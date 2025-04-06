算算自上回的 合掌村 冬旅，有10年了吧 。

那年踏雪初登 展望台 ，當時的興奮&激昂仍記憶猶新......

誰料一場飛雪從天而降，點燈那一剎那心中的夢幻夜景.....整個破滅 ! 腳下的 荻町 雖然燈火裊裊但卻是霧濛濛一片。

那一刻咱家極深體會到 期望與失望就在一線間 ，記得一旁的遊客有人嘆息甚至哀嚎......

我沒有跟著大叫(雖然心裡喊著國罵)，但卻是我第一次對雪起了反感，頓時心中衍生出一股矛盾叫....又愛又恨 。