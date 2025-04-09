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【食記】SOMI Light meals美式自組輕食鄰近勤美誠品綠園道，想吃餐點自由搭配彈性高的台中西區輕食餐廳

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2025-04-09 23:48:00 文字：hy
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這次下台中處理事情，住宿離勤美誠品綠園道不遠的草悟道漂鳥青年旅館，而在附近覓食的時候，發現這間餐點自由搭配彈性高的SOMI Light meals美式自組輕食，第一吃了碳烤里肌黑可頌輕食自由組合餐後覺得不錯，同時也發現這家台中西區輕食餐廳餐點外帶也很方便，所以隔天午餐就選SOMI Light meals另一個推薦的燻牛瑪芬堡組合餐，然後帶到台中市民廣場來個簡單小野餐囉…

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這次在住宿處覓食發現的這間台中新開幕餐廳SOMI Light meals美式自組輕食，店面位置是在西區公益路上，再過去一點就是勤美誠品綠園道、草悟道跟台中市民廣場了。

SOMI Light meals美式自組輕食

 

外帶櫃臺這裡的SOMI Light meals美式自組輕食菜單，有說明點餐步驟，也就是先選好麵包（5選1），接著陸續選擇肉品（7選1）、醬料（6選1）、副餐（9選1），跟飲品（5選1）。

SOMI Light meals美式自組輕食菜單

 

套餐整個選擇好之後，還可以針對肉品、副餐跟飲品再加點，另外這裡也還有沙拉跟SOMI兒童餐可點。

SOMI好吃嗎

 

第一次吃SOMI Light meals美式自組輕食是內用，而進到以黃色跟銀灰色為裝潢主色系的用餐區，感覺帶著現代風並且相當明亮呢！

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內用這天，我是選擇超脆炭黑可頌+碳烤里肌+黑松露蛋黃醬+太陽蛋+極品綠茶的碳烤里肌黑可頌輕食自由組合餐。

SOMI Light meals美式自組輕食碳烤里肌黑可頌組合餐

 

全文內容請點選以下連結觀看：hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

 

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SOMI Light Meals 美式自組輕食

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place台中市西區公益路207號
4.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.83
服務品質
4.67
裝潢氣氛
4.67
CP值
4.83
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