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250129-0201日本-山梨縣-HAOSTAY

2025-04-06 00:11:00 文字：jacklsy
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jacklsy

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又到了開房間的時間了......

(好老的梗......)

 

這次來到河口湖,就是為了看富士山,富士山,富士山.

起初在挑選住宿飯店時,市區的飯店並不在考慮範圍內,只鎖定在河口湖畔的飯店,畢竟這裡是公認看富士山最好也是最美的位置之一.

除了可以看到富士山和河口湖景外,河口湖最著名的逆富士,更是重點中的重點.

雖然山中湖附近的飯店也可以看到逆富士,但是因為位置實在有一點遠,所以也就不在考慮範圍內.

不然山中湖的風景也很不錯,不一定要擠在河口湖.

 

目前河口湖畔的飯店,幾乎都是當地老字號的高級飯店.

熱門時段不僅是一房難求,連房價也相對地比較高.

有預算限制的人客,就要留意一下房價.

市區的選擇就比較多了,房價也比河口湖畔的飯店便宜.

而且市區的生活機能比較好,交通也很方便.

經過一番掙扎之後,現實戰勝了理想.

 

但是.....

市區的飯店真的很多,多到不知道該怎麼選擇???

前面有提到最初只鎖定河口湖畔,所以完全沒有在看市區的飯店.

現在只好再花了一點時間,重新上網查資料,看影片,看評語.

最後,在眾多名單之中,選擇了評價還不錯的HAOSTAY.

主要是參考了一位旅居日本的Youtuber所拍攝的影片,以及少數人客分享住宿的文章和Google評語,網路上可以查到的文章和影片真的不多.

另外,這間HAOSTAY據說是旅日台灣人開的,這也是我會選擇HAOSTAY的原因之一.

從Google map上去看地理位置,距離河口湖車站不算太遠.

開車約五分鐘左右,若是步行就需要20分鐘左右.

附近生活機能還算蠻方便的,有加油站,有Ogino超市,有藥局.

也有各位人客最愛的LAWSON,只是稍微有一點點遠.

 

HAOSTAY是間三層樓的建築,看起來不高,但是每一間山景房都可以看到富士山.

所以在訂房時,一定要訂山景房.

如果可以訂到三樓的房間,那就更完美了.

飯店前後都有停車場,不過前面的停車位不多.

會建議開車來的人客,下完行李後,再把車子開到後面的停車場.

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如果有常來日本的人客,看到SUICA這個字應該都不陌生.

HAOSTAY除了提供一般房間外,這裡的西瓜房也是蠻有名的.

不過,看到富士山比較重要,西瓜房就不在考慮範圍內.

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飯店大廳蠻寬敞的,停放了很多可供租借的單車.

其實在河口湖這裡最方便的交通工具,就是單車.

但是,如果沒有好腿力,還是別嘗試騎單車逛景點.

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很簡單的櫃檯,辦理入住也很快速.

原本以為會有中文人員,結果從入住到退房,還是要用英文溝通.

HAOSTAY本身沒有自己的訂房系統,在官網訂房會直接連接到Booking.com.

Check in時就把紙本訂單給櫃檯或告知訂單編號,確定好姓名和人數,就會給房間的密碼卡.

注意一下住宿須知,並且和櫃檯約定早餐時間和早餐種類,基本上就完成整個Check in流程.

另外可以在櫃檯租借單車,或是預約飯店到河口湖站的接駁車.

櫃檯上都有租借單車價目表,以及接駁車的時間表.

退房也很簡單,把密碼卡交回櫃檯就可以了.

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這是櫃檯贈送的銅鑼燒和鑰匙圈,雖然是小小心意,但也蠻開心的.

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飯店提供兩種早餐,分別是日式早餐和三明治早餐.

日式早餐就比較豐盛,如果各位人客不趕時間,一定要留下來吃完日式早餐再出門.

三明治早餐有分兩種,分別是鮪魚三明治和雞蛋沙拉三明治.

這個應該是小朋友會比較喜歡的早餐,也很適合外帶.

因為這次行程排得很滿,所以這幾天的早餐都是選擇三明治外帶.

雖然是三明治,但是麵包很厚,內餡很多,完全不小氣.

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櫃檯正對面的右手邊,依序分別是電梯,安全梯,微波爐,飲水機和垃圾桶.

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這個微波爐非常搶手,很多人客都會到超市或便利商店買熟食回來加熱.

所以每次回到飯店時,都會看到人客們排隊微波熟食.

飯店還提供免洗筷和紙杯,真的是太貼心了.

旁邊飲水機的出水口有分類,右邊是杯子用,左邊是寶特瓶用.

所以大家在裝水時,就稍微注意一下.

垃圾也記得要分類,不要亂丟喔.

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這裡還有兩台自動販賣機,完全不用擔心沒有飲料可以喝.

但是想喝酒的人客,還是要自行去超市或便利商店買喔.

(喝酒不開車,開車不喝酒)

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這裡也有附設洗衣機和烘衣機,非常的方便.

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這次的房間在三樓,電梯出來右手邊最後一間,剛好是邊間,房間編號應該是315.

這是一間山景雙床房,房間的坪數算蠻大的,而且可以看到富士山.

還設有一個凸起的榻榻米區和一個方便的工作台,方便工作或用餐,非常適合2人或有小孩的家庭.

兩張彈簧床的尺寸算OK,彈性稍微偏硬一點.

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榻榻米區空間也相當寬敞,還有一座簡易的吊衣架,可以吊厚重的外衣.

這幾天晚上都利用榻榻米這裡的空間來吃消夜和工作,非常的方便.

工作台上的插座蠻多的,不用擔心3C設備充電的問題.

也可以把行李箱放在這裡,完全沒有空間不夠用的困擾.

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拉開窗簾,視野超級好,眼前就是大大的富士山.

唯一阻礙視線的遮蔽物,大概就只剩下窗戶而已.

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房間的走道非常寬,照片中的兩個行李箱可以完全攤平打開,而且還不影響通行.

因為是邊間的關係,整體採光還算不錯.

室內有連身鏡,電視機,加濕器,小冰箱,電熱水器,基本配備都有.

雖然看電視的時間不多,但是這電視機也稍微小了點.

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這些住宿須知,各位人客一定要詳讀.

看不懂沒有關係,先拍起來再翻譯就好了.

簡單說明一下,這裡不會每天進來房間打掃,所以房間的整潔要自己維護.

每天使用後要更換的毛巾和浴巾以及要丟棄的垃圾,請先自行整理好.

在早上10點前放在房間門口,服務人員會來帶走.

並且會將新的毛巾和浴巾裝袋後,放在房間門口.

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最後是浴室,標準的日式飯店配置,真的不大.

水壓OK,熱水OK.

沐浴乳,洗髮精,潤髮乳都有.

浴室備品的部分,都會放在一樓,有需要的人客請自行索取.

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房間開箱完後,就是今天的重頭戲,頂樓展望台.

大家看照片就明白了,不用我再多說了.

雖然沒有湖景,但是眼前的富士山景,我很滿意.

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飯店門口的這條路,我發現也有蠻多人客會在這裡拍照.

但是要注意來往的車輛,以免發生危險.

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隔天一早,室外溫度-6度.

沒錯,室外溫度-6度.

這是我第一次體驗到-6度,真的是有夠的冷.

原本天氣預報會有下雪的機會,不過因為天氣不錯,濕度不夠,最後並沒有下雪.

站在頂樓的展望台,看著眼前的富士山.哇嗚......

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當太陽漸漸升起後,雖然不是很紅,但是赤富士就在我眼前.

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山上的風很大,可以看到風吹雪.

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赤富士的時間很短暫,很快就恢復原狀了.

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這幾天的住宿,每天一早都可以見到富士山.

真的是富士山看好,看滿,看到膩.

飛機上沒看到富士山,沒關係....

這裡可以看到更完整的富士山,看到爽.....

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出發,展開今天的行程.

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HAOSTAY除了這次介紹的這間飯店外,也有咖啡店.

Haostay Coffee位在河口湖車站附近,有興趣的人客也可以去喝杯咖啡.

HAOSTAY最近在河口湖美術館也有新開店,目前好像沒有開箱文可以參考,各位可以到官網查看一下.

HAOSTAY

https://www.haostay.jp/

 

最後,我的心得是.....

因為每天都有滿滿的行程,在飯店的時間其實不多.

不過飯店的房間坪數夠大,附近生活機能便利,這些都是加分的項目.

完美的富士山景,更是打趴一堆飯店.

唯一要挑剔的,就是浴廁有一點小,感覺很擁擠.

以上就是HAOSTAY的開箱文,提供給各位人客參考.

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HAOSTAY 河口湖住宿
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