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台北市好饗吃茶餐廳

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2025-04-06 14:29:00 文字：And小姐
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And小姐

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台北市好饗吃茶餐廳
早餐吃慣了吐司麵包、火腿煎蛋、蛋餅蘿蔔糕、中式美式
今天想來點不一樣的
位在臨沂街的巷弄哩，最近新開了一間港式茶餐廳
從早上7點開始營業到下午3點(我想應該是配合早市的時間吧)
之前剛開幕的時候有去探路，不過沒有找到，這次再來碰碰運氣吧~~~
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還不錯，在市場內經過無數的攤販及人潮後，終於到啦~~~~
到的時候店內還沒有客人，先拍點空景照，外頭攤位看似不大，但店裡頭座位頗多的
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坐定位前的第一件事就是先拿沾醬啦(拿了醬油辣椒跟黃芥末)，然後劃上幾個小點，點完才發現菜單是雙面的
一面是點心類，另一面則是有炒麵/飯、粥/湯品等(留著下次再來吃吧)
台北市好饗吃茶餐廳
第一道上菜的是韭菜海鮮餅，在店外煎台現煎的海鮮餅，熱呼的上桌，微焦酥的餅皮，裏頭包著滿滿的韭菜及海鮮漿內餡
非常的燙口呀~~~這道要趁熱吃，溫度開始降下時會稍稍偏油些
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第二道則是牛肉蒸腸粉，有別於一般內餡包覆在腸粉皮裡
這裡的是將腸粉跟內餡分開放，雪白的腸粉在盤子上一側，另一旁搭配著份量十足的牛肉
把Q彈的腸粉放在湯匙上，再把大塊大塊的牛肉擱在上頭，一口吃下~~~滿足!!!!
台北市好饗吃茶餐廳
第三道是天九魚翅餃，翠綠的外衣包著滿滿的餡料，一口咬下就可輕易見到整隻蝦子
也是非常好吃，沾點醬油辣椒(雖然辣椒是點綴用的)，魚翅餃的鮮甜感又被帶了出來~~~
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最後則是芋相思春捲，剛炸好的春捲，一口咬下酥脆外皮，迎來爽脆的喀ㄘ喀ㄘ聲
一樣內餡十分的飽滿，應該是魚漿內包著蝦仁，也是道趁熱吃非常好吃的小點
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吃膩的中西式早餐，偶爾來點不一樣的變化
吃著飲茶，配的是點心、搭支壺熱茶，慢慢品嘗、慢慢喝茶~~~悠閒的假日早晨就此展開啦~~~
台北市好饗吃茶餐廳
賞味日:2025.03.23

好饗吃茶餐廳
地址:台北市中正區臨沂街75巷2-3號
營業時間:週二~週日 07:00-15:00(週一休息)
電話:02-23412150

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好饗吃茶餐廳

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place台北市臨沂街75巷2-3號
3.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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