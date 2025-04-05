士林夜市大上海生煎包-皮脆外酥內軟的香醇小吃/消夜/點心/美味餐點推薦!!

一談到美食不管是各式各樣的美味

我都會迫不急待的躍躍欲試

自從上次與同事到士林夜市逛街

吃到圓滾滾又熱燙好吃的大上海生煎包後

就讓我感到意猶未盡

回味再三的口感實在讓我無法忘記它的滋味

所以為了能夠時常吃到好吃的生煎包

就直接上網訂購來滿足我的口腹之慾

一盒共有8入並有3種口味-經典原味 / 麻辣 / 高麗菜

就從我最愛的經典原味開箱吧

<<原味大上海生煎包>>

外皮焦脆酥香且厚實飽滿的內餡

大口咬下立即有感

富含油花的鹹香豬肉餡料內裡有著滿滿的蔥花

一口一個毫不油膩只有盡情蔓延的肉香

在冷冽的冬天內嚐上一口真是無比滿足

<<麻辣大上海生煎包>>

無論是外皮還是內餡都能吃到麻辣洋洋的好滋味

同樣厚實飽滿的口感咬下爆香的體現

叫人無法克制的一口接一口吃個不停

生煎包底部的脆皮酥酥脆脆卡滋卡滋

厚實的肉餡香麻俱辣真是令人大呼過癮

不沾配料也很好吃喔

<<高麗菜大上海生煎包>>

清爽輕盈的口感隨即迎面而來

高麗菜的鮮甜與清新滋味不斷如同大海般陣陣襲來

不油不膩兼具清甜與微香的口感

真是怎麼吃都相當地涮嘴

飽足感滿載又不會覺得有吃消夜的罪惡感

欲知更多美味資訊請上官網/FB/IG

https://dsh-food.com.tw

https://www.facebook.com/FriedDumplings/

https://www.instagram.com/dashanghai_fried_dumpling/reels/

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