石牛山主要是峰頂上的巨石很像頭臥姿的巨牛，而它也是台灣小百岳之一，而石牛山山頂的這顆巨石在2024.04.03的地震中，被震裂成兩半，當時還上過新聞，也讓這座山更吸引山友們朝聖！另外也必須說在山頂上耍費耗時間很值得，視野遼闊可看到龍潭、關西與三峽一帶，再與裂為兩半的巨石拍照打卡真的很讚！

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石牛山-交通位置

位在新竹關西與桃園龍潭交界處的石牛山，小百岳編號為第25號，高約671公尺，山頂有一編號6247的三等三角號基石。開車前來的朋友，可直接使用導航輸入”石牛山登山口”即可抵達位在石福宮附近的私人停車場，每次收費為100元(不限時間)。

石牛山-步道資訊

石牛山的登山步道一共有三條路線可以選擇，左緩(路線A)、中陡(路線B)、右遠(路線C)，朋友們可以根據自己的體能狀況與天氣來決定路線。而這次我們是選擇路線A上，路線B下。

路線A一開始會經過人家的私人住宅-戴宅，戴宅的門外還會貼有石牛山的路線圖給山友們參考，過了戴宅之後，依循著指標可到登山口，而一開始都是一路上坡，沿途路線會有些許的溼滑，大家可要注意安全！

接著就會需要涉過小溪、開始攀爬拉繩索的路線開始。真心說涉過小溪，我覺得還好，是要拉繩索攀爬巨石，這真的很需要技巧；原以為鑽過小石洞就快到山頂，殊不知還有一小段路要繼續步行，但後段的路都不算難。

快到山頂的山陵路線，是我們全家人最愛的一段路，可以坐在石頭上吹吹風，邊欣賞遠處山巒的美！休息一下下當然要繼續往石牛山的山頂走去。

石牛山-三角點

來到石牛山的山頂，真要說這裡的視野絕佳，天氣好的時候可眺望鳥嘴山、那結山、馬武督山與彩和山等，同時也可下望石門水庫的湖色山光，當然也能看到可看到龍潭、關西與三峽喔！

來到山頂絕不能錯過與石牛山的巨石拍照，裂成兩半的石頭，拍照打卡真的很特別。

最後我們全家人合影完之後，就是沿著路線B下山，這段路線還是有一點溼滑，但若與路線A相比就輕鬆許多，路上還巧遇網友與我們相認呢！

石牛山-周邊景點

挑戰完石牛山後，若覺得意猶未盡，還可以再到鄰近的景點馬武督探索森林走走！或是輕鬆一點可以到關西鎮上品嘗關西的小吃美食，像是關西菜包、牛肉捲、一銀麵、仙草等等，之後再到東安古橋走走，安排關西一日遊真的挺不錯喔！