093號-Buddy Burger Lab.美式手工漢堡

新竹市東區Buddy Burger Lab.美式手工漢堡 - 東門市場一樓攤位1093號，提供現點現做的手拍漢堡（＾∀＾●）ﾉｼ

就在電扶梯旁(位置蠻好找的，因為是在一樓的中心)

新竹市東區Buddy Burger Lab.美式手工漢堡 - 東門市場一樓攤位1093號，提供現點現做的手拍漢堡（＾∀＾●）ﾉｼ

可愛小巧的攤位，總共8個位子。在市場內用餐(比較吵嘈，且

沒有空調)，冬天來東門市場覓食我覺得最舒服😁😁😁

亦可外帶、大量訂單也OK ，請洽粉絲團➡️Here

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菜單

主餐就是漢堡(供應牛/豬/雞)，配料有些可以客製化不加✌🏻

主餐可升級70元為套餐（含60元炸物及飲料）

也有單點炸物、飲品。

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現點現做，可以在吧檯第一排觀賞😍

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套餐飲品有可爾必思、可樂或無糖茶選擇

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朋友點的雙層手拍牛肉堡（OMG...看起來超讚🤤）

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套餐炸物(薯條、雞柳條都炸得酥脆不油膩，提供番茄醬、

黃芥末醬沾取)

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熔岩花生堡（180元）

漢堡肉排超多汁🤤🤤🤤 生菜絲的處理很讚！爽脆清爽！！

而且跟一般的大片生菜相比，吃起來更舒服🫶🏻 花生醬偏甜

（是帶顆粒的） 跟肉汁結合我覺得很適合💯 然後培根大片，

煎的焦脆好爽😍 

p.s 木盤上還有刻上店家logo，小細節加分‼️

 

感想：位於東門市場的漢堡店，雖然用餐環境無法跟餐廳相

比，但現點現做的漢堡，咬下口絕對不虛此行😋😋😋

 

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Buddy Burger Lab.美式手工漢堡

phone
place新竹市東區大同路86號東門市場1093攤位1093號
4.39 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.13
CP值
4.25
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