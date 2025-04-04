2025年，台大春雪來襲，流蘇花如夢如幻綻放。

台灣大學這片充滿歷史和自然美的校園，是台灣學術的聖地，也是春天的賞花熱點。

每年當櫻花凋零後，台大的流蘇花迎來最美的盛放，像四月雪一樣輕柔夢幻，讓整個校園沉浸在春日的浪漫氛圍中。

📸2025台大流蘇花開｜國立臺灣大學

📆流蘇花，花季約每年4月左右

📌地址： 106台北市大安區羅斯福路四段1號

⏰開放時間： 24 小時營業

☑🎫入園無料｜🚗🏍️汽車機車無法入內｜🚲YouBike微笑單車可以入內。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

4月3號初訪時，天氣不好，上午都是陰天狀態，拍下來的流蘇花看起來不太漂亮。

等到10點多放棄！結果沒想到回家後，下午卻是艷陽高照，哭哭～

3月初這裡的魯冰花盛開；今天來拜訪時發現大部分杜鵑花都已凋落，而現在是潔白的流蘇花在盛開。

台大校園很大，幸運的是有很多Ubike據點，可以一邊騎腳踏車一邊逛校園。

不過因為我的悠遊卡是新的，忘了開卡設定+網路到期，結果無法租借Ubike，淚奔～

感覺今天的運氣不太好！

4月4號天氣晴，我再次走進台大校園。

潔白的流蘇花從樹枝垂下，像白雪覆蓋樹枝，微風吹來，花瓣輕盈如雪花飄落，讓整個校園瀰漫著浪漫的氛圍。

在這片流蘇花樹下，欣賞著美麗的花朵，彷彿佛讓人忘記都市的喧囂，沉浸在春天的氛圍中，也像是在告訴大家，春天的季節已經來臨。

▼臺東蘇鐵｜珍貴稀有的台灣特有種植物

流蘇花的美不僅來自外形，它因細長的花冠和垂下的花瓣而得名『流蘇』。

每當流蘇花盛開在四月的季節，也被稱為『四月雪』，這種純白的美景，帶著春天的靜謐與純粹。

有人說流蘇花象徵著春天的氣息、新生與希望。

在台大的校園，流蘇花分布在各個園區之間，因此騎Ubike會更方便，騎著腳踏車放慢腳步，靜靜地欣賞眼前的美景，彷彿時間在這一刻停滯。

除了流蘇花，台大校園目前也有櫻花和紫藤在綻放。

這裡也種植了許多高大的植物，種類繁多，無論是粗壯的樹幹、延展的枝葉，還是密集的花朵，都讓人印象深刻。

騎Ubike在校園的小徑上，隨著微風吹拂，在假日時光中，感覺格外慵懶放鬆。

回家後Google了一下，才知道流蘇樹是瀕危植物，它的花期短且容易受氣候影響，不僅是觀賞樹木，也是全台重要的採種母樹。

聽說這些樹木已有超過70年的歷史，見證了歲月的變遷，成為台大校園不可或缺的一部分。

假日時，許多人來台大散步，不論是欣賞花卉、或走在林蔭小道上，或在草坪上坐下，都能抬頭看到盛開的流蘇花。

隨著微風吹來，花瓣輕輕飄落，彷彿置身於白雪的世界。

這裡也吸引了不少攝影愛好者前來，不僅是自拍或構圖拍攝，像是捕捉到春天最純粹的色彩與光線。

有興趣的朋友可以來台大欣賞流蘇花，享受一場浪漫的春日約會。

校園很大，騎著Ubike四處走走逛逛也是不錯的選擇。

逛完台大流蘇花後，我搭捷運從公館站前往小南門，再步行不到10分鐘就到了▼臺北植物園。

聽說那裡的綬草和紫藤正在盛開，前往朝聖一下。

📸2025臺北植物園

📌地址： 100台北市中正區南海路53號

⏰開放時間：每天 05:30–20:00

☑🎫入園無料｜🚗🏍️不停供汽車、機車停車位｜廁所🚾🚻🚰。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

▼三爪金龍｜繡球花

每次來臺北植物園，都是來拍攝荷花。

今天則是專程來找一株小植物▼綬草，直條線植物狀花瓣較小。

因花期在清明前後，又叫做清明草，聽說它可以作為藥用，還是蘭花中最小的一種。

這株植物藏在草堆或是野外的紅花酢漿草中，真的需要仔細尋找才能發現。

▼紅花酢漿草

▼紫藤花

臺北植物園是喜愛植物的人的寶藏地，這裡種植著各種不同的植物，一年四季都能欣賞到不同的花卉。

近期紫藤也在綻放，這裡也是觀賞的好地方。

每種植物都有簡介標示牌，可以了解更多資訊，加上現在手機方便，隨時能Google查詢植物名稱，快速認識它們的特性。

▼芒果花，第一次看到。

▼三爪金龍｜長壽花

這裡也有栽種流蘇樹，數量不多，目前植物園荷花池是空的，不知道夏天會不會有荷花！？

臺北植物園佔地廣大，園區劃分為不同的區域，加上廁所🚾🚻和飲水區🚰設施也很完善，據點多且方便，有興趣的朋友可以前來走走。

回到新莊後，經過福壽公園，發現其中一角的杜鵑花正開得很美。

有時候人生就像這樣，自己開花自己美，至少曾經綻放過。