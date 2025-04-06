提到 馬籠宿 ，得先說說 中山道 ，因為 馬籠宿 僅是 中山道 上69個驛站裡的其中之一，

何謂 中山道 ? 簡單來說，就是一條貫穿日本中部山區通過5個縣市的快速道路，由 德川家康 時期所建，起點 江戶 (東京)終點 京都 。

對歷史有興趣的朋友就煩請google，在這兒就不多加細說 。

今天抵達時氣溫雖然只有5度，但藍天夾著老街....地上畫著未溶的白雪，

再放眼望去，被灑了糖霜的群山，這一幕的 馬籠宿 ......美翻 !

馬籠宿 沿著山坡而建 全長約600公尺，除了大大小小的旅店也不乏各式餐酒館和茶屋， 是江戶時期......商人來往頻繁又熱鬧的 驛站 。

相隔數百年後，如今古道上的茶屋、商店、旅館可不是擺著好看，一樣是正常營業的喔，都可以一家一家給它金去瞧瞧.....