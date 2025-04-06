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【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人心情平靜的白淺灘文化村海景咖啡廳

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2025-04-06 14:30:00 文字：來自品兒的食旅日常
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來自品兒的食旅日常

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【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

白淺灘文化村聚集了許多文青選物店、咖啡廳，這次不在計畫中來到一家咖啡廳，名為ONDATA온다타的咖啡廳，來到可望著影島一帶的美麗海景發呆，店家幽靜的氛圍不禁讓人待上一個下午，招牌拿鐵不僅好拍也好喝，來到白淺灘文化村想找個地方歇息推薦可以來這裡!!

造訪日期：2024/05/13

咖啡廳資訊

地點：ONDATA 온다타

地址：부산 영도구 흰여울길 123 온다타카페 [naver地圖]

營業時間： 11:00 – 19:00 (18:30最後點餐)

公休日：星期二

電話：0507-1340-2776

 

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

在釜山生活的這段日子只要天氣非常晴朗，就會想到看得到海的地方走走，一個放假的晴朗平日午後，臨時起意坐公車到白淺灘文化村走走

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

本來是計劃去近期人氣一直很高的Having Moment，結果即便是平日當天抵達時竟然是全客滿的狀態，便趕緊找我的備案名單

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

我的備案名單就是這家「ONDATA 온다타」，也就在可以看海吃泡麵的這家「白險灘小店（흰여울점빵）」旁邊

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ONDATA 온다타一共有三層樓，一樓主要是點餐的地方，因此直接往二樓座位區前進

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

一到二樓看到窗外這片景色讓我驚呆了，沒有預期到這裡看海的視野這麼好，而且剛好那時都沒其他客人，讓我還沒點餐就先開始狂拍一波

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

 

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

雖然有點可惜這裡有電線桿擋到，但也不影響這片海景的美麗程度，自然透進來的太陽光，也使咖啡廳的每個角落顯得特別有質感

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

 

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

ONDATA 온다타 菜單

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

這裡的招牌便是上面三種拿鐵，也有其他口味的咖啡和無咖啡因的飲品，甜點的部分主要是費南雪和蛋糕，每天可能有點不太一樣，以當天櫃檯旁的小櫥櫃內展示的甜點為主

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

 

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

我點了一杯拿鐵和費南雪，食物以遼闊的海面為背景實在太美了

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

 

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

ONDATA 온다타 奶油拿鐵

直接以店名取名的ONDATA拿鐵(온다타 라떼)，是由經典奶油、牛奶和濃縮咖啡組成的，上面的奶油濃稠的很特別，甜甜的滋味會是螞蟻人的愛

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

초코 휘낭시에 巧克力費雪南

另外還點了一塊巧克力費雪南也蠻不錯吃的，甜甜的拿鐵再搭配一塊小甜點真是滿足

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

當天無論是天空還是大海都格外的藍，ondata的內部空間雖然不算大，即使旁邊有其他客人也有幽靜的感覺，那天下午就坐在這裡看著海發呆了好一陣子

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

 

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

也因為意外發現一家寶藏咖啡廳心情十分愉悅，撫慰了我剛剛雖沒去到HavingMoment的心情

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

 

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

離開前到Ondata的三樓參觀了一下，是Roof Top室外座位區，這裡因為沒有遮蔽物，能更清楚的看海景，不過因為上來的樓梯有些陡峭，店家有規定不能將玻璃杯拿上來喔!!

【釜山咖啡廳】ONDATA 온다타・影島咖啡廳推薦 / 令人

Ondata的餐點不僅好拍也好吃，大家如果來到白淺灘文化村逛街時，想找個地方歇息推薦可以來這裡!!

 

咖啡廳資訊

地點：ONDATA 온다타

地址：부산 영도구 흰여울길 123 온다타카페 [naver地圖]

營業時間： 11:00 – 19:00 (18:30最後點餐)

公休日：星期二

電話：0507-1340-2776

 

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