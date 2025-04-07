第一次來沖繩，從排行程、訂機票、找飯店、餐廳、景點通通自己來，沒想到這趟親子自駕行程大受好評！很多人都對沖繩怎麼安排及自駕很好奇，所以就來寫一篇完整攻略給你們～～因為我們這次是帶著小孩和長輩同行，行程沒有排得太緊湊，以輕鬆好玩為主。非常推薦在沖繩租車自駕，不但路況簡單、導航方便，大部分景點都有停車場，對親子家庭來說真的很友善！這次我們規劃了2025沖繩親子5天4夜的行程，從出發前的行前準備、景點門票、租車注意事項，到行程安排、美食與飯店推薦，通通整理給你，讓你一篇看懂沖繩怎麼玩最省心！

2025沖繩親子5天4夜 ∣ 行前準備

☑️網路推薦：e心通 eSIM

使用兩隻小豬專屬連結可打9折

☑️沖繩租車準備：台灣駕照+日文譯本、高速公路ETC 卡租借、兒童安全座椅（可向租車公司租借）

☑️門票預訂：購買沖繩FUN PASS，使用QRcode電子票更快速，比現場買門票還划算，記得先在購買

➔沖繩FunPASS介紹：https://bit.ly/40ZCqYp

➔這裡買：https://reurl.cc/ZZOdyV

☑️入境卡：出發前幾天填寫即可



下飛機後只要走Visit Japan Web專門閘口，刷QR Code就能出境

☑️小孩用品：尿布、濕紙巾、零食及常備藥品

☑️預約熱門餐廳：燒肉

☑️備案：遇到下雨可改去水族館、購物中心

如何快速安排沖繩行程？

雖然沖繩本島不大，但景點與美食豐富，建議規劃 4-5 天自由行玩得盡興。

🔸南部：鄰近機場，包括那霸市與熱鬧的國際通，沖繩世界、瀨長島等景點。

🔸中部：以美軍基地為中心，延伸至美國村、讀谷村、殘波岬燈塔等景點。

🔸北部：擁有萬座毛、恩納村、美麗海水族館與古宇利島等熱門景點。

個人在規劃行程時

每天會安排2-3 個景點

依據區域劃分北部、中部、南部行程

即使是多日遊也能輕鬆規劃！

這次我們 四大一小 安排 5 天 4 夜的親子遊

重點是 輕鬆、好玩、適合小孩和長輩

為了避免過多移動帶來的疲勞

一天的景點不會排太滿

讓大家都能玩得開心又不累

輕鬆享受沖繩的美景與美食！

2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩行程規劃

𝐃𝐚𝐲 𝟏：抵達沖繩 & 輕鬆適應

▫️ 抵達那霸機場 ➜ 取車（建議自駕比較方便）

▫️ 午餐：燒肉五苑（燒肉吃到飽）

▫️ 波上宮（琉球八社中唯一靠海的神社，小孩可到神社後方玩沙）

▫️ 入住飯店：那霸花開JR九州酒店

▫️ 晚餐：國際通りのれん美食廣場

▫️ 國際通逛街～唐吉訶德、札幌藥妝、御果子御殿等（使用Okinawa FunPASS除了可以換來店禮，還有購物折價券，最高可享15%優惠很划算）



𝐃𝐚𝐲 𝟐：海洋博公園 & 水族館

▫️ 早餐：C&C Breakfast（需現場候位） 或 牧志市場二樓餐廳

▫️ 前往北部-海洋博公園（車程約 1.5 小時）

▫️ 美麗海水族館：小孩最愛的巨大鯨鯊（用Okinawa FunPASS直接透過APP取得入場QR CODE進場超方便，不用排隊買票）

▫️ 午餐：Ocean Blue（美麗海水族館內的餐廳）

▫️ 入住飯店：沖繩海洋廣場渡假酒店

▫️ 晚餐：飯店內buffet



𝐃𝐚𝐲 𝟑：沖繩動物園

▫️ 早餐：飯店內

▫️ 前往中部（車程約 1小時）

▫️ 午餐：浜の家海鮮料理

▫️ 入住飯店：VESSEL HOTEL CAMPANA OKINAWA

▫️ 沖繩兒童王國，小型動物園 + 兒童遊樂設施，小朋友超喜歡（Okinawa FunPASS內含兒童王國門票）

▫️ 晚餐：グルメ迴轉壽司 美浜店（櫃檯抽號碼牌）

▫️ 自由活動～美國村逛街，吃Blue Seal冰淇淋（Okinawa FunPASS 可免費兌換冰淇淋）



𝐃𝐚𝐲 𝟒：購物中心

▫️ 早餐：飯店內

▫️ 永旺夢樂城 沖繩 來客夢，沖繩最大的購物中心（Okinawa FunPASS 可免費兌換義式冰淇淋）

▫️ 午餐：永旺夢樂城 美食街（推薦3樓Egg Farm鳥玉：親子丼飯）

▫️ 超市/ 電器用品– AEON、Kojimax x Bic Camera等（使用 Okinawa FunPASS 購物優惠更划算！）

▫️ 晚餐：松風苑壽喜燒

▫️ 入住飯店：東急STAY沖繩那霸



𝐃𝐚𝐲 𝟓：沖繩世界 & 回程

▫️ 早餐：飯店內或便利商店輕食

▫️ 沖繩世界：特色的玉泉洞，琉球體驗和古民家（Okinawa FunPASS內含沖繩世界門票，也可以在南都造酒所兌換特色啤酒）

▫️ 還車 ➜ 機場 ➜ 回台灣

2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩FunPASS景點通票

帶小孩去沖繩玩 當然要輕鬆又划算！

推薦大家使用 Okinawa FunPASS 好好玩沖繩護照

一票暢遊沖繩熱門景點

包含美麗海或DMM水族館、沖繩世界世界、鳳梨園等

更能享受沖繩美食和購物優惠

至少省下 3000 日圓！

使用QRcode電子票更方便

最棒的是 5 天內都可以彈性使用

省去購票排隊的麻煩，超適合家庭旅遊！

這次行程既有水族館、動物園、購物行程，又不會過於勞累，非常適合帶小孩的家庭！

⁍ 套票內含：

1. 好好玩沖繩護照(成人/兒童) - 景點(含美麗海)任選 3

2. 多種購物優惠(優惠券/來店小禮)

沖繩 FunPASS 官網：https://okinawa.funpass.app/

沖繩 FunPASS哪裡買？怎麼使用？

① 先下載「Okinawa FunPASS」APP，然後在KLOOK 上購買FunPASS 票券，之後會收到一組 12碼的電子序號，再把這組序號輸入到 APP 裡。(一支手機可綁定多張卡片，連同家人也能一起喔)

② 選好你要出發的日期，在 APP 裡點進虛擬卡片，輸入使用者資料後就可以開卡啦～開卡之後就會看到所有可以使用的優惠內容。

③ 在沖繩只要出示 APP 裡的 QR Code 去景點或餐廳，讓服務人員掃一下，就能兌換門票或餐點了！

需要特別注意的是，這張沖繩FunPass的五天兌換券，效期只有五天喔！從你第一次兌換開始算五天即失效～例如：你第一天早上開始使用，那到第五天晚上就會失效，記得在期限內多用幾次才划算唷！

沖繩 FunPASS 官網：https://lihi.cc/EiyOV

沖繩 FunPASS APP 下載：https://okinawa.funpass.app/

這次我們買的是 6合1套票，五天四夜玩沖繩，真的超值！

✔美麗海水族館，看超震撼的鯨鯊游來游去

✔沖繩兒童王國，帶小朋友去逛動物園，小孩超愛

✔沖繩世界，沖繩必看的玉泉洞，還有好多特色古民宅

✔永旺夢樂城，免費兌換義式冰淇淋，逛累了剛好補充甜甜能量

✔國際通購物，唐吉訶德、札幌藥妝、御果子御殿，除了退稅還能再折扣，直接省15%，買越多賺越多！

Okinawa FunPASS使用建議

* 規劃行程前先確認景點 基本上套票內的景點豐富多元，如果你的行程有要去（比如水族館、古宇利島、國際通），那 FunPASS 這張通票會非常值得。

* 下載 App 綁定 QR Code 建議抵達沖繩前就先在手機上綁定，避免現場網路不好無法操作。

* 搭配租車使用更方便FunPASS 適用的景點大多不在單軌電車沿線，建議租車或搭配巴士，這樣能更靈活安排行程。

Okinawa FunPASS通票確實能節省不少費用

特別是如果你的行程涵蓋這些景點如

美麗海水族館、DMM水族館、古宇利海洋塔、沖繩兒童王國、沖繩世界、鳳梨園 等等

就非常適合買Okinawa FunPASS套票

因為如果單獨購買每個景點的門票

費用很快就會累積起來。

例如，美麗海水族館的門票大約 $441

而 FunPASS 6合1的價格大約 $1,210 左右

總共可以玩3個景點，還可以兌換1個價值約$300的套餐～

真的是很划算！

除了門票兌換

在唐吉訶德、札幌藥妝購物時

憑 沖繩FunPASS 也能享受額外折扣

等於間接省下更多開銷

讓這趟旅程整體價值更高👍

還有 8 合 1 套票 可以選

景點更多更划算！

2025沖繩親子5天4夜 ∣ 親子景點推薦

沖繩景點 ∣ 美麗海水族館

沖繩親子遊必去美麗海水族館

近距離欣賞鯨鯊悠遊真的好震撼

還有多種海龜及精彩的海豚表演（伴手禮區很好買要小心🤣）

使用 FunPass六合一票券

現場出示電子票後 快速換票即可入場。

✎表演時間

「黑潮之海大水槽」鯨鯊餵食秀 ：15:00＆17:00

熱帶魚之海：15:30餵食

Ocean Blue位子有分兩區

無料區：不用額外付費，有座位就進去

有料區4人位：需要額外付500日幣

位子旁邊就是水族箱，可以邊吃飯邊欣賞～

沖繩景點 ∣ 沖繩兒童王國

沖繩兒童王國是個超適合親子同遊的好地方

結合動物園和兒童博物館



小朋友來了保證玩到不想走

重點是，用 Okinawa FunPASS 就已經包含門票，不用另外買！

建議安排個兩小時慢慢逛

園區裡有好多動物可以看

還有很多有趣的體驗設施等著小朋友探索

而且園區設有免費停車場，非常方便～

沖繩景點 ∣ 美國村

沖繩美國村好拍又好逛！

入口處跟 Depot Island 都有免費大型停車場

建議可以安排 1～2 小時在這邊走走拍拍照、吃點小東西，很chill！

我們這次住的飯店下樓就是美國村

吃完晚餐散散步很放鬆。

白天晚上有完全不同的感覺

我自己更愛夜晚的美國村

燈光繽紛、氛圍浪漫，怎麼拍都美！

我們還去吃了超人氣的 Blue Seal 冰淇淋

（有用 Okinawa FunPASS 的話還可以免費兌換一球喔！）

沖繩FunPASS：https://lihi.cc/EiyOV

📢小提醒：之前美國村的 POKÉGENIC 寶可夢造景已經在 2025 年 3 月底撤掉了，現在過來可能看不到囉～

沖繩景點 ∣ 波上宮

沖繩必訪小景點！

波上宮是唯一靠海的琉球神社

離那霸市區超近，停車方便

神社雖小但建在珊瑚礁斷崖上

紅瓦屋頂的琉球建築風格超有味道

旁邊還有波之上海灘可玩水或吹海風

推薦停留1小時拍拍照超愜意！

沖繩景點 ∣ 永旺夢樂城 沖繩 來客夢

沒想到可以在永旺夢樂城AEON MALL待了快三小時🤣

實在太好逛太好買啦！

永旺夢樂城沖繩來客夢 整整五層樓

超過 200 間店舖可以慢慢逛

購物、美食、休閒一次滿足！

重點推薦逛這幾層：

1樓一定要去朝聖【寶可夢中心】

4樓有小孩最愛的【玩具反斗城】

2樓則有超市可以補貨，順便買伴手禮

有買 Okinawa FunPASS

可以去 2F 的 Yanbaru Gelato 換一杯義式冰淇淋！超讚～

當天午餐我們直接在 3、4 樓的美食街解決～

我們選了 3 樓的 Egg Farm鳥玉

親子丼飯超好吃，吃完很滿足！

2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩美食推薦

沖繩美食推薦｜燒肉五苑 Across Plaza古島站前店

沖繩燒肉吃到飽～燒肉五苑

海鮮新鮮好吃、飲料霜淇淋無限續

店內有中文菜單

吃到飽提供三種價位

想吃海鮮可以跟我們一樣直接點¥4500(台幣$988元)

草蝦、扇貝和肋眼牛排都有

但甜點選擇不多、口味較普通

附近有生活百貨店可以逛逛～

沖繩美食推薦｜浜の家海鮮料理

沖繩浜の家海鮮料理太好吃了！

最推薦海鮮海膽丼飯、焗烤海膽龍蝦

尤其龍蝦超級誘人

鋪上滿滿的海膽一起焗烤，吃得很滿足🤤

套餐還有附５樣小菜＋味增湯，超豐盛啊！

餐點新鮮好吃之外，停車也很方便

店門口和側邊巷子裡都有停車位

如果有安排來中部的恩納村玩

可以來吃吃看唷～

沖繩美食推薦｜グルメ迴轉壽司 美浜店

沖繩美國村熱門迴轉壽司！

店門口有停車場，食材新鮮、出餐快

以盤子顏色來區分價錢

大約140日圓到420日圓不等

最低一盤只要35元，CP值超高

我們是晚餐時間去，大概等了一小時才有位子

可以先逛逛旁邊的藥妝店打發時間

唯一小缺點是座位稍擠，但整體還是給滿分👍

沖繩美食推薦｜永旺夢樂城 美食街（3樓Egg Farm鳥玉）

沖繩永旺夢樂城的美食街非常豐富

選了 3 樓這間超人氣的Egg Farm 鳥玉

親子丼真的很讚，半熟蛋滑嫩嫩的

搭配醬香雞肉，每一口都超滿足～

我們還點了別的丼飯和蛋包飯組合

每一道都料多味美，看起來也超誘人

吃完超級飽足，非常推薦！

沖繩美食推薦｜松風苑壽喜燒

如果來沖繩想吃點厲害的壽喜燒

可以試試這家70年老店松風苑



這間可是沖繩第一家壽喜燒餐廳

觀光客不多，用餐氛圍非常棒～

而且這裡居然是超人力霸王作者的故居

若對超人力霸王有興趣，可以事先在松風苑的官網預約參訪金城哲夫資料館。

我們點的是「琉王壽喜燒」，特選日本黑毛牛沙朗沾上蛋液超滿足

全程還有店員桌邊服務、幫忙分食

雖然價格不算便宜，但不管是服務還是肉的品質都很值得

想來點高級又有特色的壽喜燒，這裡絕對推一個！

松風苑菜單價位

沖繩美食推薦｜國際通りのれん美食廣場（三層樓美食街）

國際通りのれん美食廣場就在熱鬧的國際通上

三層樓的美食街，集結了各種日式料理

從拉麵、壽司、丼飯，到燒肉、牛排通通都有

每層樓逛一圈，一定能找到想吃的～

我們簡單隨意吃火頭山拉麵

味噌拉麵湯頭香濃順口

搭配叉燒、木耳、筍乾還有魚板

一口麵一口湯超滿足

旁邊還點了小碗的叉燒飯

小小一碗但味道很到位！

沖繩美食推薦｜牧志市場二樓的餐廳：道頓堀

牧志市場有超過200個攤位

提供新鮮海鮮、沖繩特產、蔬果和乾貨等

可以在一樓選好喜歡的海鮮

然後帶到二樓的食堂區

請專業的廚師幫你現場料理

享用最新鮮的沖繩味道！

在二樓的「道頓堀」，用餐氣氛很家常

像是當地人平常會來吃飯的那種簡單小館。

他們的沖繩麵非常經典，配上一塊滷得入味的豬軟骨

湯頭清爽，配上魚板跟蔥花，暖心又暖胃。

吃飽後還能再逛逛樓下市場

買點特產或看看當地食材。

2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩親子飯店推薦

沖繩美國村住宿｜VESSEL HOTEL CAMPANA OKINAWA

來沖繩美國村玩

超推薦住 VESSEL HOTEL CAMPANA OKINAWA

飯店位置超好，走出去就是海灘

逛美國村或買東西走出去就是，整個超方便！

另外，大廳備品都是可以免費拿

早餐豐富好吃且融合當地美食

14:00-21:00還提供冰棒無限吃

也有迎賓飲料可以喝，大人小孩都會開心！

（小孩 18 歲以下免費住。）

沖繩本部住宿｜沖繩海洋廣場度假酒店

近沖繩美麗海水族館

海景房視野佳、空間大

配置上有兩張單人床和一區榻榻米

戶外草地供兒童免費玩樂

室內遊戲室與海豚互動體驗需另付費。

晚餐 buffet 每人約$700

供應現涮火鍋肉、熟食、炸物及20款沖繩健康茶

餐廳窗邊座位可賞夕陽與海景

整體舒適度很高。

沖繩國際通住宿｜那霸花開JR九州酒店

那霸市中心方便又舒適的住宿！

我們住的是豪華特大床房

兩大一小剛剛好，空間寬敞又舒服

整間飯店感覺很新，乾淨又有質感

從那霸機場開車約20分鐘就到

步行2分鐘就能逛到國際通，超級近！

飯店內也很貼心，有自助備品區

牙刷、梳子、茶包等等都能免費拿

浴室有大浴缸，晚上泡澡超舒服

停車場一天1500日圓

地點超方便、環境又舒服

很推薦給帶小朋友一起出遊的家庭！

沖繩那霸住宿｜東急STAY沖繩那霸

沖繩最後一晚我們選擇住東急STAY沖繩那霸

價格實惠有質感且離機場近

雙人房雖然不大，但佈置得很溫馨

重點是地點超棒，就在國際通附近

走路3分鐘就能到壺川單軌電車站

房間內有微波爐、冰箱、洗衣機和晾衣架（附洗衣精）

對長住或小家庭來說超貼心。

而且飯店樓下1、2樓就是唐吉軻德DONKI

營業到凌晨三點，買宵夜或買伴手禮都很方便

3、4樓是停車場，5樓才是飯店大廳

還有提供免費備品、沖泡咖啡機隨時喝

整體性價比極高。



其實沖繩還有很多厲害的飯店

但考量我們是冬天去的

就不以水上遊樂設施為主

這次沖繩住宿找的都是房間有浴缸

飯店內也有大浴場可泡湯的

再來每個人住宿經驗也不一樣

主要分享當天住宿感受給大家參考～

2025沖繩親子5天4夜 ∣ 租車自駕＆注意事項

沖繩自駕是最方便的交通方式

我們這次是跟租Toyota 七人座

四大一小＋放三個行李箱

服務人員會講中文

提供免費機場接駁、車況佳

適合親子家庭長途自駕。

📜 沖繩自駕必備

1️⃣ 國際駕照 & 中文譯本

2️⃣ 日本左駕規則

3️⃣ 高速公路ETC 卡租借

4️⃣ 停車資訊

* 免費停車場：水族館、大型購物中心（如 AEON）

* 投幣停車場（¥100～¥500/小時）：國際通、美國村等熱鬧區域

* 飯店停車：部分飯店免費，市區飯店可能收 ¥1,000～¥1,500/晚

2025沖繩親子5天4夜 ∣ 網路買哪一家？

最近有要出國的朋友注意啦～

推薦一個超方便的出國旅遊神器：eSIM網路

不需要換SIM卡，只要掃個QR code，馬上就能上網，超簡單

下單也超容易，直接從官網進去，選好方案就OK～

eSIM網路怎麼用？

到官網下單後，eSIM QR code會寄到你的信箱

掃一下QR code就能上網，不像以前還要手動換卡

現在用eSIM不只方便，價格還很甜！

目前支援eSIM的國家也很多

可以依照你的旅遊天數跟預估用量挑選最適合的方案

eSIM出國網路下單

出發前記得先確認手機有沒有支援eSIM哦～

直接輸入 *#06#，看到有 EID 條碼就表示可以用

不確定也沒關係，有24小時線上客服可以問！

舉個例～

如果你要去日本玩5天（實際上只會用到4天）

原本eSIM 4天吃到飽是 $369

用我們的連結下單還能打9折！只要 $332

CP值超高，掃碼上網超方便，整趟旅程更輕鬆～

沖繩真的非常適合親子旅行

行程悠閒，還能隨時調整計畫

讓大人小孩都能輕鬆遊玩

享受隨性自在的親子時光🥳

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歡迎留言給我們喔❤️

＊本篇為自費文