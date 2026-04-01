台北東區數位排毒！嵨開安旅「城市禁語」兩天一夜僻靜計畫，找回身心歸零的療癒旅程。

全球健康旅遊重心正由遠方山林移至都會核心，滿足現代人「無需遠行即可獲得喘息」的剛性需求 。資深編輯李維唐指出，嵨開安旅精準捕捉了都會族群的數位成癮痛點，將「禁語」帶入東區腹地，不僅是旅遊型態的創新，更是一場深刻的身心靈歸零實驗 。

隨著全球旅遊趨勢轉向，現代人對「健康旅遊」的定義已不再侷限於遠赴深山大海 。根據全球關鍵趨勢洞察，短期的「城市更新」僻靜模式正成為國際一線城市的新興需求，讓忙碌的都市人無需長途跋涉，即可在日常生活中找到喘息的剛性接口 。資深編輯李維唐指出，嵨開安旅精準捕捉了都會族群的數位成癮痛點，將「禁語」帶入東區腹地，不僅是旅遊型態的創新，更是一場深刻的身心靈歸零實驗。

▲晨間呼吸與伸展練習，在靜默的氛圍中重新建立與身體與感官的連結。 圖／嵨開安旅提供；窩客島整理



數位排毒與禁語儀式：斷開干擾的城市修煉

這場僻靜計畫的核心在於建立一種神聖的儀式感。參與者在入營首日即需參與「數位排毒儀式」，將手機交由工作人員保管，象徵性地切斷外界訊息的干擾 。在住宿期間，旅客將進入「禁語」狀態，透過沈默來觀察內心，重新校準混亂的思緒 。這項活動不僅回應都會族群對切斷干擾的渴望，更將日本修驗文化「接納一切」的哲思，轉化為當代城市生活的實踐 。

▲客房空間，以溫潤木質與自然採光營造靜謐。 圖／嵨開安旅提供；窩客島整理

聲波共振與覺察引導：從頌缽靜心到晨間呼吸

為了協助旅客深度放鬆，嵨開安旅邀請資深身心覺察引導者Kanna擔任導師，結合內觀精神與現代能量療癒 。首日夜間於AVATA Wellness進行頌缽靜心，利用細緻的聲波共振引導大腦進入深層放鬆，釋放長期累積於神經系統的壓力 。次日清晨則在陽光充沛的教室內進行溫和的伸展與呼吸練習，引導參與者重新建立與身體感官的連結，在靜默中找回肢體的韻律 。

正念飲食美學：植物料理與台灣烏龍的感官饗宴

飲食亦是這場療癒之旅的重要環節。專案包含Bliss and Bone全蔬食靜心晚餐，以「植物領先」理念設計，強調食材的原始風味與營養平衡 。在禁語的氛圍下，旅客能專注於每一次的咀嚼與香氣，實踐「正念飲食」 。此外，活動還提供限額5席的木守茶席體驗，以台灣烏龍茶為媒介，讓旅客在靜默中專注於沖泡與品飲的節奏，將禪意延伸至味覺末端 。

城市中的靜謐居所：打造身心靈療癒新典範

嵨開安旅作為福泰飯店集團旗下的自創品牌，攜手尼泊爾知名品牌AVATA導入專業的瑜伽與冥想課程 。客房空間以溫潤的木質調與自然採光為基底，營造出安穩的靜謐氛圍，讓旅客在參與課程之餘，也能在私人空間中獲得充分休息 。這項僻靜計畫不論是獨旅或雙人皆可成行，透過系統化的引導，為台灣健康旅遊產業開創了「城市療癒」的新標竿 。

▲體驗木守茶席，以台灣烏龍茶延續感官覺察。 圖／嵨開安旅提供；窩客島整理







兩天一夜「城市禁語 × 數位排毒」僻靜計畫

活動名稱：城市禁語 × 數位排毒兩天一夜僻靜計畫

活動時間：2026年4月25日至4月26日

活動內容：

數位排毒儀式：入營首日需將手機交由工作人員保管

禁語狀態：住宿期間全程維持靜默，切斷外界干擾

身心課程：包含頌缽靜心課程、晨間伸展與呼吸練習

正念飲食：包含Bliss and Bone全素靜心晚餐與早餐

優惠資訊：

獨旅專案：住宿嵨岳標準客房，每人NT16,800起

雙人成行：住宿嵨岳精緻客房，每人NT13,900起

限額加購：木守茶席體驗（僅限5席），每人加購價NT2,680





嵨開安旅 HOTEL UKETAMO

官方網站：https://www.hoteluketamo.com/