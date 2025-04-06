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台北市大同區#推薦 🍜中山站 李掌櫃功夫製麵，小菜無限續超佛

李掌櫃功夫製麵 中山站
2025-04-06 18:04:00 文字：miffy9199
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miffy9199

miffy9199

哈囉大家好～我是Miffy！

今天要來開箱這間讓我一個月回訪三次的麵食館

🍜「李掌櫃」

 

最讚的是內用「小菜吃到飽」直接滿足我的胃

快跟著我看看必點菜單和隱藏吃法吧～(๑˃̵ᴗ˂̵)و

台北市大同區#推薦 🍜中山站 李掌櫃功夫製麵，小菜無限續超佛

🔥 小菜吃到飽太犯規！

一入座就被角落的自助小菜區驚艷！

涼拌小黃瓜很開胃

脆口泡菜帶點泰式風味🇹🇭

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還有辣炒小魚干、素肚都給你吃到飽

重點是「免費無限續」！

光是小菜就能吃回本的感覺

外面一盤$35欸

（絕對要筆記📝

 

✨ 必點招牌推薦

▫️「🍜椒麻燻雞拌麵套餐 $280」  

+$30多一顆溏心蛋

 

手工麵條Q彈掛汁，椒麻香氣直衝鼻腔卻不會嗆辣，燻雞肉給得超大器！私心推薦加點「🍳溏心蛋$30」，戳破蛋黃拌入麵裡更滑順～  

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▫️「🌶️麻辣牛三寶麵套餐 $360」  

牛肚×牛筋×牛腱肉一次滿足！湯頭麻中帶甘，中辣程度超過癮（怕辣可選小辣），牛筋燉到入口即化，搭配吸飽湯汁的寬麵絕了！  

 

餛飩皮薄餡多

吃完麵麵來一碗超配！  

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📝小菜補貨超快不怕搶不到  

朋友推薦牛三寶麵

下班時間建議早點到，人潮滿滿

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這家絕對是我近期最愛的麵店

小菜自由+高CP值主食

完全打中台灣人的胃～

下次下班聚餐逛中山就選這家  

台北市大同區#推薦 🍜中山站 李掌櫃功夫製麵，小菜無限續超佛

📍李掌櫃

🚇中山站

103台北市大同區南京西路18巷6弄3號

 

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李掌櫃功夫製麵中山店

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place台北市大同區南京西路18巷6弄3號
4.69 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.69
服務品質
4.63
裝潢氣氛
4.63
CP值
4.75
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