三重菜寮站必吃火鍋店「麻妃」，在地經營超過十年，累積了許多不少忠實顧客。我吃過不少火鍋店，這家真的完全不輸外面連鎖火鍋店！湯頭都是老闆每天現熬，鮮甜湯頭溫潤喝了不燥也不口渴、食材品質也都很新鮮美味。還有菜單沒看到的隱藏版雙人套餐，老闆的私房手作料理吃了真的會無限回味耶

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環境介紹

▼麻妃位於捷運菜寮站大約步行十分鐘的距離，就位在忠孝橋下。開車來的話附近也有收費停車場，交通方便

▼家庭式的溫暖裝潢簡單乾淨，就像在家用餐一樣自在。桌面也寬敞不會讓人感到擁擠

▼醬料區有基本的鰹魚露、米醋、烏醋、蔥花、蒜頭和沙茶，牆上還有貼老闆的醬料比例推薦

餐點介紹

【隱藏版料理神秘價$1999+10% /兩人】

含以下：

◻️暗黑｜剁椒特選鮮魚

◻️暗黑｜泰式醬佐生菜松阪豬

◻️好湯｜南洋叻沙鍋＋銷魂蹦蹦鍋

◻️好神｜嫩煎韭菜餅

◻️好肉｜美國雪花牛＋台灣梅花豬

◻️好鮮｜蛤蜊＋小卷＋汶萊蝦

◻️好菜｜季節時蔬拼盤＋金針菇

◻️好料｜芋頭丸＋老油條＋魚餃＋蛋餃＋手打拉麵

◻️好涼｜黑糖珍珠撞奶＋百香果多多氣泡飲

◻️好爽｜微笑麥芽糖冰棒

▼今天點了隱藏版料理雙人套餐，除了火鍋的基本菜盤、肉盤、海鮮盤之外，還有三道老闆的私房手作私廚料理。這套餐份量超大，根本三人吃都夠XD

剁椒特選鮮魚

▼這個也太好吃了吧～一送上桌蒜香撲鼻，紅通通的秘制剁椒醬鹹香爽辣，開胃又下飯，每天的魚都不同唷！蔥、蒜、辣椒結合起來就是經典的中式味

泰式醬佐生菜松阪豬

▼Ｑ彈的松阪豬和鮮甜脆口的甜椒，淋上自製泰式醬酸香開胃，很適合最近開始轉熱的天氣

南洋叻沙鍋＋銷魂蹦蹦鍋

▼數十年來如一日，老闆堅持每日自己熬煮湯頭。親自把關湯頭品質，新鮮天然、無化學添加！跟我一樣常吃鍋的人，有在用心的湯頭絕對喝得出來。上次初訪就被老闆的湯頭給驚艷，這次嘗試了兩款不同的湯頭也都很喜歡耶

▼這次二訪吃了老闆新研發的「 南洋叻沙鍋 」，湯頭加入多種香料，濃厚滑順，酸香中帶點溫和的微辣。獨特的辛香甘醇濃郁卻喝起來不會過於厚重有負擔，恰到好處很好入喉

▼鍋底有大量的豆芽菜、還有會噴汁的軟嫩豆腐！

▼另一鍋「 銷魂蹦蹦鍋 」我超喜歡！鍋底有蛤蠣加入洋蔥、蒜頭、蔥花先高溫爆炒，再倒入大骨時蔬湯。湯頭鮮甜濃郁溫潤很滋補。我超級喜歡喝了很多碗耶XD

嫩煎韭菜餅

▼韭菜餅我上次出訪後吃到後就一直念念不忘！沒想到竟然有含在套餐裡耶！

▼外表煎到金黃香酥，咬開鮮嫩多汁韭菜的香氣四溢。一次吃五顆我都沒問題XD實在太喜歡啦～

美國雪花牛＋台灣梅花豬

▼肉品也都是原肉塊現切，套餐同時吃得到豬肉和牛肉，而且份量都很大盤

▼我很喜歡雪花牛！油脂豐富涮過後口感很軟嫩充滿豐富的牛肉香氣，而且每片的切的滿大塊，一口一片超過癮

▼梅花豬的油脂分布均勻，脂肪含量適中。下鍋涮煮後口感軟嫩有彈性、多汁不乾柴

蛤蜊＋小卷＋汶萊蝦

▼海鮮盤一次可以吃到三種新鮮海鮮，小捲超大一尾超級過癮！

季節時蔬拼盤＋金針菇

▼提供的菜盤也都很新鮮翠綠，放進鍋底燉煮後讓湯頭更加鮮甜

芋頭丸＋老油條＋魚餃＋蛋餃＋手打拉麵

▼火鍋料裡面我最喜歡的是芋頭丸！Ｑ彈也嚼勁的豬肉帶著芋頭清香，還吃得到小小芋頭塊，超對我的胃～我就是喜歡芋頭放火鍋煮的派系ＸＤ



▼ 手打拉麵 必需要隆重介紹，完全跟一般火鍋店提供的麵條不同。放入鍋裡煮五分鐘，麵條依舊Ｑ彈有嚼勁保有勁道

▼拌入店家特製的醬料後，蒜香撲鼻帶點微辣很提味，真的很像麵攤賣的一樣好吃涮嘴耶！

黑糖珍珠撞奶＋百香果多多氣泡飲

▼沒想到火鍋店的飲料竟然喝得到珍珠奶茶耶！珍珠軟糯Ｑ彈，喝起來不輸手搖店。百香多多氣泡飲喝的到真實百香果籽，酸甜清爽帶著細緻的氣泡感，搭配重口味的火鍋挺解膩的

微笑麥芽糖冰棒

▼最後甜點是可愛的古早味冰棒，小小一根吃了沒負擔又可以讓口腔很清爽

菜單

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【麻妃頂極麻辣鴛鴦鍋】資訊＆其他

IG：@mafei_hotpot

地址：新北市三重區重安街110號

交通：捷運菜寮站

電話：(02)8972-8898

營業時間：17:00-00:00、週二公休

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