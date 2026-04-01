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炸雞7塊199元！三商炸雞7塊炸雞桶特價199元，三商鮮五丼牛丼第二碗41折必衝。

三商炸雞三商鮮五丼炸雞桶愚人節
2026-04-01 10:30文字：編輯 張人尹 圖片提供:三商餐飲
編輯 張人尹

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三商餐飲愚人節優惠整理，三商炸雞199元炸雞桶與三商鮮五丼牛丼第二碗41折成連假焦點，編輯張人尹表示粉絲可把握清明連假用高CP值價格安排聚餐。
迎接清明與兒童節4天連假，三商餐飲同步祭出愚人節檔期優惠，鎖定粉絲在聚餐與日常用餐的高CP值需求。這波整合旗下三商炸雞與三商鮮五丼兩大品牌，優惠包含炸雞桶7塊炸雞桶199元、經典牛丼一碗不到99元，無論是朋友揪團、家庭聚餐或是簡單外帶，都能在連假期間趁優惠吃起來。
▲三商餐飲整合三商炸雞與三商鮮五丼推出愚人節優惠，鎖定清明連假聚餐與日常用餐需求，提供粉絲多元高CP值選擇。
▲三商餐飲整合三商炸雞與三商鮮五丼推出愚人節優惠，鎖定清明連假聚餐與日常用餐需求，提供粉絲多元高CP值選擇。
▲三商餐飲雙品牌同步優惠，三商炸雞與三商鮮五丼從分享餐到個人餐點，讓連假期間用餐安排更有彈性與選擇。
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三商炸雞7塊桶199元加購副食同步推出

三商炸雞這次優惠在3月31日至4月7日期間，推出7塊炸雞桶特價199元。整桶內容包含2隻雞腿、2塊腿排與3支翅膀，份量適合2至3人分享，平均單塊不到30元。炸雞選用嚴選雞肉搭配義式香料醃製，並採現點現炸方式，維持外酥內多汁口感。同時，三商炸雞也在3月20日至4月30日期間限定推出義式起司肉醬炸水餃，原價129元、加購價享69元，讓粉絲在主餐之外多一份創意副食搭配。
▲三商炸雞推出7塊炸雞桶特價199元，內含雞腿腿排與翅膀適合分享，活動期間限定提供粉絲高CP值炸雞選擇。
▲三商炸雞推出7塊炸雞桶特價199元，內含雞腿腿排與翅膀適合分享，活動期間限定提供粉絲高CP值炸雞選擇。

三商鮮五丼牛丼第二碗41折兩碗197元

三商鮮五丼則鎖定短天期促銷，在4月1日至4月3日推出招牌牛丼第二碗41折優惠，兩碗特價197元，換算下來平均一碗不到99元。這次三商鮮五丼活動適用於門市內用與外帶，讓粉絲們不論是揪人快速享用午餐，或者是獨自雙吃兩碗牛丼，這波優惠都超划算。
▲三商鮮五丼推出牛丼第二碗41折優惠，兩碗197元，讓粉絲在連假期間用更輕鬆價格享受經典丼飯。
▲三商鮮五丼推出牛丼第二碗41折優惠，兩碗197元，讓粉絲在連假期間用更輕鬆價格享受經典丼飯。

三商炸雞 優惠整理

活動內容： 
3月31日至4月7日，7塊炸雞桶特惠價199元（原價455元）

3月20日至4月30日，義式起司肉醬炸水餃加購價69元（原價129元）

活動方式： 門市內用、外帶適用，外送不適用


三商鮮五丼 優惠整理

活動期間： 4月1日至4月3日

活動內容： 單點牛丼第二碗41折，兩碗原價280元、特惠價197元

活動方式： 門市內用、外帶適用，外送不適用


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