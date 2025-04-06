算算自上回的合掌村冬旅，有10年了吧 。
那年踏雪初登展望台，當時的興奮&激昂仍記憶猶新......
誰料一場飛雪從天而降，點燈那一剎那心中的夢幻夜景.....整個破滅 ! 腳下的荻町雖然燈火裊裊但卻是霧濛濛一片。
那一刻咱家極深體會到期望與失望就在一線間，記得一旁的遊客有人嘆息甚至哀嚎......
我沒有跟著大叫(雖然心裡喊著國罵)，但卻是我第一次對雪起了反感，頓時心中衍生出一股矛盾叫....又愛又恨 。
呵~旅行嘛，總得有些遺憾，才更具美感也更記憶猶新，於是乎....今天我們又來了 ! !
嘖，雖然咱們有堅定的意志，也算是越挫越勇.....but依舊事與願違，這次.....「 雪~一片一片一片.... 」又下雪了 ! 哈(苦笑)，
雪中想登高清楚的望遠荻町，看來我們又少了強運，這次將展望台直接刪去，把時間用在近距離的好好看看這10年不見的合掌村吧 。
巴士來到停車場，天氣真的很不妙.....
但不可否認....光是一個雪中休憩的薑餅屋都這麼美 。
時而飄雨時而降雪，看來展望台只能來日方長，我們直接往三間小屋的方向走去......
但沿途遇到對向的台灣人說 : 「前面的路被封住了過不去.....」呃，不會吧 ! 咱家的天靈有如遭雷擊 !
往回走來到一座吊橋名為相逢橋，橋上望去這一幕......真的必須為它停留一會兒，這是個遠離世俗的意境.....
相逢橋走到底，過了這個鳥居就來到荻町最主要區塊 。
「 怎麼連個街道都這麼美 .... 」，耳邊不時傳來台灣口音，
今天是除夕夜，沒想到街道上還有不少台灣人在這兒過年，今天的合掌村很台味~
沿路民宿、商鋪、茶館不少，每棟薑餅屋總讓咱家忙著對焦，總吸引著咱們一再逗留 。
積雪環伺，人字屋頂有的像灑上薄薄的糖霜，而有的則宛如鋪上一層厚厚的生乳，
任何角度去看這些薑餅屋群，對我而言既唯美又可口，巴不得一棟一棟通通打包回家，連倉庫都這麼有美感.......
可惜，小叮噹不歸我管.....善哉~
濕亮的路面，意外捕捉到薑餅屋的倒影，真的要慢慢走....無時不刻都會出現讓你感動的畫面 。
唉呦，娘子巧妙的滑行入鏡.......
不館是在馬路邊、商店口隨便一站都是美拍啊.....背景實在太美了 !
娘子不大甘心的表示 : 嘛豆也頗有姿色好嗎 !
村落的薑餅屋較為著名的有長賴家、神田家、和田家，都開放遊客參觀，
其中和田家為世界文化遺產，難得來一趟當然得進去瞧瞧 。
遠看和田家不覺得它大，走進一瞧.....嘖嘖，實為大戶，稱得上是在地的豪宅 。
入內參觀費用 : 大人300日幣，兒童150日幣 。
一到屋內身體便暖了起來.....
整棟建築就如眼前所看到的，只有木頭、麻繩和茅草，不費一釘一瓦建構出這連德國人都佩服的合掌造住宅，
這樣的工法.....直接聯想到音羽山清水寺，似乎異曲同工 。
早期住戶用來烹煮的鍋碗瓢盆、漆器、生活器具、茅草編織的雨鞋羽衣都在這兒陳列展示 。
而養蠶則是最主要的經濟來源 。
打開三樓的窗戶，雖然吹進來的冷空氣冰得叫人發顫，但眼前的美....早已不把這零下幾度當一回事 。
群山、雪景、小屋、美得像幅畫，美得.....很不真實 。
os : 這樣的美景一點也不輸展望台看到的....，是不是，是不是... 哈 ! 暗自竊喜自我安慰中 。
走出和田家夜幕近逼，不少商店已經熄燈，窗戶亮著燈火的幾乎都是民宿，入夜的荻町又是另外一種風情 。
疑~這角度....頗有三間小屋的Fu欸，haha，surprised !!
撫平了不少這趟合掌村的遺憾 。
最後想來看看明善寺，到了入口......積雪太高也不得而入 。
就這樣散步拍照不知不覺過了3個半小時，該是回巴士的時刻.....，
夜幕低垂，還是得補上幾張，畢竟過了這相逢橋就要與合掌村說聲再見 。
沒錯，再見 ! 我們會再來的 !
雖不知第三次能不能如願在展望台上....清楚目睹雪中點燈那一刻，
但又何妨，就是帶著這份頑固和執念，期待下回白川鄉的呼喚..... 。
檢視地圖 : 白川鄉合掌村 (白川鄉與五箇山的合掌造聚落)
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