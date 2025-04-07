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【開箱】聯力LIAN LI O11 VISION COMPACT機殼，想找性價比更好海景房機殼的新選擇

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2025-04-07 23:48:00 文字：hy
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不少PC DIY玩家現在選擇機殼時，會想入手有雙面或三面玻璃的海景房機殼，而不久前自己也讓聯力LIAN LI O11 VISION COMPACT機殼（O11視力緊湊型）進駐家裡，至於會對這款聯力跟PC Master Race （PCMR） 合作，以O11 VISION為原型開發的較小版本產品有興趣，就是這款聯力中型機殼的價格相對親民，並且仍保有不錯的安裝方便性跟散熱能力呢！

海景房機殼推薦

 

這次的主角，提供一年保固的聯力O11 VISION COMPACT機殼，使用了直立式外箱包裝。

聯力O11 VISION COMPACT機殼

 

打開外箱，就看到產品說明書，還有隱約可見的LIAN LI O11 VISION COMPACT機殼本體了。

聯力機殼評價

 

先從外箱裡取出的配件，包括有使用說明書、強化玻璃頂板，以及有著各式螺絲、束帶的配件盒。

聯力中型機殼

 

有白色跟黑色兩種顏色的LIAN LI O11 VISION COMPACT，進駐我家的是黑色版本，而這個聯力海景房機殼，預設正面跟左側面是使用強化玻璃。

聯力LIAN LI O11 VISION COMPACT機殼

聯力LIAN LI O11視力緊湊型機殼

 

這個機殼右側是散熱的重要渠道，因此側板左右兩邊有大面積的小孔洞讓空氣進出。

散熱好海景房機殼推薦

 

看一下聯力O11 VISION COMPACT機殼後面的樣子。

安裝方便海景房機殼推薦

 

收到聯力LIAN LI O11 VISION COMPACT機殼時，上方預設是裝網格頂板，可以自行更換配件附的強化玻璃頂板，由於我要將使用的360mm AIO一體式水冷散熱器裝在頂部，所以就維持原樣不換。

雙面玻璃海景房機殼

 

全文內容請點選以下連結觀看：hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

 

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