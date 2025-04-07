春暖花開，又到了蜀葵花的季節。往年，想要欣賞蜀葵花海，台南學甲是第一選擇，然而近年彰化員林的蜀葵花田，已成另一個大熱景點，北部朋友，不必再專程跑到南部啦！

2025員林蜀葵花季，活動日期3月29日起至4月20日，地點位於員林市南區公園旁農田。我們動作算快，4/1即趕赴盛會。

↓走一小段路抵達會場，YA！遠遠就望見田邊一整排蜀葵花。

↓除了花海，還有文創美食市集、精彩表演活動。

↓花海入口。

哇！一進場就有被震撼到，不是沒見過蜀葵，卻不知道原來蜀葵可以長到那麼高大？！這才是花季初始的狀態，碩大鮮豔的花朵就已經開放得如此直率豪邁，可以預見展期愈到後期，花牆將更加聳立。

色彩實在繽紛，紅、紫、粉、白、黃，應有盡有。外圍攤販有在販售蜀葵花圓圓扁扁的種子，特別註明了不一定會開出什麼顏色、甚至單、複瓣的花朵，所以栽種蜀葵，還真像開盲盒似地趣味。

個人感覺，蜀葵並不像玫瑰似的柔美，亦不如百合花般厚實，更非空谷幽蘭的典雅，其花瓣類似紙質，還帶著皺褶，總之不太像花園裡精緻高貴型的選手，有那麼點「鄉氣」，彷彿是會在老家的圍牆邊自己長起來、還特別有生命力的草本植物。

蜀葵花，學名：Alcea rosea，科別屬錦葵科（Malvaceae），別名有一丈紅、胡葵、戎葵……等。一丈是3.0303 公尺，乍看雖然形容得有點誇張，但其實是貼近它最大自然高度的極致，也是一種詩意的延伸；「紅」，則是形容艷麗，而非專指花色。事實上，蜀葵在土壤肥沃、日照充足的環境下，確實能生長超過3公尺，因此一丈紅，並非完全誇飾。

↓最吸引我目光的是這種「黑花蜀葵」（Black Hollyhock），顏色深到帶絨光，實際是暗紅、暗紫色澤，反倒神秘華貴。

↓重瓣蜀葵，花朵較為華麗，類似牡丹或芍藥。

有沒有覺得，蜀葵花無論花苞、花朵的形狀、質感、雄蕊結構，跟木槿、黃槿、山芙蓉等，也挺類似的？沒錯，因為都同屬錦葵科。不過話說回來，木槿、黃槿和山芙蓉，就都是灌木植物了。

↓這一株，花心深色，跟黃槿特別像。

8,000平方公尺，超過一萬株的蜀葵花，形成了花海迷宮，身處其中，相當有趣，可以拍照拍個過癮。

↓是圓葉苦蕒菜嗎？還能特意栽種成如此高大成叢？

展場就在田間，迷宮外，滿滿的鄉間田野氣息，遠處還有防風林，整體氛圍非常舒心，便如同置身於一幅柔和的田園畫作中。

噢！嚮往蜀葵花季已久，終於成行，感受到這些「花中巨人」充滿生命力的獨特神韻，彷彿春日的守護者，靜靜見證著季節的變換，為這段美好的旅程，增添了別具一格的記憶。

↓田野風光間，繼續和下一種春末夏初季節花朵的約會。

↓現場花海迷宮錄影。(歡迎連結至Youtube觀賞)

【2025員林蜀葵花季】

地點：員林南區公園旁蜀葵花田（員林市大饒里803巷21號對面）

開園日期：3月29日至4月20日（每日上午7時至下午6時）

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