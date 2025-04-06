哈囉大家好～我是Miffy！

今天要來開箱這間讓我一個月回訪三次的麵食館

🍜「李掌櫃」

最讚的是內用「小菜吃到飽」直接滿足我的胃

快跟著我看看必點菜單和隱藏吃法吧～(๑˃̵ᴗ˂̵)و

🔥 小菜吃到飽太犯規！

一入座就被角落的自助小菜區驚艷！

涼拌小黃瓜很開胃

脆口泡菜帶點泰式風味🇹🇭

還有辣炒小魚干、素肚都給你吃到飽

重點是「免費無限續」！

光是小菜就能吃回本的感覺

外面一盤$35欸

（絕對要筆記📝

✨ 必點招牌推薦

▫️「🍜椒麻燻雞拌麵套餐 $280」

+$30多一顆溏心蛋

手工麵條Q彈掛汁，椒麻香氣直衝鼻腔卻不會嗆辣，燻雞肉給得超大器！私心推薦加點「🍳溏心蛋$30」，戳破蛋黃拌入麵裡更滑順～

▫️「🌶️麻辣牛三寶麵套餐 $360」

牛肚×牛筋×牛腱肉一次滿足！湯頭麻中帶甘，中辣程度超過癮（怕辣可選小辣），牛筋燉到入口即化，搭配吸飽湯汁的寬麵絕了！

餛飩皮薄餡多

吃完麵麵來一碗超配！





📝小菜補貨超快不怕搶不到

朋友推薦牛三寶麵

下班時間建議早點到，人潮滿滿

這家絕對是我近期最愛的麵店

小菜自由+高CP值主食

完全打中台灣人的胃～

下次下班聚餐逛中山就選這家

📍李掌櫃

🚇中山站

103台北市大同區南京西路18巷6弄3號