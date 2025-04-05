來點什麼 民權店，台中西區民權路美食，台中早午餐推薦這家位在台中勤美誠品綠園道附近台韓混搭早午餐餐廳，台中韓式早餐，早餐不管想吃台式還是韓式這裡都有，有韓式飯捲、搖搖便當、炸年糕、韓式炸雞、粉漿蛋餅，也是台中寵物友善餐廳。

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台中早午餐推薦

地址：台中市西區民權路374號

電話：04 2208 3399

營業時間：06:00-12:30 (假日到13:00)

內部整修中，預計4/19 (六)開始營業。

來點什麼，今天要介紹的是民權店，位在台中市西區民權路上，目前正在內部整修中，預計4/19 (六)開始營業，來點什麼是台中寵物友善餐廳，為保護毛孩及其他客人安全，毛孩入內需繫繩。

我看其他分店的裝潢都是走潔白明亮風格，整修後應該也差不多吧，這是整修前的店內環境給大家參考。

來點什麼販售台韓混搭早午餐，韓式飯捲、三角飯糰、搖搖便當、韓式拳頭飯、來點咖哩飯、粉漿蛋餅、吐司、滿福堡、厚片、鐵板炒麵，蔬食專區也有。

升級超級套餐：

A套餐+ $45：黃金薯餅+來點紅茶。

B套餐+ $59：飯饌반찬(韓式小菜：韓式光州泡菜/醋溜海帶芽/高纖黃豆芽)+來點紅茶。

C套餐+ $79：柚香起司炸年糕+來點紅茶。

D套餐+ $89：蜂蜜洋釀棒棒腿+來點紅茶。

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原味黃金蛋絲拳頭飯 $69。

韓式拳頭飯糰，可以自己動手做，捏成一顆顆可愛的拳頭形狀，DIY步驟很簡單，便當盒蓋上蓋子用力搖晃均勻，戴上手套捏出像拳頭一樣適當大小的飯糰，很適合小朋友親子DIY同樂，不過覺得可能因為我捏的都比較小顆屬一口的大小，比較難成型，但小朋友超喜歡吃。

韓式泡菜韓式飯捲 $75。

在韓國屬國民美食的韓式飯捲，韓式泡菜口味的韓式飯捲，酸辣又開胃的泡菜，口感清脆，配上Q彈的米飯，還有小黃瓜跟蛋絲以及白芝麻，清爽又有點小飽足感。

香濃起司粉漿蛋餅 $40。

古早味的傳統粉漿蛋餅，外皮口感軟Q又帶點酥脆，起司的香濃加上軟嫩的蛋香，濃濃的鹹香滋味，好吃。

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闆闆祕制薯餅大廈 $99。

闆闆祕制薯餅有平房(一片薯餅)、別墅(兩片薯餅)、大廈(三片薯餅)，起司蛋捲薯餅塔，外面是軟嫩的煎蛋，裡面包裹著金黃薯餅，我們點的是大廈，所以有整整三片酥脆的薯餅，加上香濃的起司，擠上番茄醬以及蜂蜜芥末醬，味道太濃，口感層次豐富，太讚了啦。

喜歡吃薯餅的朋友們也可以搭配加購A套餐：黃金薯餅+來點紅茶，實現薯餅自由。

奶酥厚醬厚片 $35。

厚片吐司加上塗的厚厚的奶酥醬，奶香香濃滿足啊。

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