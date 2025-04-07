岡山城 這座位於日本岡山縣岡山市的歷史城堡，不僅是江戶時代岡山藩

的權力中心，更因其獨特的黑色外牆而被譽為烏城或金烏城。

作為日本國家指定的重要史跡，岡山城不僅承載著豐富的歷史故事

，更以其壯麗的建築和美麗的園區景色吸引著無數遊客。

現在將帶你深入了解岡山城的歷史背景、參觀指南以及不可錯過的體驗！

岡山城的歷史與建築特色

岡山城由豐臣秀吉的家臣、豐臣五老之一的宇喜多秀家於16世紀末

建造。這座城堡以其獨特的黑色天守閣聞名，這一設計不僅美觀，更在當時

具有防禦功能。然而，原來的天守閣在1945年的空襲中被毀，現在的天守閣

是根據歷史資料重建的，內部還修復了城主的房間等部分，讓遊客能夠一窺古代城主的生活。

免費與付費參觀區 來探索岡山城吧

岡山城的園區外部是免費開放的，這裡有精心維護的園區景色，地上

還標示了舊址每個空間的過去用途，讓遊客一目了然建築物的歷史

遺跡。如果你想要深入探索，建議購買岡山城與後樂園的套票，這

不僅經濟實惠，還能讓你暢遊兩大景點。

岡山城的營業時間為每日9:00至17:30（入場截止時間為17:00）

有時會在夜間開放舉辦活動。

入場費用為成人（高中生以上）400日圓

小學生和國中生100日圓，學齡前兒童免費。

支付方式非常多元，包括信用卡、電子錢包和QR支付，讓你的購票過程更加便捷。

城堡內部共有6層，其中1至4樓提供電梯，僅有最高兩層需要爬樓梯。

雖然內部空間不大，但這裡設有多個體驗區，例如古代的模擬刀、槍

、馬的使用與騎乘，以及轎子（需拖鞋入內拍照），讓遊客能夠親身體

驗古代武士的生活。

館內展示了許多歷史展品和文物，每件展物旁都貼心提供了多國語言的

QR碼，只需掃描即可了解文物的詳細介紹。這種現代化的導覽方式，讓

來自世界各地的遊客都能輕鬆理解岡山城的歷史與文化。

頂層觀景台 360度俯瞰岡山美景

從城堡的頂層觀景台，你可以俯瞰旭川的美景，並360度欣賞岡山後樂園

和城市的壯麗景色。這裡是拍照打卡的絕佳地點，也是感受岡山城市風貌的最佳位置。

參觀完岡山城後，別忘了逛逛紀念品商店，這裡有許多當地限定的名產

，絕對是送禮自用的好選擇。此外，餐廳販賣部提供的冰品和各式飲品

，讓你在參觀後可以小歇一下。特別推薦岡山城限定的聖代冰淇淋，上頭

有一塊岡山城餅乾，底部鋪滿草莓和冰淇淋，色澤吸睛，好吃又好看！

前往岡山城非常方便，除了乘坐電車外，你也可以從JR岡山站步行出發

，沿著桃太郎大通り前進，約25分鐘即可抵達。這段步行路程不僅能讓

你欣賞日本街道的獨特風情，還能為你的旅行增添一份悠閒與趣味。

岡山城，歷史與現代的完美交融

岡山城不僅是一座見證日本歷史的城堡，更是一個集歷史、文化、美景

與美食於一體的旅遊勝地。無論你是歷史愛好者、建築迷，還是單純想

體驗日本文化的遊客，岡山城都將為你帶來難忘的旅行體驗。

別忘了購買岡山城與後樂園的套票，讓你的旅程更加豐富與經濟實惠！

岡山城（烏城）

地址：岡山縣岡山市北區丸之內 2-3-1

交通：從JR岡山站搭乘電車約5分鐘，或步行約25分鐘

營業時間：9:00-17:30（入場截止時間17:00）

入場費：成人400日圓，小學生及國中生100日圓

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