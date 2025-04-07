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日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

2025-04-07 09:50:12 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

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日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

岡山縣，這個以桃太郎傳說聞名的地方，是每位日本文化愛好者必訪
的聖地。從JR岡山車站一出來，您便會發現自己置身於一個充滿故事
的世界。車站前的街道，被稱為桃太郎大通り，這裡不僅是交通的樞紐
，更是文化的傳播地。沿著這條大通步行，您將被各式各樣的桃太郎
元素所包圍，從雕像到人孔蓋，每一步都充滿驚喜。

日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

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漫步桃太郎大通り，探索隱藏的夥伴與美麗街景

日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

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桃太郎大通り上，步行不僅是一種健康的活動，更是一種探索的樂趣。
沿途，您會發現桃太郎的夥伴 小狗、猴子和雉雞的雕像，這些小驚喜
讓您的旅程更加生動。此外，街道兩旁林立著各式商店，從藥妝店到
餐飲店，再到便利商店，應有盡有。漫步於此，您不僅能享受購物的
樂趣，還能欣賞到岡山美麗的街景。

日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

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表町商店街 岡山最長的商店街，歷史與現代的交匯

日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

繼續您的步行之旅，您將經過擁有400年歷史的表町商店街，這是岡山
最長的商店街。這裡匯聚了各種傳統與現代的商品，是體驗當地文化
的絕佳地點。

日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

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城下地下広場 漫步中的小憩之所

日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

當您漫步至岡山城附近時，不妨在城下地下広場稍作休息。這裡不僅
是一個地下通道，更是一個小型的多肉植物花園，展出著可愛的小雕像。
廣場內設有噴泉和長椅，還有廁所和販賣機，是您放鬆身心的理想場所。
在這裡，您可以暫時停下腳步，享受一段寧靜的時光。

日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

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從這裡一路走到底，您將抵達岡山城和後樂園。在天氣涼爽的日子裡
，漫步於岡山街道，前往這些著名景點，將是一種難忘的體驗。

日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

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桃太郎大通，一場融合傳說與現代的步行之旅

日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

桃太郎大通り不僅是一條街道，在這裡，每一步都充滿了故事，每一眼
都是風景。無論您是文化探索者，還是日常生活的愛好者，桃太郎大通
都將為您帶來一次難忘的旅程。除了乘坐電車通往各地外，步行前往也是
不錯的選擇，其中從桃太郎大通り起點步行至岡山城約25分鐘左右，天氣
好時，步行前往也是不錯的好選擇，桃太郎大快來岡山，開啟您的桃太郎大通り步行之旅吧！

日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅

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桃太郎大通り
岡山縣岡山市北區磨屋町

表町商店街
地址：岡山県岡山市北区表町3-5-16

城下地下広場
岡山縣岡山市北區丸之內1-1

 

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