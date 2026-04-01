台北東區數位排毒！嵨開安旅「城市禁語」兩天一夜僻靜計畫，找回身心歸零的療癒旅程。

全球健康旅遊重心正由遠方山林移至都會核心，滿足現代人「無需遠行即可獲得喘息」的剛性需求 。資深編輯李維唐指出，嵨開安旅精準捕捉了都會族群的數位成癮痛點，將「禁語」帶入東區腹地，不僅是旅遊型態的創新，更是一場深刻的身心靈歸零實驗 。
隨著全球旅遊趨勢轉向，現代人對「健康旅遊」的定義已不再侷限於遠赴深山大海 。根據全球關鍵趨勢洞察，短期的「城市更新」僻靜模式正成為國際一線城市的新興需求，讓忙碌的都市人無需長途跋涉，即可在日常生活中找到喘息的剛性接口 。資深編輯李維唐指出，嵨開安旅精準捕捉了都會族群的數位成癮痛點，將「禁語」帶入東區腹地，不僅是旅遊型態的創新，更是一場深刻的身心靈歸零實驗。
數位排毒與禁語儀式：斷開干擾的城市修煉
這場僻靜計畫的核心在於建立一種神聖的儀式感。參與者在入營首日即需參與「數位排毒儀式」，將手機交由工作人員保管，象徵性地切斷外界訊息的干擾 。在住宿期間，旅客將進入「禁語」狀態，透過沈默來觀察內心，重新校準混亂的思緒 。這項活動不僅回應都會族群對切斷干擾的渴望，更將日本修驗文化「接納一切」的哲思，轉化為當代城市生活的實踐 。
聲波共振與覺察引導：從頌缽靜心到晨間呼吸
為了協助旅客深度放鬆，嵨開安旅邀請資深身心覺察引導者Kanna擔任導師，結合內觀精神與現代能量療癒 。首日夜間於AVATA Wellness進行頌缽靜心，利用細緻的聲波共振引導大腦進入深層放鬆，釋放長期累積於神經系統的壓力 。次日清晨則在陽光充沛的教室內進行溫和的伸展與呼吸練習，引導參與者重新建立與身體感官的連結，在靜默中找回肢體的韻律 。
正念飲食美學：植物料理與台灣烏龍的感官饗宴
飲食亦是這場療癒之旅的重要環節。專案包含Bliss and Bone全蔬食靜心晚餐，以「植物領先」理念設計，強調食材的原始風味與營養平衡 。在禁語的氛圍下，旅客能專注於每一次的咀嚼與香氣，實踐「正念飲食」 。此外，活動還提供限額5席的木守茶席體驗，以台灣烏龍茶為媒介，讓旅客在靜默中專注於沖泡與品飲的節奏，將禪意延伸至味覺末端 。
城市中的靜謐居所：打造身心靈療癒新典範
嵨開安旅作為福泰飯店集團旗下的自創品牌，攜手尼泊爾知名品牌AVATA導入專業的瑜伽與冥想課程 。客房空間以溫潤的木質調與自然採光為基底，營造出安穩的靜謐氛圍，讓旅客在參與課程之餘，也能在私人空間中獲得充分休息 。這項僻靜計畫不論是獨旅或雙人皆可成行，透過系統化的引導，為台灣健康旅遊產業開創了「城市療癒」的新標竿 。
兩天一夜「城市禁語 × 數位排毒」僻靜計畫
活動名稱：城市禁語 × 數位排毒兩天一夜僻靜計畫
活動時間：2026年4月25日至4月26日
活動內容：
- 數位排毒儀式：入營首日需將手機交由工作人員保管
- 禁語狀態：住宿期間全程維持靜默，切斷外界干擾
- 身心課程：包含頌缽靜心課程、晨間伸展與呼吸練習
- 正念飲食：包含Bliss and Bone全素靜心晚餐與早餐
優惠資訊：
- 獨旅專案：住宿嵨岳標準客房，每人NT16,800起
- 雙人成行：住宿嵨岳精緻客房，每人NT13,900起
- 限額加購：木守茶席體驗（僅限5席），每人加購價NT2,680
嵨開安旅 HOTEL UKETAMO