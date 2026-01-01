不只是玩笑！2026愚人節手搖買1送1、國王奶茶5元與飯店23折懶人包。

2026年愚人節各大品牌紛紛祭出創意新品與折扣，資深編輯李維唐表示，這類節慶行銷已從單純惡作劇轉化為深度品牌互動，透過高CP值優惠與獵奇話題結合，能有效帶動春季消費熱潮。

每年到了4月1日這個充滿趣味的日子，各大餐飲品牌總會使出渾身解數，推出各種打破常規的創意新品與超值優惠，讓消費者的日常生活增添許多驚喜與歡笑。2026年的愚人節更是熱鬧非凡，從手搖飲到甜點美食，無不展現出強烈的原創性與顛覆感。這已經不再只是單純的節日惡作劇，而是演變成1場生活風格的展現，民眾透過品嚐這些充滿話題性的搞怪食物，並搭配強大的折扣回饋，在社群平台上形成1股獨特的春季飲食潮流。

▲清心福全推出愚人節限定白色珍珠飲品，以全白視覺打造話題感，讓粉絲在春天喝飲料也能同步拍照打卡分享。

皮蛋入茶與5元奶茶，手搖飲品挑戰感官極限

今年手搖飲市場的創意可說是沒有極限。鬍子茶在4月1日當天推出名為「你珍的粉皮」的限定飲品，大膽將台灣道地小吃皮蛋加入招牌海棠奶茶中，搭配蜜漬珍珠與粉角，這杯售價88元的暗黑系飲料，將皮蛋的鹹香與奶茶的醇厚完美結合。100萬網紅滴妹創立的「再睡5分鐘」則攜手虛擬偶像真理果，推出「茶泡飯奶蓋」，每杯售價75元，並於4月1日至4月30日期間，只要完成聲音挑戰即可獲得5元折價券。



若想追求極致CP值，可不可熟成紅茶主打只要5元的「國王奶茶」，號稱零糖零奶零茶，挑戰消費者的想像力，每日每店限量100杯。而想要實質優惠的民眾，85度C推出「小桃氣」大杯買1送1，2杯只要61元，以水蜜桃香氣搭配氣泡水，為節日帶來1抹清新的小確幸。此外，5桐號推出售價59元的「想想可樂粿」，將可口可樂與手作黑糖粉粿結合，而清心福全則推出售價60元的「荔枝白」，透明果漿搭配白玉珍珠，視覺清爽。



▲7-11愚人節推出反差系美食主打21款創意新品，從盲盒海苔御飯糰到這不是豬血糕奶茶都成為粉絲討論焦點（攝影：張人尹）。

爭鮮盲盒驚喜與香菜蛋塔，速食業者奇招盡出

除了飲品大放異彩，各家美食品牌也紛紛推出令人瞠目結舌的料理。迴轉壽司龍頭爭鮮從3月30日至4月1日推出「愚你相遇」的30元盲盒活動，消費者打開盲盒後可能驚訝地發現裡面是滷雞爪或皮蛋豆腐壽司，甚至還有「空碗」隱藏大獎（附贈波士頓派兌換券），且每盤再加碼送味噌湯買1送1券。速食巨頭肯德基則瞄準香菜控，推出單顆57元的「香菜爆擊蛋塔」，在酥脆蛋塔上鋪滿香菜口味多力多滋，6入禮盒售價305元。



三商集團也同步推出強利折扣，三商炸雞於3月31日至4月7日推出7塊炸雞桶特惠價199元（原價455元），包含雞腿、腿排與翅膀。三商鮮五丼則在4月1日至4月3日期間，提供招牌牛丼第2碗41折優惠，2碗僅需197元。針對支付回饋，街口支付於4月1日午餐與晚餐時段，至指定餐飲通路消費，最高可享百分之100隨機返幣回饋。



▲肯德基香菜爆擊蛋撻表層鋪上多力多滋香菜玉米脆片，帶來酥脆口感與鹹香層次。

超商連假應援與飯店破盤價，全台啟動春季出遊模式

便利商店作為民眾最常接觸的通路，自然不會缺席。7-11於3月30日至4月8日推出「行動隨時取」888元組合餐，門市大杯美式7杯只要222元，並限量開賣18元的「焦糖出走咘布」與80元的「這不是豬血糕芝麻風味奶茶」。對於計畫連假出遊的民眾，福容大飯店福隆店於4月1日至4月10日推出10周年慶破盤價，雙人入住3天2夜特惠價6999元，相當於原價23折。台南遠東香格里拉則自即日起至5月31日，提供雙人入住高樓層客房最低4192元起之83折優惠，含豪華閣貴賓廊早餐與傍晚雞尾酒禮遇。這些期間限定的優惠，不僅在社群掀起討論，更為大眾在平淡的生活中找到了1絲幽默與叛逆的驚喜。



▲可不可熟成茶行4月主打愚人節話題與新品齊發，從門市到超商通路全面布局，讓粉絲在不同場景都能體驗創意茶飲魅力。



2026便利商店連假與愚人節優惠總整理

爭鮮迴轉壽司「愚你相遇」盲盒

活動時間： 2026年3月30日至4月1日

活動內容： 推出30元盲盒壽司，隨機抽滷雞爪或皮蛋豆腐等驚喜組合，每盤加碼贈送味噌湯買1送1券。

店家資訊： 全台爭鮮迴轉壽司門市。

85度C「小桃氣」大杯買1送1

活動時間： 2026年4月1日

活動內容： 大杯小桃氣氣泡飲享買1送1優惠，2杯特惠價61元。

店家資訊： 全台85度C門市。

可不可熟成紅茶「國王奶茶」限時價

活動時間： 2026年4月1日

活動內容： 推出號稱零糖零奶零茶的「國王奶茶」，每杯僅需5元，每日每店限量100杯。

店家資訊： 全台可不可熟成紅茶門市。

再睡5分鐘「茶泡飯奶蓋」挑戰

活動時間： 2026年4月1日至4月30日

活動內容： 推出茶泡飯奶蓋單杯75元，現場完成聲音挑戰可獲5元折價券。

店家資訊： 全台再睡5分鐘門市。

三商炸雞「7塊炸雞桶」破盤價

活動時間： 2026年3月31日至4月7日

活動內容： 7塊炸雞桶原價455元，限時特惠價199元。

店家資訊： 全台三商炸雞門市。

三商鮮五丼「招牌牛丼」折扣

活動時間： 2026年4月1日至4月3日

活動內容： 內用外帶招牌牛丼第2碗41折，2碗特惠價197元。

店家資訊： 全台三商鮮五丼門市。

7-11「行動隨時取」連假應援

活動時間： 2026年3月30日至4月8日

活動內容： 大杯濃萃美式與拿鐵等多款飲品推出888元組合餐。

店家資訊： 全台7-11門市。

福容大飯店福隆「10周年慶」破盤價

活動時間： 2026年4月1日至4月10日

活動內容： 雙人入住3天2夜特惠價6999元，相當於原價23折，再享海景房升等。

訂位資訊： 福容大飯店福隆。

台南遠東香格里拉「尊榮禮遇」

活動時間： 即日起至2026年5月31日

活動內容： 雙人入住高樓層客房最低4192元起（約83折），享豪華閣早餐與雞尾酒禮遇。

訂位資訊： 台南遠東香格里拉飯店。