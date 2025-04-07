此次北海道夏日道東行程，特別安排來美瑛富良野賞花，

在富良野住一晚，隔天再前往帶廣。

選擇入住富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano😊

(查房價)

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(入住日期 2024年7月)

入住日期為海之日三連休前一天的週五晚上，在日本樂天旅遊官網訂購，

兩大兩小（其中一位為小學生）含早餐與晚餐價格57200日圓，

價格不便宜，但暑假旺季的富良野住宿幾乎都很貴 嗚~

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富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano地點附近並沒有餐廳與超市，

因此我直接訂房時直接選擇早餐與晚餐的選項。

飯店前與對面廣場就是停車場，停車十分方便。

富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano雖然沒有華麗的大廳與房間，

但整體設計很溫馨，比我想像中更佳親子友善，很適合帶小孩來入住。

入住期間也遇到很多日本爸媽帶嫩嬰來。(查房價)

大廳的沙發上有可愛的大熊熊，還有設置紀念品店。

大廳另一側還提供許多小孩的備品，簡單的兒童牙刷與浴衣是基本的！

這家飯店居然還有尿布、明治樂樂Q貝、拖鞋。(查房價)

連浴場內還有很多兒童用品，第一次看到浴場還提供洗澡玩具，好貼心。

房間樓層走廊還蠻明亮的，

若是嫌房間太熱，還可以自取電扇使用。

房間不是提供磁卡，而是傳統的鑰匙，還有可愛的貓頭鷹。

房間的部分中規中矩，是很簡單的雙人房，

因為有小學生入住，有再幫我們另外加一張單人床，

兩大兩小睡起來很舒適，房內的空間也不小，可以輕鬆地整理行李。(查房價)

浴室空間也很大，浴缸也不小，

不過晚上洗澡我們還是去公共溫泉池洗澡泡湯。

真的要大推富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano各種的親子友善!

飯店內有設置遊戲室，遊戲室也設計得很溫馨。(查房價)





入住期間飯店更有親子活動，包括集章活動、日本祭典遊戲、

晚上更能玩仙女棒煙火，小孩玩得很開心!

集章活動遍處飯店各地地方，像是在尋寶解任務，

全部集章完還能換小禮物。

入住時飯店直接發放仙女棒與假鈔可供小孩玩祭典遊戲。

祭典遊戲讓小孩也換到不少禮物。

晚上用餐完，直接帶小孩去對面停車場玩仙女棒。

此外，富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano每個時段區間都有提供無料飲食，

一入住時，服務人員就有介紹飯店設施與每個時段提供的點心。(查房價)

包括小餅乾點心、迎賓飲料、烤棉花糖、蒸馬鈴薯、

飯後的冰棒與泡澡後的生啤酒。

都統一在這個公共空間提供房客做使用。

特別的是下午4點至晚上8點在遊戲室有甜點buffet，

每道甜點都很精緻，第一次在遊戲室內跟孩子吃下午茶超級特別!

(查房價)

飯店的二樓沒想到超漂亮，很像咖啡廳，

是個很舒服的休閒空間，櫃子上很多的書籍，可以放空看書。

飯店內也有設置洗衣機與烘衣機，多天旅遊也不用擔心。

若要說此飯店的缺點，就是公共浴場空間有點太小，

十分很家庭風，遇到尖峰泡澡時間其實蠻擁擠的！

浴池也不大，相對單調。

(取自官網照片)

(取自官網照片)

因為飯店周邊似乎沒啥餐廳，選擇吃飯店晚餐可能比較方便。

晚餐沒想到還有提供烤肉，還有許多北海道的海鮮。

酒精性飲料也可以喝到飽，超棒的~

早餐也可以鮭魚卵甜蝦吃到飽，

還有十勝、美瑛等牛奶可享用，還有現做漢堡。

晚餐與早餐內容詳細介紹之後繼續分享

整體來說富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano十分親子友善

很推薦親子家庭入住。

查富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano

目前最便宜的價錢與旅客的住宿評價

訂房連結：

富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano

地址：北海道富良野市北之峰町14-46

電話：+81-167-22-1211

官網：https://naturwald-furano.com/tw/

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