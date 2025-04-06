又到了開房間的時間了......

(好老的梗......)

這次來到河口湖,就是為了看富士山,富士山,富士山.

起初在挑選住宿飯店時,市區的飯店並不在考慮範圍內,只鎖定在河口湖畔的飯店,畢竟這裡是公認看富士山最好也是最美的位置之一.

除了可以看到富士山和河口湖景外,河口湖最著名的逆富士,更是重點中的重點.

雖然山中湖附近的飯店也可以看到逆富士,但是因為位置實在有一點遠,所以也就不在考慮範圍內.

不然山中湖的風景也很不錯,不一定要擠在河口湖.

目前河口湖畔的飯店,幾乎都是當地老字號的高級飯店.

熱門時段不僅是一房難求,連房價也相對地比較高.

有預算限制的人客,就要留意一下房價.

市區的選擇就比較多了,房價也比河口湖畔的飯店便宜.

而且市區的生活機能比較好,交通也很方便.

經過一番掙扎之後,現實戰勝了理想.

但是.....

市區的飯店真的很多,多到不知道該怎麼選擇???



前面有提到最初只鎖定河口湖畔,所以完全沒有在看市區的飯店.

現在只好再花了一點時間,重新上網查資料,看影片,看評語.

最後,在眾多名單之中,選擇了評價還不錯的HAOSTAY.

主要是參考了一位旅居日本的Youtuber所拍攝的影片,以及少數人客分享住宿的文章和Google評語,網路上可以查到的文章和影片真的不多.

另外,這間HAOSTAY據說是旅日台灣人開的,這也是我會選擇HAOSTAY的原因之一.

從Google map上去看地理位置,距離河口湖車站不算太遠.

開車約五分鐘左右,若是步行就需要20分鐘左右.

附近生活機能還算蠻方便的,有加油站,有Ogino超市,有藥局.

也有各位人客最愛的LAWSON,只是稍微有一點點遠.

HAOSTAY是間三層樓的建築,看起來不高,但是每一間山景房都可以看到富士山.

所以在訂房時,一定要訂山景房.

如果可以訂到三樓的房間,那就更完美了.

飯店前後都有停車場,不過前面的停車位不多.

會建議開車來的人客,下完行李後,再把車子開到後面的停車場.

如果有常來日本的人客,看到SUICA這個字應該都不陌生.

HAOSTAY除了提供一般房間外,這裡的西瓜房也是蠻有名的.

不過,看到富士山比較重要,西瓜房就不在考慮範圍內.

飯店大廳蠻寬敞的,停放了很多可供租借的單車.

其實在河口湖這裡最方便的交通工具,就是單車.

但是,如果沒有好腿力,還是別嘗試騎單車逛景點.

很簡單的櫃檯,辦理入住也很快速.

原本以為會有中文人員,結果從入住到退房,還是要用英文溝通.

HAOSTAY本身沒有自己的訂房系統,在官網訂房會直接連接到Booking.com.

Check in時就把紙本訂單給櫃檯或告知訂單編號,確定好姓名和人數,就會給房間的密碼卡.

注意一下住宿須知,並且和櫃檯約定早餐時間和早餐種類,基本上就完成整個Check in流程.

另外可以在櫃檯租借單車,或是預約飯店到河口湖站的接駁車.

櫃檯上都有租借單車價目表,以及接駁車的時間表.

退房也很簡單,把密碼卡交回櫃檯就可以了.

這是櫃檯贈送的銅鑼燒和鑰匙圈,雖然是小小心意,但也蠻開心的.

飯店提供兩種早餐,分別是日式早餐和三明治早餐.

日式早餐就比較豐盛,如果各位人客不趕時間,一定要留下來吃完日式早餐再出門.

三明治早餐有分兩種,分別是鮪魚三明治和雞蛋沙拉三明治.

這個應該是小朋友會比較喜歡的早餐,也很適合外帶.

因為這次行程排得很滿,所以這幾天的早餐都是選擇三明治外帶.

雖然是三明治,但是麵包很厚,內餡很多,完全不小氣.

櫃檯正對面的右手邊,依序分別是電梯,安全梯,微波爐,飲水機和垃圾桶.

這個微波爐非常搶手,很多人客都會到超市或便利商店買熟食回來加熱.

所以每次回到飯店時,都會看到人客們排隊微波熟食.

飯店還提供免洗筷和紙杯,真的是太貼心了.

旁邊飲水機的出水口有分類,右邊是杯子用,左邊是寶特瓶用.

所以大家在裝水時,就稍微注意一下.

垃圾也記得要分類,不要亂丟喔.

這裡還有兩台自動販賣機,完全不用擔心沒有飲料可以喝.

但是想喝酒的人客,還是要自行去超市或便利商店買喔.

(喝酒不開車,開車不喝酒)

這裡也有附設洗衣機和烘衣機,非常的方便.

這次的房間在三樓,電梯出來右手邊最後一間,剛好是邊間,房間編號應該是315.

這是一間山景雙床房,房間的坪數算蠻大的,而且可以看到富士山.

還設有一個凸起的榻榻米區和一個方便的工作台,方便工作或用餐,非常適合2人或有小孩的家庭.

兩張彈簧床的尺寸算OK,彈性稍微偏硬一點.

榻榻米區空間也相當寬敞,還有一座簡易的吊衣架,可以吊厚重的外衣.

這幾天晚上都利用榻榻米這裡的空間來吃消夜和工作,非常的方便.

工作台上的插座蠻多的,不用擔心3C設備充電的問題.

也可以把行李箱放在這裡,完全沒有空間不夠用的困擾.

拉開窗簾,視野超級好,眼前就是大大的富士山.

唯一阻礙視線的遮蔽物,大概就只剩下窗戶而已.

房間的走道非常寬,照片中的兩個行李箱可以完全攤平打開,而且還不影響通行.

因為是邊間的關係,整體採光還算不錯.

室內有連身鏡,電視機,加濕器,小冰箱,電熱水器,基本配備都有.

雖然看電視的時間不多,但是這電視機也稍微小了點.

這些住宿須知,各位人客一定要詳讀.

看不懂沒有關係,先拍起來再翻譯就好了.

簡單說明一下,這裡不會每天進來房間打掃,所以房間的整潔要自己維護.

每天使用後要更換的毛巾和浴巾以及要丟棄的垃圾,請先自行整理好.

在早上10點前放在房間門口,服務人員會來帶走.

並且會將新的毛巾和浴巾裝袋後,放在房間門口.

最後是浴室,標準的日式飯店配置,真的不大.

水壓OK,熱水OK.

沐浴乳,洗髮精,潤髮乳都有.

浴室備品的部分,都會放在一樓,有需要的人客請自行索取.

房間開箱完後,就是今天的重頭戲,頂樓展望台.

大家看照片就明白了,不用我再多說了.

雖然沒有湖景,但是眼前的富士山景,我很滿意.

飯店門口的這條路,我發現也有蠻多人客會在這裡拍照.

但是要注意來往的車輛,以免發生危險.

隔天一早,室外溫度-6度.

沒錯,室外溫度-6度.

這是我第一次體驗到-6度,真的是有夠的冷.

原本天氣預報會有下雪的機會,不過因為天氣不錯,濕度不夠,最後並沒有下雪.

站在頂樓的展望台,看著眼前的富士山.哇嗚......

當太陽漸漸升起後,雖然不是很紅,但是赤富士就在我眼前.

山上的風很大,可以看到風吹雪.

赤富士的時間很短暫,很快就恢復原狀了.

這幾天的住宿,每天一早都可以見到富士山.

真的是富士山看好,看滿,看到膩.

飛機上沒看到富士山,沒關係....

這裡可以看到更完整的富士山,看到爽.....

出發,展開今天的行程.

HAOSTAY除了這次介紹的這間飯店外,也有咖啡店.

Haostay Coffee位在河口湖車站附近,有興趣的人客也可以去喝杯咖啡.

HAOSTAY最近在河口湖美術館也有新開店,目前好像沒有開箱文可以參考,各位可以到官網查看一下.

HAOSTAY

https://www.haostay.jp/

最後,我的心得是.....

因為每天都有滿滿的行程,在飯店的時間其實不多.

不過飯店的房間坪數夠大,附近生活機能便利,這些都是加分的項目.

完美的富士山景,更是打趴一堆飯店.

唯一要挑剔的,就是浴廁有一點小,感覺很擁擠.

以上就是HAOSTAY的開箱文,提供給各位人客參考.

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