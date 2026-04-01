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Nespresso藍瓶咖啡機超美！3款聯名台灣終於開賣，生活儀式感拉滿。

咖啡膠囊咖啡Nespresso聯名
2026-04-01 10:10文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:Nespresso
編輯 鄭雅之

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espresso攜手藍瓶咖啡推出純白限量咖啡機與經典NOLA膠囊，在家一鍵就能還原職人級精品風味。編輯 鄭雅之表示：文青、咖啡控終於不用求代購了！

咖啡控要搶，Nespresso和精品咖啡「藍瓶咖啡」強強聯名限量系列台灣終於要開賣了！一推出就造成搶購的Nespresso、藍瓶咖啡聯名系列，這次台灣首賣不只有超美的純白限量版咖啡機，就連經典紐奧良風格風味膠囊與隨行杯也都能買到。透過充滿生活儀式感的精品配件，讓你在家就能同步享受來自職人工藝的濃郁咖啡香，完全不用飛出國，一鍵啟動就能開啟充滿質感的日常。

▲Nespresso藍瓶限量套組，質感居家儀式感。
▲Nespresso藍瓶限量套組，質感居家儀式感。
▲咖啡控必收，Nespresso藍瓶限量風格隨行杯。
▲咖啡控必收，Nespresso藍瓶限量風格隨行杯。

Nespresso、藍瓶咖啡聯名咖啡機！文青搶翻

這次同步登場的限量咖啡機真的美出新高度，簡約的白色機身印上經典的藍色小瓶子標誌，放在家中任何角落都像藝術品。機器搭載了專利的高速離心力萃取技術，會自動讀取膠囊條碼來調整水量與溫度，保證每一杯都是最完美的職人比例。除了藍瓶系列，這台藍瓶咖啡聯名咖啡機能搭配超過40種豐富風味。此外由義大利設計師操刀的透明隨行杯也超吸睛，透過杯身紋理看著咖啡色澤流動，讓喝咖啡變成一種優雅的儀式，更是咖啡控必收的時尚單品。

▲純白美學，Nespresso藍瓶限量款咖啡機開箱。
▲純白美學，Nespresso藍瓶限量款咖啡機開箱。

經典紐奧良風味完美復刻

說到藍瓶咖啡絕對不能錯過傳奇的NOLA風味，這款咖啡原本是創辦人為了追求冰咖啡極致層次而設計的招牌。現在透過Nespresso的鋁製膠囊鎖鮮技術，成功將這份帶有焦糖與穀物香氣的口感帶進家中。這款膠囊以雙份濃縮的杯量設計，無論是想喝清爽的黑咖啡，或是加入鮮奶製作成絲滑的拿鐵，都能感受到溫潤且厚實的層次感。只要指尖輕輕一點，客廳瞬間就變身成最具品味的職人精品咖啡館，滿足咖啡控挑剔的味蕾。

▲藍瓶NOLA咖啡膠囊，重現經典紐奧良風味。
▲藍瓶NOLA咖啡膠囊，重現經典紐奧良風味。

限量組合一次打包帶回家

為了讓咖啡控們能完整收藏這份質感，Nespresso特別推出了全自動精品咖啡機套組。組合內除了有那台美翻天的限量版咖啡機，還直接附上兩盒藍瓶風味膠囊以及額外的體驗組。這系列產品即日起在全台門市與官網限量發售，因為這波合作真的太搶手，數量非常有限。如果你也想在每個忙碌的早晨或是慵懶的午後，擁有一杯不妥協的好咖啡，絕對要把握這次入手機會，把這份來自瑞士與藍瓶咖啡的極致享受帶回家。

▲Nespresso藍瓶咖啡推薦喝法「雲朵冷奶泡特調」，藍瓶膠囊打造奢華口感。
▲Nespresso藍瓶咖啡推薦喝法「雲朵冷奶泡特調」，藍瓶膠囊打造奢華口感。
▲特調藍瓶冰咖啡，享受精品焦糖穀物香。
▲特調藍瓶冰咖啡，享受精品焦糖穀物香。


Nespresso藍瓶咖啡聯名系列

販售地點： 全台 Nespresso 精品門市及官方網站限量販售。
限量新品建議售價：
Vertuo Pop+ 藍瓶限量款咖啡機：6,900元。
藍瓶-NOLA 風味咖啡膠囊（10顆裝）：600元。
Travel 風格隨行杯 – 藍瓶限量款：1,500元。

超值套組資訊：
全自動精品咖啡機套組：特價8,100元（內含限量咖啡機1台、藍瓶膠囊20顆、加贈12顆體驗組）。

NOLA 風格特調食譜

NOLA 風格冰咖啡：冰塊滿杯，萃取一顆膠囊（80ml），再倒入90ml鮮奶。
NOLA 雲朵冷奶泡：將40ml牛奶與5ml香草糖漿打成冷奶泡，鋪在萃取好的咖啡上。

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