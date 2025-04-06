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日本岐阜縣【中山道馬籠宿】懷舊古街好逛、好拍、好風情

日本岐阜縣 日本中部旅遊 中山道 馬籠宿 more
2025-04-06 17:51:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun
 

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這趟日本冬旅決定再次前進白川鄉，於是其他行程部分我們鎖定了歧阜縣 。
位在本州中部的歧阜縣，原來除了合掌村之外，值得遊歷的景點還真不少，
像我們這種喜歡漫遊拍照悠哉走踏的旅人，可能玩上一個月也走不完.....
先來看看這宛如置身日本大河劇場景的【馬籠宿】 。
 

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提到馬籠宿，得先說說中山道，因為馬籠宿僅是中山道上69個驛站裡的其中之一，
何謂中山道 ? 簡單來說，就是一條貫穿日本中部山區通過5個縣市的快速道路，由德川家康時期所建，起點江戶(東京)終點京都 
對歷史有興趣的朋友就煩請google，在這兒就不多加細說 。
 

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今天抵達時氣溫雖然只有5度，但藍天夾著老街....地上畫著未溶的白雪，
再放眼望去，被灑了糖霜的群山，這一幕的馬籠宿......美翻 !
 

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馬籠宿沿著山坡而建全長約600公尺，除了大大小小的旅店也不乏各式餐酒館和茶屋，
是江戶時期......商人來往頻繁又熱鬧的驛站 
 
 
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相隔數百年後，如今古道上的茶屋、商店、旅館可不是擺著好看，一樣是正常營業的喔，都可以一家一家給它金去瞧瞧.....
有在地的特色小吃、手工藝紀念品店還挺好逛的 。
 
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古色古香的坡道驛站，彷彿隨時可能巧遇藝妓，或是撞見行走戰國大名間的浪人武士，
而最慶幸的是，今兒有白雪加持和太陽阿伯打光，整條老街似乎在任何一個角落隨意一站....嘖嘖嘖，都是美拍 !
 
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慢走細踏，邊拍邊品嚐，短短600公尺的古道，莫名其妙的花了我們整整2小時的時間仍意猶未盡 。
來不及參觀一旁的史料館高札場是唯一的小遺憾.......
歧阜縣中津川市，好逛、好拍、好風情【中山道馬籠宿】推薦給各位 。
檢視地圖 : 中山道馬籠宿
 
 
文章標籤
風景名勝 中山道 馬籠宿 木曾路 德川家康 江戶時期 歷史古蹟 妻籠 觀光景點 老街 古道 宿場町 懷舊
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