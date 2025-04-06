離開45年老店晴光意麵，咱們繼續來到緊臨的雙城美食一條街(雙城夜市)，
目標早已鎖定，就是這29號攤位【鴻水餃牛肉麵】，
座位少排隊人潮又多，每次想來上一碗嚐嚐....總一位難求而作罷，
這回不打退堂鼓，就是鐵了心要嚐嚐其到底有何魅力 !?
- 店名 : 鴻水餃牛肉麵
- 地址 : 台北市中山區雙城街夜市29號攤位
- 捷運 : 近中山國小站，步行約10分鐘
- 營業時間 : 18:00~23:30 (週三休息)
除了絡繹不絕的人潮勾起我們的興趣外，其實最吸引咱家的便是這一大盆滷牛肉，
每次經過就是大辣辣的處在攤位上相當醒目，彷彿喚著吃我吃我..... ! ok，今兒哥就成全你XDD
「老闆，一碗牛肉麵(小)，再一份韭菜水餃..... 」
牛肉麵(小)上桌，呃....是免洗碗，詢問之下，原來要點(大)的才是用碗公裝 。
先喝個湯，嗯~第一口的味道.....這是咱家生平吃過湯頭最淡的牛肉麵，
沒有過多調味，也和濃郁沾不上邊，但也不難喝.....
一旁的酸菜一定要加，牛肉麵的味道會更趨明顯 。
或許對店家攤上那一大盆滷牛肉期待太高，實際吃起來卻沒想像中那麼夠味，而且口感略老，麵條倒是有彈性有勁道，
整碗牛肉麵的滋味就是個清淡二字，也或許這是老闆的刻意之舉，就是要走健康路線，或許吧 !
相較牛肉麵，韭菜水餃的滋味.....可謂驚艷 !
老闆娘和店員包水餃的手幾乎沒停過，一個6元的水餃單一韭菜肉末口味，
外觀其實也不起眼，但就是皮薄餡多，
wow ! 咀嚼時的韭菜香.....整個在口腔裡爆發 ! 味蕾不敵其強勢.....竟被霸凌般的給攻克 !
迫使筷子....不得不一顆接一顆的猛往嘴裡送，嗯....呵呷 ! 怪不得內用外帶，耳邊的聲音都是一面倒要水餃 。
對咱家來說韭菜水餃才是主打，至於牛肉麵嘛.....搞不好你會喜歡店家的自我風格 。
台北市雙城街夜市29號攤位【鴻水餃牛肉麵】給各位參考 。
- 店名 : 鴻水餃牛肉麵
- 地址 : 台北市中山區雙城街夜市29號攤位
- 捷運 : 近中山國小站，步行約10分鐘
- 營業時間 : 18:00~23:30 (週三休息)
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