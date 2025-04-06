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新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 / 餐館、特色餐廳

汐止美食 汐止古早味 懷舊餐廳 五角菜飯 more
2025-04-06 18:11:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun
新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /
每次經過汐科站 , 就忍不住轉過頭來看它幾眼，
特別是晚上 , 亮起的大燈籠與櫥窗 , 跟隔壁的店面對照 , 反差極大....
濃濃的復古 , 在這樣冷冬的夜晚 , 由外往內一瞧 , 除了懷舊也很溫暖 。
汐止大同路【五角菜飯】。
  • 店名 : 五角菜飯
  • 地址： 新北市汐止區大同路二段227號
  • 電話：02-8692-3461
  • 營業時間 : 11:00~14:00 ；17:00~21:00(週一休息)
 

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

 
晚上打燈後 , 櫥窗內的五角大旗 , 大氣搶眼。
 
 

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

這一幕 , 經常路過所看到的畫面 ,.....
由外往內看這古早氛圍 , 可能會吸引許多復古迷 。
 

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

木製收銀台結合吧檯，光是上面的大小擺設 , 就讓我在這兒晃了5分鐘....


 
新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /
收銀檯上的五角燈籠一字排開，
古意、懷舊&復古 , 這燈籠 , 卻也帶了股老日式的感動。
每個角落 , 每個區塊&每個佈景... 每一幕眼前所看到的
似乎都回溯到打從我有記憶的時候 , 甚至更早。
 

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

五角菜飯

飄著古早清香的豬油拌飯與碎菜結合，一口就秒回小時候.....

且米質飽滿Q彈吃起來超涮嘴，看似簡單...味道卻不平凡 。

 

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

透抽米粉

這道是老闆娘首推招牌中的招牌 ,
以為是乾的 , 上菜才知道是湯米粉 , 不過... 超好吃 !
一登場拍完照離開片刻回來 , 老婆立刻吃了半碗.....
這一個碗公的分量 , 透抽很新鮮而且量多 ，
湯頭清甜 , 長條米粉的口感比一般吃的多了一點扎實 。

 

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

牛肉老油條
牛肉有經過醃漬 , 帶點勾芡下鍋拌炒，
味道好 , 牛肉軟韌適中 , 和油條一起吃還真頭一次 。 
 

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

新北市懷舊餐廳【五角菜飯】汐止區古早味台菜熱炒中式料理 /

滷肉悶筍

筍絲沉底，一各個帶皮爌肉裝滿整個砂鍋，上桌時滷汁還是沸騰狀態......

肉嫩皮Q，味重卻溫和不死鹹，

一口滷肉一口白飯，滿足了口慾也幸福了味蕾....完全命中大叔的胃XD 
 

環境氣氛、菜色料理 , 整個滿足了感官與味蕾 , 太讚了 !
每道菜份量多、味道好，吃起來也不覺得燥，
尤其店家的米飯，好吃的程度是惡魔等級，搭配任何菜色都讓人扒個不停 !
原本以為這種店可能多多少少會有些油煙 , 結果完全沒有 , 只有飯菜香...
口袋裡又多了一家聚餐的去處，也推薦給有興趣的朋友。
  • 店名 : 五角菜飯
  • 地址： 新北市汐止區大同路二段227號
  • 電話：02-8692-3461
  • 營業時間 : 11:00~14:00 ；17:00~21:00(週一休息)
 

 

 

文章標籤
古早味 懷舊餐廳 汐止人氣店 熱炒小吃 大同路美食 聚餐 五角菜飯 中價位 車站對面 汐止美食
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五角菜飯(大同店)

phone02-8692-3461
place新北市汐止區大同路二段227號
4.24 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.21
服務品質
4.14
裝潢氣氛
4.43
CP值
4.29
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