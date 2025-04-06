飄著古早清香的豬油拌飯與碎菜結合，一口就秒回小時候.....

這道是老闆娘首推招牌中的招牌 ,

以為是乾的 , 上菜才知道是湯米粉 , 不過... 超好吃 !

一登場拍完照離開片刻回來 , 老婆立刻吃了半碗.....

這一個碗公的分量 , 透抽很新鮮而且量多 ，