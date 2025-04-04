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南投溪頭必吃美食—菇神鹿谷店，米其林必比登推薦，必吃招牌家傳原木古早雞套餐（放山全雞海味宴）

2025-04-04 21:45:00 文字：千千媽咪
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千千媽咪

千千媽咪

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年後帶孩子們去溪頭住宿，前往溪頭的主要道路上，經過菇神及鹿芝谷生態景觀園區。

鹿谷最夯的餐廳及景點，帶孩子們回南投，趁老弟休假我們一起帶老媽來個鹿谷一日遊！

首站就是嚐美食，網路超推的菇神當然不能錯過。

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菇神是最大菇料理的主題餐廳，外觀就是超多菇菇啦。

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地址： 558南投縣鹿谷鄉中正路二段350號

營業時間：星期日至五 AM11:00~19:00（星期六 AM11:00~19:30）

設有免費專屬停車場，用餐停車方便。

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菇神是菇類為主題的火鍋餐廳，一樓門市販售菇類相關產品。

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像是香菇、乾菇類、菇餅乾、百菇麵條、菇文創周邊產品…等。

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現場還有現煮百菇火鍋免費試吃，喜歡直接帶回家囉。

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一開始是在台中新社展店，2017年在鹿谷開設旗艦店。

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二樓餐廳

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假日時常人潮爆滿，建議事先訂位唷！

餐廳11:00營業，趁著一開始沒人還能拍到超美空景。

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戶外用餐區大多為四人桌

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室內用餐區有四人、六人、多人圓桌

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才一會兒功夫，座無虛席！

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生意會這麼好，其來有自，真的超好吃，不論是百菇雞湯或其它料理！

自取醬料區，除了白開水免費提供凍頂烏龍茶唷！

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菜單有單點及套餐，開胃菜和炸物，也有飲品及甜點。

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招牌家傳原木古早雞套餐（放山全雞海味宴）  

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套餐飲品—吹雪冬瓜檸檬

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喝起來感覺有膠質感，白木耳富含膠質養顏美容. 加上冬瓜檸檬的香甜微酸，超好喝。

海味宴—鮑魚果香冷盤

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軟Ｑ飽滿的鮑魚，一口咬下超滿足。

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肥美的鮮蝦Ｑ彈鮮甜，搭配生菜一起入口，完美。

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喜歡清爽的冷盤，不論是黄金醬汁的菇菇或是蟹肉棒都讓人一口接一口。

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黑豆及涼拌干貝唇，爽脆彈嫩，香Q清爽，愈嚼愈帶勁，再來個香甜水蜜桃，完美。

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海味宴—椒鹽小卷

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喜歡小卷的冰友，這道真的推爆！

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小卷炸的外酥內軟嫩，口感Q彈，鮮甜回甘，完全不油膩！

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椒鹽的鹹香襯出小卷本身的鮮味，不搶味，在口中越嚼越甜，推爆!

海味宴—金沙杏鮑

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鹹香又夠味的金沙杏鮑菇，濃郁Q脆，一點都不誇張，比肉還好吃!

喜歡吃金沙料理的朋友們，這道千萬別錯過。

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海味宴—肉燥

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淋上肉燥的白飯，肉燥飯完全不油膩，不用配菜也可以直接扒光兩碗飯！

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重頭戲～海味宴—家傳原木百菇古早雞

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果然是米其林指南必比登推薦激推「放山全雞海味宴」湯頭讓人眼睛為之一亮。

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湯頭鮮甜又有著百菇的香氣，果然是以湯頭最為著名的菇神。

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雞肉扎實有咬勁

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雞湯裡的百菇，不只讓湯頭更加鮮美，口感也是咕溜滑嫩的好吃。

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家傳原木百菇古早雞不只擄獲老媽的胃，連老弟也是讚不絕口，連連喝了兩碗湯。

超棒的是還有免費加湯服務，完全不怕你喝唷！

鮮菇盤

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將鮮菇放入雞湯一起煮，鮮菇吸附濃郁雞湯，吃起來更加美味！

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超大份量的 家傳原木百菇古早雞，一次吃不完，這麼好吃的雞湯當雞要打包回家吃。

吃完後，別忘了到斜對面的鹿芝谷生態景觀園區，菇神消費每滿500元可獲得免費入園券一張！

 

沒用餐的冰友也可以帶小朋友去鹿芝谷，小朋友肯定愛翻，入園低消300元可全額折抵園內消費！

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結合在地四大特色茶鹿菇樹，用五感的方式體驗大自然的魅力。

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文章標籤
菇神 百菇 海味 家傳 小卷 鹿芝谷生態景觀園區 菇神鹿谷店
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菇神 鹿谷店

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place南投縣鹿谷鄉中正路二段350號
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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
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