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台北文山｜雞老闆桶仔雞萬隆店｜生日聚餐推薦，當月壽星，消費滿1800元送烤雞一隻 – 袁彬的美食旅遊筆記

2025-04-05 23:22:00 文字：袁彬的美食旅遊筆記
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袁彬的美食旅遊筆記

袁彬的美食旅遊筆記

台北文山｜雞老闆桶仔雞萬隆店｜生日聚餐推薦，當月壽星，消費滿1800元送烤雞一隻 – 袁彬的美食旅遊筆記

台北生日聚餐去哪吃?袁彬首推雞老闆桶仔雞，繼雞老闆長春店以及士林夜市店之後，趁著週末，再度造訪位於羅斯福路五段的雞老闆桶仔雞萬隆店，享用招牌桶仔雞，串燒，鹽烤吳郭魚以及熱炒料理。

作為台北第一家桶仔雞串燒店，在地經營超過13年的雞老闆桶仔雞，目前只有3家直營門市，袁彬都吃了一輪，雞老闆沒有開放加盟，也沒有衍生其它品牌。

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每次看到坊間其他家冠有雞開頭的桶仔雞，雖然裝潢很類似，但仔細了解之後，就知道他們跟雞老闆口味真的差很多，袁彬來台北聚餐吃桶仔雞，只認雞老闆這個品牌。來雞老闆桶仔雞萬隆店用餐，除了料理品項豐富，提供生啤、清酒及梅酒，當月壽星來聚餐，消費滿1800元(不含酒水)，就送烤雞一隻。

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雞老闆桶仔雞萬隆店的優惠活動

推薦大家一定要來雞老闆桶仔雞萬隆店聚餐，因為優惠超多的啦。除了當月壽星消費滿1800元(不含酒水)，就送桶仔雞一隻。若沒有人過生日，消費達2500元(含餐點酒水)，也送桶仔雞一隻。

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另外雞老闆對學生族群也放福利，來店裡用餐，不限人數跟時間，含酒水，消費滿600元，點一隻桶仔雞只需399元。

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愛喝酒的朋友，推薦一定要來雞老闆聚餐，除了提供清酒梅酒無限暢飲，一人一小時只需299元（需同桌客人一同參加）。

吃串燒一定要配一杯生啤酒，來雞老闆萬隆店或是士林夜市店用餐，生啤酒買2送1。

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雞老闆桶仔雞萬隆店的短影音

雞老闆桶仔雞萬隆店的環境

雞老闆桶仔雞萬隆店位於羅斯福路五段，有著一面大大的紅底黑字招牌，營業至凌晨2點，也是值得推薦的台北宵夜美食。

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入口處左側桶仔雞用的鐵桶排成一列列，在他後方則是串燒用的烤架，看到上面排列整齊的串燒、帶皮玉米筍及四季豆等食材，看起來超誘人的。

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雞老闆桶仔雞萬隆店有兩個用餐區，分列在作業區兩側，牆面擺滿各種日式海報及裝飾，彷彿走進日式居酒屋。

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左側用餐區空間較大，有多張長桌，提供KTV歡唱服務。還有一個擺放台灣金牌、王老吉涼茶以及麥茶等飲料的冰箱。

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右側用餐區有單人座位區以及長桌，中間是一排梅酒跟清酒，杯子精心挑選，梅酒喝起來滋味酸甜好喝。

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雞老闆桶仔雞萬隆店的料理

桶仔雞

使用2斤半的仿土雞，加入中藥材24小時醃製，再放進鐵桶內烘烤，桶仔雞起鍋時，油油亮亮的外皮看起來超誘人，緩緩落下的金黃色雞油，讓人口水直流。

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桶仔雞上桌時，還會提供洋蔥、雞油跟特製胡椒粉。

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戴上兩層手套，開始剝雞，雞肉一剝開，肉汁馬上溢出，散發出誘人的藥膳香氣。

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吃起來肉質肥美扎實不會柴，外皮Q彈，一定要再沾一點雞油跟加了中藥的特製胡椒粉，味道更有層次感。

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鹽烤吳郭魚

以厚鹽覆蓋魚身進行燒烤，上桌後一層層剝開。

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魚肉吃起來口感鮮嫩，帶一點清香的味道，沾一點桶仔雞的特製胡椒粉，別具風味。

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十種肉串拼盤

天秤座容易選擇障礙，每一道串燒料理都想吃，所以直接跟朋友點了十種肉串拼盤。
分別有孜然、鹽烤、鹽蔥、蔥花以及明太子等口味，因為真材實料．使用整塊肉去切割．所以每塊肉的形狀不一樣。袁彬最愛鹽蔥雞肉串．吃起來鹹香多汁。

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鳳梨苦瓜雞湯鍋

袁彬超愛雞老闆的雞湯鍋，用湯匙一舀，滿滿的料。

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蔭鳳梨、鮮鳳梨及苦瓜帶出湯頭酸香順吼的滋味，雞肉吃起來，口感細嫩不柴，非常好吃。

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哇沙米雞肉串、蔥花豬肉串

涮上店家自製醬汁的雞肉串跟豬肉串，吃起來不柴，充滿濃厚的醬香味哇沙米跟蔥花起到點綴效果。

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麻油雞湯泡飯

這碗湯泡飯超大一碗，用湯匙一舀，雞肉還滿大塊，加入金針菇的湯頭帶有濃厚的麻油香氣，喝起來卻很順口。

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因為是湯泡飯，所以米粒是粒粒分明，口感也很好。

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味噌貢丸蛋花湯

味噌蛋花湯超大一碗，湯頭喝起來濃郁醇厚，蛋花綿密。

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貢丸超大顆的，很有嚼勁。

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黃金泡菜

吃起來酸脆的黃金泡菜，超開胃的。

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明太子馬鈴薯

馬鈴薯上面加上明太子，放進烤箱烘烤，明太子的鹹香襯托出馬鈴薯的綿密口感。

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鳳梨蝦球

蝦球肉質厚實，吃起來脆甜，搭配鳳梨跟美乃滋，非常開胃。

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雞屁股、櫛瓜串、甜不辣

雞屁股口感好，刷上店家獨家自行調配的醬料，吃起來帶有濃郁的醬香味。
櫛瓜串切成一片片，經過燒烤後，吃起來不會柴。甜不辣經過炭火燒烤，帶一點焦香味，更能凸顯魚漿香氣。

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雞軟骨

裹上薄粉酥炸的雞軟骨，吃起來很脆，配生啤酒最適合。

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牛小排、豆干

經過炭火烘烤，帶有濃厚的串燒香氣，牛小排吃起來肉汁豐富，口感很好。

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吃串燒，特愛點烤豆干，味道厚實，配酒超讚的。

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四季豆

四季豆經過炭火烘烤，外皮帶一點焦香味，配生啤酒超適合。

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帶皮玉米筍

玉米筍帶皮一起烤，仍保留玉米筍鮮甜的滋味，超好吃。

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雞老闆桶仔雞萬隆店的菜單

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雞老闆桶仔雞的相關資訊

雞老闆桶仔雞官方FB

【長春店(創始總店)】(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:12:00~凌晨02:30
營業電話::(02)2717-5777
營業住址:台北市長春路454號

【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:5:00~凌晨02:30
營業電話:(02)2933-0520
營業住址:台北市文山區羅斯福路五段69號

【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:5:00~凌晨02:30
營業電話:(02)2881-0777
營業住址:台北市士林區文林路101巷2號

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雞老闆桶仔雞萬隆店

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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
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