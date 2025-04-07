我這個人從以前就有拖延症，加上十四年前(2011年)的科技尚未發達，智慧型手機都罕見，普通人只有普通的手機，寫文章拍照必須使用數位相機/單眼相機，整理照片還要修圖，寫文章需要利用電腦打字相當麻煩耗時，以前就算很喜歡寫文章創作，但不是每天都有空可以打電腦寫部落格文章，旅途上從早上玩到晚上10點才可以休息，長途異國旅行也是非常需要體力，24歲的我有幸可以參加到前往兵庫教育大學的交換學生交流團，當時日幣匯率0.27，所以會去日本旅遊都是真心喜愛日本文化的哈日族!

和北教大畢業來屏東教育大學念碩士班的黃雅琪老師一起合影~~

台灣桃園國際機場其實有很多紀念品店、按摩椅、觀光相關的體驗店可以讓旅客等飛機時順便花錢玩一下機場特約店的服務與設施。照片皆是2011/08飛往日本大阪關西機場的旅程第一天，台灣桃園國際機場、JAL、大阪關西機場。

「嬉遊記」顧名思義就是每一場旅途都是開心的，遊客可以提筆在宣紙上寫毛筆字留作紀念! 機場揮毫與拓印DIY 體驗傳統文化，部落客姬蝶這次來到位於第二航廈的桃花源圖書館， 這裡以「嬉遊記」為主題提供書法與拓印兩種藝文活動，可以讓遊客留下紀念喔。

同行是同校理工科系的大學生同學一起揮毫留念。

十二生肖與生辰年的對應圖

倒吊的美濃油紙傘算是中華民國傳統文化的映照，也有很多免稅店可供消費!

說到「按摩」，日本人對台灣的印象就是足底按摩、投幣式按摩椅這些合法純的按摩業，絕對不是香港按摩雀仔出火的非法行業，機場的角落有銅板付費的按摩椅，可以讓疲累的旅客、長年出差往返異國與台灣的商務客可以按摩全身，放鬆身心!

Kinect是由微軟開發，應用於Xbox 360和Xbox One主機的周邊設備。它讓玩家不需要手持或踩踏控制器，而是使用語音指令或手勢來操作Xbox 360和Xbox One的系統介面。它也能捕捉玩家全身上下的動作，用身體來進行遊戲，帶給玩家「免控制器的遊戲與娛樂體驗」。此設備是微軟研究院的研究成果之一。

「Kinect」為 kinetics（動力學）加上 connection（連接）兩字所自創的新詞彙，讀音為 ki-nect（/kɪn'ɛkt/），並非 con-nect（/kən'ɛkt/） 或 Kir-nect（/kɚn'ɛkt/）。

說到JAL就是經典日劇「半澤直樹2」的帝國航空鉅額虧損案的原型企業，睽違十幾年後我發現JAL的豪華經濟艙、商務艙價格都不會很昂貴，當時服務經濟艙的台灣空姐又瘦又美又超級無敵親切，不像現在流行「微do」的醫美饅化人工美，而是天生麗質無可比擬的大美女空姐，日商在乎天然美的淡妝美女，所以能夠從事日航的空姐都是天生麗質的大美女!

年輕時常常有航空業補習班叫我去補習當空姐，因為我身高天生有優勢，但嬰兒肥、不善言辭、口才不好，平凡的身材與鄰家女孩的外表，信心不足、當時外語能力也不佳，現在回想起來還是滿滿的後悔，生在無聊的鄉下讓我缺乏很多教育資源，因此建議新鮮人一畢業一定要去申請大企業，畢竟台灣是看學歷、重視求職者是否有就職過知名大企業的現實社會，小企業聽都沒聽過，台灣中小企業不僅沒資源還會藏私，因此如果有志於想在大企業大展身手的人，從學生時代就要開始準備申請大企業。

想當台灣的空姐是有年齡限制的，超過34歲還想要考空姐就難上加難，台灣空姐的錄取率2~3%競爭激烈，不像中國大陸可能普通人就可以擔任空服員，因此很多退役的空姐會轉行當教育訓練人資顧問，開設補習班教授美姿美儀、外語、國際商用禮儀，求職就像相親一樣不能拿出真實的本性，日商追求完美與正確性，不像台灣人做事馬虎，因此大家若想當空姐就要特別注意美姿美儀、外表、語言、禮儀等細節。很多空姐也會當網紅KOL熱心分享工作上的點點滴滴，代購團購等異國商品像是義大利美藝皂、義大利橄欖油等，有些知名度極高的空姐團購的金額突破百萬台幣以上!空姐踏著高跟鞋的制服生活遠比平凡的上班族還活潑有趣，是帶著許多女性豔羨的目光與誇獎，一路在異國航程上不斷飛來飛去，人脈廣泛，見多識廣。

在大企業工作過的人，眼界、閱歷、人脈也能更上一層樓，擺脫自戀型人格的渣男輕而易舉，人千萬不能甘於做井底之蛙，而是要步入青雲，將職涯、人脈活用於大企業上，若自認是職場的菁英，就要拿出自信與實力將才能貢獻於社會。台灣的中小企業競爭激烈，發展性小，由於缺乏創業資源，加上景氣不佳，台灣中小企業存活率極低!

現在由於網路發達，從事非法行業的年輕人都會在網路上大鳴大放自己涉足非法行業的經驗，萬萬不可，總會有無聊好事者攻擊非法行業者的道德價值觀，還會曝光隱私身分，相當可怕。

JAL經濟艙的飛機餐，好像是蕎麥麵、凱薩沙拉等，提供哈根達斯冰淇淋、果汁也可以索取菊正宗清酒享用，搭乘時間從台北到大阪關西機場約一個半小時~兩小時，回程快抵達降落地時，空姐會向旅客兜售香菸、化妝品等免稅商品，我不知道現在還是不是這樣?

由於台灣中小企業普遍低薪，就算是貿易行業薪水也很低，如果善於日語、英語可以去在台灣的日商工作，貿易、物流、科技、家電業都不錯，也可以花錢上日本人的日語課，繁田塾、天晴日語等，總之學任何語言要擺脫注重傳統死記硬背的方式，否則永遠都學不好外語，不是嗎?

感謝同校的物理系同學簡浦丞親身體驗日本清酒的美味，清酒養顏美容，冷冽的日本，日本人為了禦寒及交際應酬，日本人酒量不是普通的好!

擔任過導遊也有和台灣女性交往過的高島先生，擔當這十天內的旅行團嚮導。

地址： 337041桃園市大園區航站南路9號

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機場代碼： TPE

海拔高度： 33 公尺

啟用日期： 1979年2月26日，​46年前