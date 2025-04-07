不少PC DIY玩家現在選擇機殼時，會想入手有雙面或三面玻璃的海景房機殼，而不久前自己也讓聯力LIAN LI O11 VISION COMPACT機殼（O11視力緊湊型）進駐家裡，至於會對這款聯力跟PC Master Race （PCMR） 合作，以O11 VISION為原型開發的較小版本產品有興趣，就是這款聯力中型機殼的價格相對親民，並且仍保有不錯的安裝方便性跟散熱能力呢！

這次的主角，提供一年保固的聯力O11 VISION COMPACT機殼，使用了直立式外箱包裝。

打開外箱，就看到產品說明書，還有隱約可見的LIAN LI O11 VISION COMPACT機殼本體了。

先從外箱裡取出的配件，包括有使用說明書、強化玻璃頂板，以及有著各式螺絲、束帶的配件盒。

有白色跟黑色兩種顏色的LIAN LI O11 VISION COMPACT，進駐我家的是黑色版本，而這個聯力海景房機殼，預設正面跟左側面是使用強化玻璃。

這個機殼右側是散熱的重要渠道，因此側板左右兩邊有大面積的小孔洞讓空氣進出。

看一下聯力O11 VISION COMPACT機殼後面的樣子。

收到聯力LIAN LI O11 VISION COMPACT機殼時，上方預設是裝網格頂板，可以自行更換配件附的強化玻璃頂板，由於我要將使用的360mm AIO一體式水冷散熱器裝在頂部，所以就維持原樣不換。