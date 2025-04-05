台北生日聚餐去哪吃?袁彬首推雞老闆桶仔雞，繼雞老闆長春店以及士林夜市店之後，趁著週末，再度造訪位於羅斯福路五段的雞老闆桶仔雞萬隆店，享用招牌桶仔雞，串燒，鹽烤吳郭魚以及熱炒料理。

作為台北第一家桶仔雞串燒店，在地經營超過13年的雞老闆桶仔雞，目前只有3家直營門市，袁彬都吃了一輪，雞老闆沒有開放加盟，也沒有衍生其它品牌。



每次看到坊間其他家冠有雞開頭的桶仔雞，雖然裝潢很類似，但仔細了解之後，就知道他們跟雞老闆口味真的差很多，袁彬來台北聚餐吃桶仔雞，只認雞老闆這個品牌。來雞老闆桶仔雞萬隆店用餐，除了料理品項豐富，提供生啤、清酒及梅酒，當月壽星來聚餐，消費滿1800元(不含酒水)，就送烤雞一隻。

雞老闆桶仔雞萬隆店的優惠活動

推薦大家一定要來雞老闆桶仔雞萬隆店聚餐，因為優惠超多的啦。除了當月壽星消費滿1800元(不含酒水)，就送桶仔雞一隻。若沒有人過生日，消費達2500元(含餐點酒水)，也送桶仔雞一隻。



另外雞老闆對學生族群也放福利，來店裡用餐，不限人數跟時間，含酒水，消費滿600元，點一隻桶仔雞只需399元。



愛喝酒的朋友，推薦一定要來雞老闆聚餐，除了提供清酒梅酒無限暢飲，一人一小時只需299元（需同桌客人一同參加）。

吃串燒一定要配一杯生啤酒，來雞老闆萬隆店或是士林夜市店用餐，生啤酒買2送1。

雞老闆桶仔雞萬隆店的短影音

雞老闆桶仔雞萬隆店的環境

雞老闆桶仔雞萬隆店位於羅斯福路五段，有著一面大大的紅底黑字招牌，營業至凌晨2點，也是值得推薦的台北宵夜美食。



入口處左側桶仔雞用的鐵桶排成一列列，在他後方則是串燒用的烤架，看到上面排列整齊的串燒、帶皮玉米筍及四季豆等食材，看起來超誘人的。



雞老闆桶仔雞萬隆店有兩個用餐區，分列在作業區兩側，牆面擺滿各種日式海報及裝飾，彷彿走進日式居酒屋。



左側用餐區空間較大，有多張長桌，提供KTV歡唱服務。還有一個擺放台灣金牌、王老吉涼茶以及麥茶等飲料的冰箱。



右側用餐區有單人座位區以及長桌，中間是一排梅酒跟清酒，杯子精心挑選，梅酒喝起來滋味酸甜好喝。

雞老闆桶仔雞萬隆店的料理

桶仔雞

使用2斤半的仿土雞，加入中藥材24小時醃製，再放進鐵桶內烘烤，桶仔雞起鍋時，油油亮亮的外皮看起來超誘人，緩緩落下的金黃色雞油，讓人口水直流。

桶仔雞上桌時，還會提供洋蔥、雞油跟特製胡椒粉。

戴上兩層手套，開始剝雞，雞肉一剝開，肉汁馬上溢出，散發出誘人的藥膳香氣。



吃起來肉質肥美扎實不會柴，外皮Q彈，一定要再沾一點雞油跟加了中藥的特製胡椒粉，味道更有層次感。

鹽烤吳郭魚

以厚鹽覆蓋魚身進行燒烤，上桌後一層層剝開。



魚肉吃起來口感鮮嫩，帶一點清香的味道，沾一點桶仔雞的特製胡椒粉，別具風味。

十種肉串拼盤

天秤座容易選擇障礙，每一道串燒料理都想吃，所以直接跟朋友點了十種肉串拼盤。

分別有孜然、鹽烤、鹽蔥、蔥花以及明太子等口味，因為真材實料．使用整塊肉去切割．所以每塊肉的形狀不一樣。袁彬最愛鹽蔥雞肉串．吃起來鹹香多汁。

鳳梨苦瓜雞湯鍋

袁彬超愛雞老闆的雞湯鍋，用湯匙一舀，滿滿的料。



蔭鳳梨、鮮鳳梨及苦瓜帶出湯頭酸香順吼的滋味，雞肉吃起來，口感細嫩不柴，非常好吃。

哇沙米雞肉串、蔥花豬肉串

涮上店家自製醬汁的雞肉串跟豬肉串，吃起來不柴，充滿濃厚的醬香味，哇沙米跟蔥花起到點綴效果。

麻油雞湯泡飯

這碗湯泡飯超大一碗，用湯匙一舀，雞肉還滿大塊，加入金針菇的湯頭帶有濃厚的麻油香氣，喝起來卻很順口。



因為是湯泡飯，所以米粒是粒粒分明，口感也很好。

味噌貢丸蛋花湯

味噌蛋花湯超大一碗，湯頭喝起來濃郁醇厚，蛋花綿密。



貢丸超大顆的，很有嚼勁。

黃金泡菜

吃起來酸脆的黃金泡菜，超開胃的。

明太子馬鈴薯

馬鈴薯上面加上明太子，放進烤箱烘烤，明太子的鹹香襯托出馬鈴薯的綿密口感。

鳳梨蝦球

蝦球肉質厚實，吃起來脆甜，搭配鳳梨跟美乃滋，非常開胃。

雞屁股、櫛瓜串、甜不辣

雞屁股口感好，刷上店家獨家自行調配的醬料，吃起來帶有濃郁的醬香味。

櫛瓜串切成一片片，經過燒烤後，吃起來不會柴。甜不辣經過炭火燒烤，帶一點焦香味，更能凸顯魚漿香氣。

雞軟骨

裹上薄粉酥炸的雞軟骨，吃起來很脆，配生啤酒最適合。

牛小排、豆干

經過炭火烘烤，帶有濃厚的串燒香氣，牛小排吃起來肉汁豐富，口感很好。

吃串燒，特愛點烤豆干，味道厚實，配酒超讚的。

四季豆

四季豆經過炭火烘烤，外皮帶一點焦香味，配生啤酒超適合。

帶皮玉米筍

玉米筍帶皮一起烤，仍保留玉米筍鮮甜的滋味，超好吃。

雞老闆桶仔雞萬隆店的菜單

雞老闆桶仔雞的相關資訊

【雞老闆桶仔雞官方FB】

【長春店(創始總店)】(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:12:00~凌晨02:30

營業電話::(02)2717-5777

營業住址:台北市長春路454號

【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:5:00~凌晨02:30

營業電話:(02)2933-0520

營業住址:台北市文山區羅斯福路五段69號

【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:5:00~凌晨02:30

營業電話:(02)2881-0777

營業住址:台北市士林區文林路101巷2號