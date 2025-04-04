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清明連假百花齊放 武陵農場晚櫻盛開迎賓

台中 和平區 武陵農場 櫻花
2025-04-04 19:48:00 文字：夫子
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春回大地，百花齊放，正是賞花好時節。武陵農場於清明連假期間，迎來晚櫻系列重瓣櫻花盛開，包含萬里香櫻、花笠櫻、牡丹櫻、普賢象櫻及太平山櫻等品種，繽紛綻放、爭奇鬥艷，每年花期短暫，現在不看，真的要再等一年！
武陵 花笠櫻 DSC_1153.jpg

此次盛開的晚櫻品種各具特色，萬里香櫻全農場僅此一株，屬於重瓣系列的櫻花，花型豐盈並且會飄散出淡淡的香氣，雖不濃烈，但仍別具韻味。(拍攝地點：醫療站跟水池交叉口)
武陵 萬里香櫻 DSC_1130_0.jpg

花笠櫻為日本原生八重櫻品種，花瓣層層堆疊，花姿優雅。
武陵 花笠櫻 DSC_1154_0.jpg

牡丹櫻是少見的重瓣櫻花品種，以深紅色飽滿花形著稱，花瓣數量多，視覺效果極具震撼力。(拍攝地點：醫療站跟水池交叉口)
武陵 牡丹櫻 DSC_1146_0.jpg

普賢象櫻在花朵全開時呈近白色，雌蕊形態特殊，富含觀賞趣味。
武陵 普賢象櫻 DSC_1158_0.jpg

太平山櫻為台灣特有種，花色素雅潔白，花期晚、樹形高聳，頗具姿態。武陵 太平山櫻 DSC_1187_0.jpg

除了櫻花盛宴，園區內的梨花也正值盛開期，潔白如雪、浪漫動人；而桃花雖近尾聲，仍可見粉嫩花影搖曳，為春季畫下溫柔註解。(梨花拍攝地點：往露營區的交叉路口)武陵 梨花 DSC_1172_0.jpg

武陵農場表示，園區目前氣候溫和，花況極佳，適逢連續假期，誠摯邀請民眾把握春日時光，前來感受花海盛開的繽紛魅力，一同踏青賞花、享受自然之美。武陵農場 晚櫻 DSC_1183_0.jpg

資訊與照片出處：武陵農場提供。

2025 杜鵑花季即將到來，中南部前往武陵農場的遊客，請注意台14甲線高乘載管制措施 (管制時間：2025/04/12 - 06/15)。
2025 杜鵑花季交通管制.jpg

武陵農場，如何去：
地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號
國民賓館訂客房專線：04-25901259 分機 2001、2002
官網：http://www.wuling-farm.com.tw/
FB 專頁：https://www.facebook.com/WulingFarm0510

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