前言

說道「花蓮」的「名產」，大家都會想到「曾記麻糬」，但其實「花蓮」還有一個「阿美麻糬」~

「阿美麻糬」的店面雖然沒有「曾記麻糬」多，但「阿美麻糬」提供了更多元的「名產」選項，而且大漠覺得都還蠻不錯吃的 ~

如果大家有機會來「花蓮」玩，選擇「名產」的方面，可以換換口味喔 ~

好啦 ~ 今天不是來介紹「名產」的，而是發現「阿美麻糬」總公司這邊有個「小米文化館」，裡頭陳列的物件還不錯，充滿了「歷史感」，大漠就喜歡這一味 😁

一、入口「展示區」

踏入門口後，就直接進入「展示區」~

門口一旁放著「倒麻糬」的工具「木杵」和「臼」，而牆上牆上掛滿了「小米稈」，因為製作「麻糬」的原料是「小米」😊

還有兩個可愛的「人物立牌」 ~

一個身穿「原住民服裝」，另一個是常見的「農民打扮」，象徵著台灣文化的多元性 ~

這台車因該是「老闆」在「創業時期」騎的車吧 ~

看後面的「背景」，當年因該都是跑去「花蓮火車站」販售「麻糬」吧 ~

二、麻糬小攤車

早前的「阿美麻糬」，只有一台「小攤車」~

而現在的「阿美麻糬」，已經擁有了自己的「門市」和「觀光工廠」~

「小攤車」時期的「阿美麻糬」，商品的主角，確實為「麻糬」~

而現在的「名產」相當很多元，到場的客人不一定會買「麻糬」😂

「阿美麻糬」為了因應市場的競爭，為了降低生產的成本，從原本的「家庭生產」轉型為「工廠生產」，如此一來就跟「曾記麻糬」有得一拚了 😆

三、搗麻糬機

早期的機械化設備「搗麻糬機」~

那時的「搗麻糬機」要加熱，還要升柴火 😆

從照片上看去，「阿美麻糬」轉型為「工廠生產」後，有了「大型的烤箱」，可以達到「批量生產」，降低生產成本 ~

在繼續往裡頭走，可以學習「麻糬的製作」，回家可以自己試試看 😆

一旁還有一台「機械化設備」，看上去是「揉麵機」，感覺跟「麻糬」沒有關係，因該是做其他「名產」用的吧 ~

四、舊時代的工具

走過了「麻糬」歷史，接下來可以看到早期的「農村工具」，有「蓑衣」、「扁擔 」和「鋤頭」... 等工具 ~

再來會看到「原住民」的「服飾」和「狩獵工具」~

以及各式的「竹簍」和「陶罐」~

最後還展示了各式的「糕餅模具」~

造型特別漂亮的「糕餅」，就是靠這些「模具」製作出來的 ~

再繼續往前走，就進入「名產」的「販賣區」，所以大漠就快速跳過，買完「名產」趕緊收工回家 ~

看看這「烏雲」，已經讓天空下起了「毛毛雨」了 ☔

地圖

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