岡山縣，這個以桃太郎傳說聞名的地方，是每位日本文化愛好者必訪

的聖地。從JR岡山車站一出來，您便會發現自己置身於一個充滿故事

的世界。車站前的街道，被稱為桃太郎大通り，這裡不僅是交通的樞紐

，更是文化的傳播地。沿著這條大通步行，您將被各式各樣的桃太郎

元素所包圍，從雕像到人孔蓋，每一步都充滿驚喜。

漫步桃太郎大通り，探索隱藏的夥伴與美麗街景

在桃太郎大通り上，步行不僅是一種健康的活動，更是一種探索的樂趣。

沿途，您會發現桃太郎的夥伴 小狗、猴子和雉雞的雕像，這些小驚喜

讓您的旅程更加生動。此外，街道兩旁林立著各式商店，從藥妝店到

餐飲店，再到便利商店，應有盡有。漫步於此，您不僅能享受購物的

樂趣，還能欣賞到岡山美麗的街景。

表町商店街 岡山最長的商店街，歷史與現代的交匯

繼續您的步行之旅，您將經過擁有400年歷史的表町商店街，這是岡山

最長的商店街。這裡匯聚了各種傳統與現代的商品，是體驗當地文化

的絕佳地點。

城下地下広場 漫步中的小憩之所

當您漫步至岡山城附近時，不妨在城下地下広場稍作休息。這裡不僅

是一個地下通道，更是一個小型的多肉植物花園，展出著可愛的小雕像。

廣場內設有噴泉和長椅，還有廁所和販賣機，是您放鬆身心的理想場所。

在這裡，您可以暫時停下腳步，享受一段寧靜的時光。

從這裡一路走到底，您將抵達岡山城和後樂園。在天氣涼爽的日子裡

，漫步於岡山街道，前往這些著名景點，將是一種難忘的體驗。

桃太郎大通，一場融合傳說與現代的步行之旅

桃太郎大通り不僅是一條街道，在這裡，每一步都充滿了故事，每一眼

都是風景。無論您是文化探索者，還是日常生活的愛好者，桃太郎大通

都將為您帶來一次難忘的旅程。除了乘坐電車通往各地外，步行前往也是

不錯的選擇，其中從桃太郎大通り起點步行至岡山城約25分鐘左右，天氣

好時，步行前往也是不錯的好選擇，桃太郎大快來岡山，開啟您的桃太郎大通り步行之旅吧！

桃太郎大通り

岡山縣岡山市北區磨屋町

表町商店街

地址：岡山県岡山市北区表町3-5-16

城下地下広場

岡山縣岡山市北區丸之內1-1

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