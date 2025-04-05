「阿達意麵牛肉麵」是一間隱藏在新北市中和區的麵食專賣店，店內以台灣傳統麵食為主，其中以牛肉麵和意麵為主要的餐點，另外還有最特別的半套麵、全套麵、三合一和綜合麵四種等級的麵，每網上一個等級裡面的配料就會增加，提供給顧客非常豐富的選擇，加上餐點價格在現在物價上漲的時代依然非常經濟實惠，重點是份量多味道又好不用怕吃不飽，是當地居民很喜愛的一間古早味小吃店，即便用餐時間人潮多但出餐速度快，盡可能減少顧客等候的時間。

餐廳資訊

阿達意麵牛肉麵



名稱 : 阿達意麵牛肉麵

電話 : (02)2246-0190

地址 : 新北市中和區中山路二段256號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週五 11:00-20:00

營業時間 : 週六公休

營業時間 : 週日 11:00-20:00

從捷運 環狀線中和站 出來，往中山北路二段迪卡儂和大潤發的方向步行2分鐘就可抵達

餐廳環境

外面廚房的滾水區基本上都是老闆娘在負責，即便是尖峰用餐時間依舊可以快速出餐滿不容易的，而且現場看燙青菜是直接大把大把放完全不怕客人吃

店內的空間不算大也能感受出房子的歲月痕跡，不過冷氣都有換新確保夏天顧客可以在舒適的環境下用餐

靠近門口的地方是醬料區，除了常見的種類以外蔥花和香菜也是免費提供，對於喜歡加入這兩樣配料來提供的人真是一大福音，但要記得適量為主不要一次夾太多造成浪費

菜單

餐點都是麵食為主，另外還有水餃可以可點，雖然招牌是意麵和牛肉麵，但是前面四款「半套麵」、「全套麵」、「三合一」和「綜合麵」個人覺得是最吸引人的餐點

水餃和餛飩都有提供冷凍包可以直接購買，滷味的部分是在櫃台旁邊，填好菜單後到櫃台一起點就可以

前面提到的四款麵還有圖片可以參考，裡面分別有加入那些主要配料上面也會寫出來，就是一碗比一碗還要豐盛，其中綜合麵的價格也不過90元，根本就是銅板美食

小菜的部分是可以直接取用，結帳時主動告知就可以，基本上都是信任顧客的方式

餐點介紹

這間餐廳是近期個人滿喜歡的一間所以來吃過兩次，兩次的餐點都會介紹，第一次是點「綜合麵」、「乾麵」、「餛飩湯」和兩份燙青菜

小菜的部分拿了「皮蛋豆腐」，淋上醬油膏和蔥花後顏色開起來豐富許多

豆腐吃起來口感滑順細緻，天氣熱來上一口開胃又消暑

有一段時間沒有吃皮蛋，一咬下去中心的蛋心就不斷流出來，濃郁的滋味非常過癮

第一碗是「乾麵」也是滿經典的傳統小吃之一，我有額外加上蔥花和香菜增添風味

把醬汁攪拌均勻後吃一口，這就是熟悉的古早味啊！麵條口感滿紮實的完整沾附醬汁非常好吃

第二碗是「餛飩湯」，除了本身餛飩之外還有加入小白菜，量幾乎都快跟青菜湯一樣多

餛飩皮薄餡多吃起來肉香味滿濃郁的，吸飽湯汁後要小心不要被燙到

第三碗是「綜合麵」裡面的配料有「肉片」、「貢丸」、「餛飩」和「花枝羹」

肉片有兩大片肉質吃起來非常緊實，在肉片放到碗裡前老闆娘還會先在表面沾點醬料，讓肉吃起來會有淡淡不同的味道

花枝羹吃起來十分彈牙，吸飽湯之後中間很多汁

貢丸咬起來口感紮實肉香味非常濃，咀嚼的過程中會不斷噴出湯汁

餛飩的數量比想像中的還要多， 以肉量來說綜合麵的含量真的滿高的吃起來很有飽足感

湯麵的麵條因為浸泡過湯汁吃起來會比較濕潤順口

湯頭還滿清淡的只有簡單調味過，喝起來主要都是食材和蔬菜的香味

燙青菜的部分點了兩種，分別是「菠菜」和「小白菜」，份量比想像中的還要多

菠菜吃起來口感比較軟、小白菜則是比較脆，可以搭配一些醬料吃更有味道

二訪餐點

過幾天到附近買東西時再來吃一次，剛好可以吃吃看不同的餐點

第一碗是「貢丸湯」，裡面有兩顆大貢丸也比一般吃到的貢丸在大一點

我是滿喜歡吃貢丸的，特別是吸飽湯吃後一口咬下會噴汁的感覺

湯頭加上些許的蔥花提味，喝起來還滿清爽的不會感覺太油膩

這次小菜有點滷味分別是「海帶」和「花干」，搭配香菜和酸菜一起吃味道更有層次

花干雖然看起來蓬鬆不過吃起來口感還滿紮實的，個人喜歡沾點湯一起吃就像豆皮一樣會變得更飽滿

海帶是滿經典的一道滷味小菜，淋點醬油搭配蔥花吃就很有味道

第二碗是「餛飩麵」，湯頭原本滿清淡的，好處是顧客就可以依照喜好來自己調配味道

麵條大口一吸，吃起來有淡淡的餛飩香氣在上面

湯上面撒上胡椒粉後，餛飩撈起來沾到吃起來很有味道，口感滑順肉香味濃郁

第三碗是「乾意麵」，跟乾麵差別就在麵條使用的種類

意麵的麵條滿細的，吸附湯汁的速度非常快，端上來攪拌沒多久底部的湯汁就幾乎快吸收完，吃起來意麵本身的香氣非常濃，讓人一口接一口沒多久一整完就能吃完

結語

傳統小吃店一直是我滿喜歡的一種餐廳，許多經典的味道是無法被取代掉，加上有時會想要吃省一點但又想吃飽，「阿達意麵牛肉麵」在中和是一個滿不錯的選擇，特別是喜愛吃麵食的人，這裡的麵類種類豐富份量又多，點小碗基本份量基本上就能吃很飽，加15元升級成大碗直接多一球的麵絕對會吃到超級撐，甚至一個大碗可以小個食量小一點的人一起享用，再搭配燙青菜和多款特製滷味，就是一餐省錢又美味的餐點。