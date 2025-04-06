目標早已鎖定，就是這29號攤位【 鴻水餃牛肉麵 】，

座位少排隊人潮又多，每次想來上一碗嚐嚐....總一位難求而作罷，

這回不打退堂鼓，就是鐵了心要嚐嚐其到底有何魅力 !?

除了絡繹不絕的人潮勾起我們的興趣外，其實最吸引咱家的便是這一大盆 滷牛肉 ，

每次經過就是大辣辣的處在攤位上相當醒目，彷彿喚著吃我吃我..... ! ok，今兒哥就成全你XDD

「老闆，一碗牛肉麵(小)，再一份韭菜水餃..... 」