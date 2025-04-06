「初戀螺螄粉 酸辣粉」是一間位在中和巷弄中的小餐廳，主打的是正宗柳州風味的酸辣粉和螺螄粉，招牌的螺螄粉湯底濃郁，結合酸、辣、鮮、香的多種層次風味，搭配彈牙滑順的米粉，讓人每吃一口都是一種享受，每碗裡面的配料豐富價格親民，是許多當地人喜愛的餐點之一，外帶和外送的人數更是多。餐點的酸度和辣度都能依照個人口味做調整，如果喜愛酸辣感的人這裡的味道不會讓人失望，是會想要一吃再吃的好味道。

餐廳資訊

初戀螺螄粉 酸辣粉



名稱 : 初戀螺螄粉 酸辣粉(中和廟口店)

電話 : 0906-609-262

地址 : 新北市中和區中和路40巷6號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週三 11:00-20:30

營業時間 : 週四公休

營業時間 : 週五~週日 11:00-20:30

紛絲專頁 : 初戀螺螄粉酸辣粉口水雞

從捷運 環狀線中和站 步行約8分鐘左右就可抵達，餐廳的位置就在中和路40巷的小巷中

餐廳環境

廚房的位置在門口處，經過時就能聞到湯頭陣陣的酸辣味

店內的座位空間還滿寬敞的，走道空間都有預留下來

如果覺得湯頭的辣度不夠，桌上還有辣椒和花椒油可以使用，主打一個無辣不歡

牆上的標語滿有趣的，都來到這裡了先吃再說，減肥甚麼的都是明天的事情！

餐具部分是自取，放在店內最裡面的桌上

吃飽之後餐具是自助回收，特別是在用餐尖峰時段可以減少老闆娘的負擔

菜單

餐點主要以「酸辣粉」和「螺螄粉」為主，另外還有「水煮牛肉鍋」可以點

大部分的餐點都可以自由調整「辣度」和「酸度」，不過在人氣排名區酸度就無法調整，「水煮牛肉鍋」最基本的就是小辣

冰箱有各種涼拌小菜，不僅吃起來開胃夏天還滿消暑的

餐點介紹

這次點了兩道餐點和兩份燙青菜，餐點分別是「豬肉螺螄粉」和「水煮牛肉鍋」，青菜是「高麗菜」和「大陸妹」

第一份餐點是「豬肉螺螄粉(小辣中酸)」，上面可以看到一層紅紅的辣油

豬肉吃起來滿軟嫩的，酸辣酸辣的口感反倒不會感覺到太多油膩

豆皮是湯麵的最佳配料之一，吸飽湯之後吃起來酸辣多汁非常過癮

麵條的部分可以選擇「米線」或「拉麵」，我們是選道地的「米線」吃起來口感比較滑順對味

每碗裡面也有不少蔬菜，即便大火煮過還是有一定的脆度

小辣的湯頭喝起來有微微的後勁還算滿舒服的，因為點中酸所以一入口酸味會比較明顯

第二份餐點是「水煮牛肉鍋(拉麵)」，一端上來就被上面兩大塊鴨血給吸引

牛肉片的味道還滿濃的，咀嚼過後牛肉香充滿嘴中

鴨血滿大一塊吃起來紮實，煮的過程中火侯控制得非常好

除了肉片外還有貢丸可以吃，彈牙紮實的口感伴隨湯汁流出，真希望可以多來幾顆

拉麵的口感比米線還要彈牙一點，大口一吸伴隨湯汁一起入口好吃到嘴巴都停不下來

因為酸度不能調整，同樣是小辣的湯頭辣度會稍微明顯一點，不過味道還滿溫順的

燙青菜兩份的份量還滿多的，上面除了淋上醬油外還會加上些許的滷肉

高麗菜和大陸妹新鮮吃起來多汁又脆口，搭配主餐一起吃飽足感剛剛好

結語

「初戀螺螄粉 酸辣粉」是在中和找晚餐時剛好看到的餐廳，一開始看到店名的時候覺得滿有趣，前往用餐時已經接近關門時間，雖然店內沒什麼客人但外送的單依舊不少，老闆娘準備完我們的餐點後就馬不停蹄一直在忙外送和外帶的訂單。原本想說是價格還滿評價的餐廳，不過螺螄粉和牛肉鍋的味道卻沒有因此減少，不管是辣度還是酸度都能完整依照顧客需求調配出來，加上豐富的配料和滑順的麵條，對於喜愛螺螄粉這味的我們來說真的是一間不錯的選擇。