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> 美食 > 台中市北區【厭世夯肉】台中科博館附近的美味新選擇：健康又輕鬆的餐飲體驗！低 GI 溫野菜、無澱粉、烤丹麥 - Tanmilin

台中市北區【厭世夯肉】台中科博館附近的美味新選擇：健康又輕鬆的餐飲體驗！低 GI 溫野菜、無澱粉、烤丹麥 - Tanmilin

2025-04-06 10:29:00 文字：林甜蜜tanmilin
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林甜蜜tanmilin

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【厭世夯肉】健康輕食新選擇！

撰文．攝影＝ 林甜蜜

如果你是個喜歡探索美食又注重健康的人，那麼今天的分享絕對會讓你心動，位於台中科博館附近的「厭世夯肉」，最近成為我心目中的健康輕食首選，這家店不僅名字有趣，餐點更是讓人一試成主顧！

這是一間主打健康燒肉飯和輕食的餐廳，特別適合想吃得飽又吃得健康的朋友們，餐點不僅用料實在，還強調低 GI 和無澱粉的概念，讓人吃得毫無負擔，這次我特地去帶著家人去試了幾道招牌菜，忍不住要跟大家分享~

 

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#店名有梗，餐點有料

「厭世夯肉」這個名字是不是很吸睛？初聽時我以為這可能是一家主打重口味的燒肉店，但實際上他們走的是健康路線，店內的餐點以低油、低鹽、高蛋白為主，特別適合健身族、減脂族或是單純想吃得清爽的人，不過，別擔心，健康不等於無趣！他們的料理不僅營養均衡，味道更是相當出色呦。

 

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#環境與服務

店內的裝潢走的是簡約風格，乾淨明亮的用餐空間讓人感覺非常舒服，服務人員也都很親切，採用自助式，桌上掃碼即可點餐，讓第一次來的客人不會感到手足無措。

 

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「厭世夯肉」是一家兼顧美味與健康的好店，如果你也像我一樣熱愛嘗試新鮮事物，又希望在忙碌的生活中為身體補充優質燃料，那麼下一次來台中科博館時，記得把它列入你的美食清單！

菜單有富士山現烤夯肉飯飯、低 GI 溫野菜菜夯肉【無澱粉】，富士山現烤夯肉飯飯有日本米飯糰，如果飯量比較大的朋友還可以免費加飯，而如果你跟我一樣平常有在飲控比較不吃飯的朋友，就可以選擇低GI溫野菜菜夯肉，給你滿滿蔬菜與蛋白質。

 

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他們除了正餐餐點之外，也有許多飲料可以選擇，而且我這次來隨便點了三杯，三杯都很好喝，而且杯子的包裝設計真的超級可愛，如果搭配餐點一起加點還有額外折扣歐。

這次點了一杯 豆豆咖啡 太妃拿鐵，這款太妃拿鐵真的讓我一喝就愛上！濃郁的咖啡香中帶著微微的太妃糖甜味，不會過膩，反而越喝越順口，如果你是喜歡甜點系咖啡的人，一定要試試看。

另外餐點除了飲料也可以搭配小點心，像是經典原味雞塊、咖哩可樂餅等，讓餐點變得更豐富，雞塊、可樂餅外皮炸得金黃酥脆，每一口都扎實又美味，再配上一杯微甜順口的英格蘭紅茶拿鐵，下午來這邊放鬆一下真的太幸福了！

 

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*十勝炭火燒肉  法式嫩炒滑蛋 + 厭世雪花牛*

這道十勝炭火燒肉真的讓我驚艷，炭火燒肉的香氣完全滲透到每一片肉裡，搭配滑嫩的法式炒蛋，口感豐富到讓人停不下來。而且雪花牛的油花分布均勻，入口即化，真的超級滿足！如果你是肉食控，建議一定要加 40 元升級成雙倍肉量，絕對值回票價。

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*停不下來麻麻的雞腿排 + 法式嫩炒滑蛋*

這道菜光是名字就讓人會心一笑，吃起來果然名副其實，雞腿排烤得外酥內嫩，濃郁的香氣讓人一口接一口，配上滑順的炒蛋，整體味道非常平衡，吃完完全不會有罪惡感。

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*厭世炸的脆脆原味脆雞飯*

如果你是炸物愛好者，這道一定不能錯過，炸雞外皮酥脆但不油膩，裡面的雞肉鮮嫩多汁，搭配健康的低 GI 溫野菜飯，讓人感受到罪惡與健康的完美結合，這真的是讓人厭世（開心到忘記煩惱）的好選擇！

 

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*烤丹麥大甲芋泥炒肉鬆胖*

最後不得不提這道超級特別的點心，烤丹麥麵包口感酥脆香甜，有各種口味，這次點了濃郁的大甲芋泥和鹹香的炒肉鬆，每一口都有多層次的滋味，這真的是一道會讓人一吃就驚呼「怎麼可以這麼好吃！」的小確幸，下次我要再試試其他口味。

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厭世夯肉不僅餐點好吃，還兼顧健康與創意，每一道菜都充滿用心，不管是想要飽餐一頓還是輕鬆享受下午茶，這裡都能滿足你的需求，如果你也在台中科博館附近，不妨來試試看，相信你也會愛上這裡，快帶著朋友一起來厭世夯肉探索美味吧！

【厭世夯肉】

·官方line：https://line.me/R/ti/p/@231jaavt
·粉絲頁：Facebook

·地址：台中市北區館前路17號
·專線：0958208432

·開放時間：週一~週日 09:00-19:00

 

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厭世夯肉(博館店)

phone09-58208432
place台中市北區館前路17號
4.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.56
服務品質
4.53
裝潢氣氛
4.53
CP值
4.53
share place
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