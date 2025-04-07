Casa卡薩咖啡

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最近去全聯補貨的時候，發現咖啡頗受好評的 Casa卡薩 推出了以整顆非基改黃豆，

全豆研磨而成的高纖豆奶粉，目前總共推出了濃醇原味和清新抹茶兩種口味，

感覺好健康，好吸引人喔，馬上把他們帶回家要來喝喝看~

特別注意到他裡面沒有添加人工香料、人工色素、人工甜味、防腐劑、保色劑和結塊劑，

也沒有含鋁膨脹劑等，大小朋友都可以安心飲用~

一袋裡面有10包，不管放家裡還是放辦公室，隨時想喝就有，非常方便。

我最喜歡在家裡放滿各種沖泡飲品了，不用出門就有眾多選擇的感覺很好

Casa卡薩 高纖濃醇豆奶，一倒出來就可以聞到清新的豆香味，粉末細緻，富含膳食纖維。

喝起來滿滑順的，可以品嘗到黃豆純樸的氣味，感受到粉末的細膩纖維在口中若隱若現。

大家應該都有在家裡泡過杏仁粉吧，那種口感有點像，不過豆奶的纖維感會再不明顯一點。

Casa卡薩 高纖抹茶豆奶，翠綠的顏色好漂亮

這款使用的是靜岡抹茶粉，喝起來不會苦苦的，

但有抹茶獨有的一抹綠在口中盎然，成熟的綻放，鮮明的滋味，很討喜~

單喝好喝，也可以加上燕麥之類的小零食一同入口，口感更豐富，配色更好看，

在早餐、下午茶或消夜食光，來點健康的植物性蛋白，飽足感也很不錯。

跟我一樣喜歡在家泡點東西喝的朋友，可以帶 Casa卡薩 高纖豆奶粉回家喝喝看，

不管冰冰的喝還是熱熱飲都很不錯~

依照我自己的口味的話，我會更偏愛這個抹茶耶，難得我這個沒有特別喜歡抹茶的人會選擇抹茶，哈

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