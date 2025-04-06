遠近馳名的永和豆漿大家都聽過，但你知道真正的創始店其實不叫永和豆漿嗎？沒錯！這間經營了60年的世界豆漿大王才是永和豆漿的創始店！早期整條路上有多間豆漿店，經過時間的洗禮只剩這家世界豆漿大王存活下來，首創國內24小時營業，最有特色的就是有濃濃炭香的豆漿，再點一套燒餅油條、小籠包搭配簡直完美，這間不僅是我從小到大的回憶，許多外國遊客更是慕名朝聖。

搭乘捷運至頂溪站出步行約2分鐘可抵達，開車前往可停日月亭網溪國小地下停車場，步行約8分鐘。

▲永和世界豆漿大王門面已重新裝潢過，與我的兒時回憶完全不同。

▲門口還有展出店內食物的模型，很像日式餐廳的做法。

▲店面有專門的外帶區，直接在走廊點餐付款取餐非常方便。

▲靠窗的地方有吧檯座位區，花窗玻璃增添了些許歲月的印記氛圍。

▲店內用餐空間寬敞乾淨，與鄰桌距離適中不會有擁擠感，裝潢以木質色調為主，牆上貼上了早期的歷史照片，記得以前二樓有用餐區現在已經沒有了。

▲小籠包的蒸籠也變成了藝術品。

▲世界豆漿大王菜單：可掃描QR code或用紙本畫單，打星號的為熱門推薦品項，幾十年下來價格看起來沒什麼調漲。

▲找到座位先至櫃檯買單取號碼牌，叫號再至取餐處取餐。

▲醬料區有薑絲、醬油、辣椒醬等調味，旁邊為重複性使用餐具。

▲冰炭香豆漿 35元：豆漿極為香濃，有濃濃的黃豆香氣，喝得到底部的豆渣，炭香味非常明顯，不過也有人不喜歡這種味道。

▲熱炭香豆漿 35元：熱豆漿使用碗裝，很適合拿來沾油條和燒餅。

▲燒餅油條 45元：整套燒餅油條的份量頗大，燒餅的餅皮極為酥脆，油條有脆度不會軟軟的，也完全沒有油膩感，但可惜的是吃不出來油條的香氣，阜杭豆漿的還是好吃許多。

▲蘿蔔絲加蛋 55元：蘿蔔絲吃起來有脆度，可搭配醬料增添味道層次感，加一顆蛋多了蛋香也更有飽足感加分許多。

▲廣式蘿蔔糕加蛋 65元：這道是熱門必點品項之一，蘿蔔糕厚度十足，口感綿密扎實，與蛋香融合得非常好。

▲小籠包 130元：一籠有八顆，外皮Q彈有嚼勁，內餡的瘦肉比例極高，難得是還保有滿滿的湯汁，有著濕潤的鮮甜感。

雞蛋糕短評：店內已重新裝潢整修過變得非常新穎，喜歡豆漿特有的焦味，燒餅很酥脆油條香氣普通，小籠包是薄皮的有滿滿的湯汁，蘿蔔糕煎蛋和蘿蔔絲煎蛋也很推薦。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【世界豆漿大王美食資訊】

地址：新北市永和區永和路二段284號

電話：0289270000

官網：https://www.soymilk.com.tw/

營業時間：24小時營業

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無(可linepay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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