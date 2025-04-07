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【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

2025-04-07 02:21:00 文字：shouyadog
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Casa卡薩咖啡

客服專線：0800-000671

官方網站：桔揚官方購物商城-台灣茶|咖啡|奶茶|濃湯|沖調飲品專業商

官方臉書：Casa卡薩咖啡

 

【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

 

最近去全聯補貨的時候，發現咖啡頗受好評的Casa卡薩推出了以整顆非基改黃豆，

全豆研磨而成的高纖豆奶粉，目前總共推出了濃醇原味和清新抹茶兩種口味，

感覺好健康，好吸引人喔，馬上把他們帶回家要來喝喝看~ 【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

 

【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

 

特別注意到他裡面沒有添加人工香料、人工色素、人工甜味、防腐劑、保色劑和結塊劑，

也沒有含鋁膨脹劑等，大小朋友都可以安心飲用~

一袋裡面有10包，不管放家裡還是放辦公室，隨時想喝就有，非常方便。

我最喜歡在家裡放滿各種沖泡飲品了，不用出門就有眾多選擇的感覺很好 【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

 

【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

 

Casa卡薩高纖濃醇豆奶，一倒出來就可以聞到清新的豆香味，粉末細緻，富含膳食纖維。 【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

 

【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

 

喝起來滿滑順的，可以品嘗到黃豆純樸的氣味，感受到粉末的細膩纖維在口中若隱若現。

大家應該都有在家裡泡過杏仁粉吧，那種口感有點像，不過豆奶的纖維感會再不明顯一點。

 

【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

 

Casa卡薩高纖抹茶豆奶，翠綠的顏色好漂亮 【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

這款使用的是靜岡抹茶粉，喝起來不會苦苦的，

但有抹茶獨有的一抹綠在口中盎然，成熟的綻放，鮮明的滋味，很討喜~

 

【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

 

單喝好喝，也可以加上燕麥之類的小零食一同入口，口感更豐富，配色更好看，

在早餐、下午茶或消夜食光，來點健康的植物性蛋白，飽足感也很不錯。

 

【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

 

跟我一樣喜歡在家泡點東西喝的朋友，可以帶Casa卡薩高纖豆奶粉回家喝喝看，

不管冰冰的喝還是熱熱飲都很不錯~

依照我自己的口味的話，我會更偏愛這個抹茶耶，難得我這個沒有特別喜歡抹茶的人會選擇抹茶，哈 【沖泡飲品】Casa 卡薩 高纖豆奶粉 濃醇原味X清新抹茶

 

文章標籤
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服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
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