為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美味餐點推薦!!

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美味餐點推薦!!

2025-04-05 22:35:00 文字：熊甜蜜的分享園地
share
熊甜蜜的分享園地

熊甜蜜的分享園地

 

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美味餐點推薦!!

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

一談到美食不管是各式各樣的美味

我都會迫不急待的躍躍欲試

自從上次與同事到士林夜市逛街

吃到圓滾滾又熱燙好吃的大上海生煎包後

就讓我感到意猶未盡

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

回味再三的口感實在讓我無法忘記它的滋味

所以為了能夠時常吃到好吃的生煎包

就直接上網訂購來滿足我的口腹之慾

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

一盒共有8入並有3種口味-經典原味 / 麻辣 / 高麗菜

就從我最愛的經典原味開箱吧

<<原味大上海生煎包>>

外皮焦脆酥香且厚實飽滿的內餡

大口咬下立即有感

富含油花的鹹香豬肉餡料內裡有著滿滿的蔥花

一口一個毫不油膩只有盡情蔓延的肉香

在冷冽的冬天內嚐上一口真是無比滿足

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

<<麻辣大上海生煎包>>

無論是外皮還是內餡都能吃到麻辣洋洋的好滋味

同樣厚實飽滿的口感咬下爆香的體現

叫人無法克制的一口接一口吃個不停

生煎包底部的脆皮酥酥脆脆卡滋卡滋

厚實的肉餡香麻俱辣真是令人大呼過癮

不沾配料也很好吃喔

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

<<高麗菜大上海生煎包>>

清爽輕盈的口感隨即迎面而來

高麗菜的鮮甜與清新滋味不斷如同大海般陣陣襲來

不油不膩兼具清甜與微香的口感

真是怎麼吃都相當地涮嘴

飽足感滿載又不會覺得有吃消夜的罪惡感

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美

欲知更多美味資訊請上官網/FB/IG 

https://dsh-food.com.tw

https://www.facebook.com/FriedDumplings/

https://www.instagram.com/dashanghai_fried_dumpling/reels/ 

 

#大上海生煎包 #生煎包 #士林夜市 #士林夜市美食 #士林夜市生煎包 #好吃宵夜 #士林夜市美食推薦

文章標籤
士林夜市大上海生煎包 士林夜市  大上海生煎包 士林夜市 大上海生煎包
創作者介紹
創作者 熊甜蜜的分享世界 的頭像
熊甜蜜的分享世界

熊甜蜜的分享世界

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

大上海生煎包

phone02-2881-6929
place台北市士林區文林路99號1樓
3.74 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.94
服務品質
3.69
裝潢氣氛
2.88
CP值
3.63
share place
延伸閱讀
饒河街夜市美食懶人包！台北人必吃心心腸粉、藥燉排骨、烤玉米推薦。
 艾斯
[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古早味的澎湃美味手路/高cp又美味/聚餐小吃都合適/雞肉超必點/餐點選擇多多/附菜單
 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚
孔家小館｜屏東美食｜北方手作麵食麵點｜甜烙餅必吃｜餐點驚艷無雷很美味
 李太陽日嚐
【台北食記】蔡迪化街古早味蚵嗲 - 假日生意超好的炸物小吃，必點蚵嗲、韭菜條、菜頭粿
 雞蛋糕生活美學專題報告
兒童友善餐廳推薦|義早早午餐|新竹東區清大早午餐| Brunch義式中式美食蔬菜多多早午餐，全家人享用相聚，幸福推薦! 香煎雞腿排、法式嫩蛋、炭香燒肉義大利麵、爆炒三杯蘿蔔糕、金萱奶茶
 新竹林依晨
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up