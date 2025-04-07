第一次來沖繩，從排行程、訂機票、找飯店、餐廳、景點通通自己來，沒想到這趟親子自駕行程大受好評！很多人都對沖繩怎麼安排及自駕很好奇，所以就來寫一篇完整攻略給你們～～因為我們這次是帶著小孩和長輩同行，行程沒有排得太緊湊，以輕鬆好玩為主。非常推薦在沖繩租車自駕，不但路況簡單、導航方便，大部分景點都有停車場，對親子家庭來說真的很友善！這次我們規劃了2025沖繩親子5天4夜的行程，從出發前的行前準備、景點門票、租車注意事項，到行程安排、美食與飯店推薦，通通整理給你，讓你一篇看懂沖繩怎麼玩最省心！
|文章目錄
|2025沖繩親子5天4夜 ∣ 行前準備
|2025沖繩親子5天4夜 ∣ 如何快速安排沖繩行程？
|2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩行程規劃
|2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩FunPASS景點通票
|2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩美食推薦
|2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩親子飯店推薦
|2025沖繩親子5天4夜 ∣ 租車自駕＆注意事項
|2025沖繩親子5天4夜 ∣ 網路買哪一家？
2025沖繩親子5天4夜 ∣ 行前準備
☑️網路推薦：e心通 eSIM
使用兩隻小豬專屬連結可打9折
☑️沖繩租車準備：台灣駕照+日文譯本、高速公路ETC 卡租借、兒童安全座椅（可向租車公司租借）
☑️門票預訂：購買沖繩FUN PASS，使用QRcode電子票更快速，比現場買門票還划算，記得先在購買
➔沖繩FunPASS介紹：https://bit.ly/40ZCqYp
☑️入境卡：出發前幾天填寫即可
下飛機後只要走Visit Japan Web專門閘口，刷QR Code就能出境
☑️小孩用品：尿布、濕紙巾、零食及常備藥品
☑️預約熱門餐廳：燒肉
☑️備案：遇到下雨可改去水族館、購物中心
如何快速安排沖繩行程？
雖然沖繩本島不大，但景點與美食豐富，建議規劃 4-5 天自由行玩得盡興。
🔸南部：鄰近機場，包括那霸市與熱鬧的國際通，沖繩世界、瀨長島等景點。
🔸中部：以美軍基地為中心，延伸至美國村、讀谷村、殘波岬燈塔等景點。
🔸北部：擁有萬座毛、恩納村、美麗海水族館與古宇利島等熱門景點。
個人在規劃行程時
每天會安排2-3 個景點
依據區域劃分北部、中部、南部行程
即使是多日遊也能輕鬆規劃！
這次我們 四大一小 安排 5 天 4 夜的親子遊
重點是 輕鬆、好玩、適合小孩和長輩
為了避免過多移動帶來的疲勞
一天的景點不會排太滿
讓大家都能玩得開心又不累
輕鬆享受沖繩的美景與美食！
2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩行程規劃
𝐃𝐚𝐲 𝟏：抵達沖繩 & 輕鬆適應
▫️ 抵達那霸機場 ➜ 取車（建議自駕比較方便）
▫️ 午餐：燒肉五苑（燒肉吃到飽）
▫️ 波上宮（琉球八社中唯一靠海的神社，小孩可到神社後方玩沙）
▫️ 入住飯店：那霸花開JR九州酒店
▫️ 晚餐：國際通りのれん美食廣場
▫️ 國際通逛街～唐吉訶德、札幌藥妝、御果子御殿等（使用Okinawa FunPASS除了可以換來店禮，還有購物折價券，最高可享15%優惠很划算）
𝐃𝐚𝐲 𝟐：海洋博公園 & 水族館
▫️ 早餐：C&C Breakfast（需現場候位） 或 牧志市場二樓餐廳
▫️ 前往北部-海洋博公園（車程約 1.5 小時）
▫️ 美麗海水族館：小孩最愛的巨大鯨鯊（用Okinawa FunPASS直接透過APP取得入場QR CODE進場超方便，不用排隊買票）
▫️ 午餐：Ocean Blue（美麗海水族館內的餐廳）
▫️ 入住飯店：沖繩海洋廣場渡假酒店
▫️ 晚餐：飯店內buffet
𝐃𝐚𝐲 𝟑：沖繩動物園
▫️ 早餐：飯店內
▫️ 前往中部（車程約 1小時）
▫️ 午餐：浜の家海鮮料理
▫️ 入住飯店：VESSEL HOTEL CAMPANA OKINAWA
▫️ 沖繩兒童王國，小型動物園 + 兒童遊樂設施，小朋友超喜歡（Okinawa FunPASS內含兒童王國門票）
▫️ 晚餐：グルメ迴轉壽司 美浜店（櫃檯抽號碼牌）
▫️ 自由活動～美國村逛街，吃Blue Seal冰淇淋（Okinawa FunPASS 可免費兌換冰淇淋）
𝐃𝐚𝐲 𝟒：購物中心
▫️ 早餐：飯店內
▫️ 永旺夢樂城 沖繩 來客夢，沖繩最大的購物中心（Okinawa FunPASS 可免費兌換義式冰淇淋）
▫️ 午餐：永旺夢樂城 美食街（推薦3樓Egg Farm鳥玉：親子丼飯）
▫️ 超市/ 電器用品– AEON、Kojimax x Bic Camera等（使用 Okinawa FunPASS 購物優惠更划算！）
▫️ 晚餐：松風苑壽喜燒
▫️ 入住飯店：東急STAY沖繩那霸
𝐃𝐚𝐲 𝟓：沖繩世界 & 回程
▫️ 早餐：飯店內或便利商店輕食
▫️ 沖繩世界：特色的玉泉洞，琉球體驗和古民家（Okinawa FunPASS內含沖繩世界門票，也可以在南都造酒所兌換特色啤酒）
▫️ 還車 ➜ 機場 ➜ 回台灣
2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩FunPASS景點通票
帶小孩去沖繩玩 當然要輕鬆又划算！
推薦大家使用 Okinawa FunPASS 好好玩沖繩護照
一票暢遊沖繩熱門景點
包含美麗海或DMM水族館、沖繩世界世界、鳳梨園等
更能享受沖繩美食和購物優惠
至少省下 3000 日圓！
使用QRcode電子票更方便
最棒的是 5 天內都可以彈性使用
省去購票排隊的麻煩，超適合家庭旅遊！
這次行程既有水族館、動物園、購物行程，又不會過於勞累，非常適合帶小孩的家庭！
⁍ 套票內含：
1. 好好玩沖繩護照(成人/兒童) - 景點(含美麗海)任選 3
2. 多種購物優惠(優惠券/來店小禮)
沖繩 FunPASS 官網：https://okinawa.funpass.app/
沖繩 FunPASS哪裡買？怎麼使用？
① 先下載「Okinawa FunPASS」APP，然後在KLOOK 上購買FunPASS 票券，之後會收到一組 12碼的電子序號，再把這組序號輸入到 APP 裡。(一支手機可綁定多張卡片，連同家人也能一起喔)
② 選好你要出發的日期，在 APP 裡點進虛擬卡片，輸入使用者資料後就可以開卡啦～開卡之後就會看到所有可以使用的優惠內容。
③ 在沖繩只要出示 APP 裡的 QR Code 去景點或餐廳，讓服務人員掃一下，就能兌換門票或餐點了！
需要特別注意的是，這張沖繩FunPass的五天兌換券，效期只有五天喔！從你第一次兌換開始算五天即失效～例如：你第一天早上開始使用，那到第五天晚上就會失效，記得在期限內多用幾次才划算唷！
沖繩 FunPASS 官網：https://lihi.cc/EiyOV
沖繩 FunPASS APP 下載：https://okinawa.funpass.app/
這次我們買的是 6合1套票，五天四夜玩沖繩，真的超值！
✔美麗海水族館，看超震撼的鯨鯊游來游去
✔沖繩兒童王國，帶小朋友去逛動物園，小孩超愛
✔沖繩世界，沖繩必看的玉泉洞，還有好多特色古民宅
✔永旺夢樂城，免費兌換義式冰淇淋，逛累了剛好補充甜甜能量
✔國際通購物，唐吉訶德、札幌藥妝、御果子御殿，除了退稅還能再折扣，直接省15%，買越多賺越多！
Okinawa FunPASS使用建議
* 規劃行程前先確認景點 基本上套票內的景點豐富多元，如果你的行程有要去（比如水族館、古宇利島、國際通），那 FunPASS 這張通票會非常值得。
* 下載 App 綁定 QR Code 建議抵達沖繩前就先在手機上綁定，避免現場網路不好無法操作。
* 搭配租車使用更方便FunPASS 適用的景點大多不在單軌電車沿線，建議租車或搭配巴士，這樣能更靈活安排行程。
Okinawa FunPASS通票確實能節省不少費用
特別是如果你的行程涵蓋這些景點如
美麗海水族館、DMM水族館、古宇利海洋塔、沖繩兒童王國、沖繩世界、鳳梨園 等等
就非常適合買Okinawa FunPASS套票
因為如果單獨購買每個景點的門票
費用很快就會累積起來。
例如，美麗海水族館的門票大約 $441
而 FunPASS 6合1的價格大約 $1,210 左右
總共可以玩3個景點，還可以兌換1個價值約$300的套餐～
真的是很划算！
除了門票兌換
在唐吉訶德、札幌藥妝購物時
憑 沖繩FunPASS 也能享受額外折扣
等於間接省下更多開銷
讓這趟旅程整體價值更高👍
還有 8 合 1 套票 可以選
景點更多更划算！
2025沖繩親子5天4夜 ∣ 親子景點推薦
沖繩景點 ∣ 美麗海水族館
沖繩親子遊必去美麗海水族館
近距離欣賞鯨鯊悠遊真的好震撼
還有多種海龜及精彩的海豚表演（伴手禮區很好買要小心🤣）
使用 FunPass六合一票券
現場出示電子票後 快速換票即可入場。
✎表演時間
「黑潮之海大水槽」鯨鯊餵食秀 ：15:00＆17:00
熱帶魚之海：15:30餵食
Ocean Blue位子有分兩區
無料區：不用額外付費，有座位就進去
有料區4人位：需要額外付500日幣
位子旁邊就是水族箱，可以邊吃飯邊欣賞～
沖繩景點 ∣ 沖繩兒童王國
沖繩兒童王國是個超適合親子同遊的好地方
結合動物園和兒童博物館
小朋友來了保證玩到不想走
重點是，用 Okinawa FunPASS 就已經包含門票，不用另外買！
建議安排個兩小時慢慢逛
園區裡有好多動物可以看
還有很多有趣的體驗設施等著小朋友探索
而且園區設有免費停車場，非常方便～
沖繩景點 ∣ 美國村
沖繩美國村好拍又好逛！
入口處跟 Depot Island 都有免費大型停車場
建議可以安排 1～2 小時在這邊走走拍拍照、吃點小東西，很chill！
我們這次住的飯店下樓就是美國村
吃完晚餐散散步很放鬆。
白天晚上有完全不同的感覺
我自己更愛夜晚的美國村
燈光繽紛、氛圍浪漫，怎麼拍都美！
我們還去吃了超人氣的 Blue Seal 冰淇淋
（有用 Okinawa FunPASS 的話還可以免費兌換一球喔！）
沖繩FunPASS：https://lihi.cc/EiyOV
📢小提醒：之前美國村的 POKÉGENIC 寶可夢造景已經在 2025 年 3 月底撤掉了，現在過來可能看不到囉～
沖繩景點 ∣ 波上宮
沖繩必訪小景點！
波上宮是唯一靠海的琉球神社
離那霸市區超近，停車方便
神社雖小但建在珊瑚礁斷崖上
紅瓦屋頂的琉球建築風格超有味道
旁邊還有波之上海灘可玩水或吹海風
推薦停留1小時拍拍照超愜意！
沖繩景點 ∣ 永旺夢樂城 沖繩 來客夢
沒想到可以在永旺夢樂城AEON MALL待了快三小時🤣
實在太好逛太好買啦！
永旺夢樂城沖繩來客夢 整整五層樓
超過 200 間店舖可以慢慢逛
購物、美食、休閒一次滿足！
重點推薦逛這幾層：
1樓一定要去朝聖【寶可夢中心】
4樓有小孩最愛的【玩具反斗城】
2樓則有超市可以補貨，順便買伴手禮
可以去 2F 的 Yanbaru Gelato 換一杯義式冰淇淋！超讚～
當天午餐我們直接在 3、4 樓的美食街解決～
我們選了 3 樓的 Egg Farm鳥玉
親子丼飯超好吃，吃完很滿足！
2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩美食推薦
沖繩美食推薦｜燒肉五苑 Across Plaza古島站前店
沖繩燒肉吃到飽～燒肉五苑
海鮮新鮮好吃、飲料霜淇淋無限續
店內有中文菜單
吃到飽提供三種價位
想吃海鮮可以跟我們一樣直接點¥4500(台幣$988元)
草蝦、扇貝和肋眼牛排都有
但甜點選擇不多、口味較普通
附近有生活百貨店可以逛逛～
沖繩美食推薦｜浜の家海鮮料理
沖繩浜の家海鮮料理太好吃了！
最推薦海鮮海膽丼飯、焗烤海膽龍蝦
尤其龍蝦超級誘人
鋪上滿滿的海膽一起焗烤，吃得很滿足🤤
套餐還有附５樣小菜＋味增湯，超豐盛啊！
餐點新鮮好吃之外，停車也很方便
店門口和側邊巷子裡都有停車位
如果有安排來中部的恩納村玩
可以來吃吃看唷～
沖繩美食推薦｜グルメ迴轉壽司 美浜店
沖繩美國村熱門迴轉壽司！
店門口有停車場，食材新鮮、出餐快
以盤子顏色來區分價錢
大約140日圓到420日圓不等
最低一盤只要35元，CP值超高
我們是晚餐時間去，大概等了一小時才有位子
可以先逛逛旁邊的藥妝店打發時間
唯一小缺點是座位稍擠，但整體還是給滿分👍
沖繩美食推薦｜永旺夢樂城 美食街（3樓Egg Farm鳥玉）
沖繩永旺夢樂城的美食街非常豐富
選了 3 樓這間超人氣的Egg Farm 鳥玉
親子丼真的很讚，半熟蛋滑嫩嫩的
搭配醬香雞肉，每一口都超滿足～
我們還點了別的丼飯和蛋包飯組合
每一道都料多味美，看起來也超誘人
吃完超級飽足，非常推薦！
沖繩美食推薦｜松風苑壽喜燒
如果來沖繩想吃點厲害的壽喜燒
可以試試這家70年老店松風苑
這間可是沖繩第一家壽喜燒餐廳
觀光客不多，用餐氛圍非常棒～
而且這裡居然是超人力霸王作者的故居
若對超人力霸王有興趣，可以事先在松風苑的官網預約參訪金城哲夫資料館。
我們點的是「琉王壽喜燒」，特選日本黑毛牛沙朗沾上蛋液超滿足
全程還有店員桌邊服務、幫忙分食
雖然價格不算便宜，但不管是服務還是肉的品質都很值得
想來點高級又有特色的壽喜燒，這裡絕對推一個！
沖繩美食推薦｜國際通りのれん美食廣場（三層樓美食街）
國際通りのれん美食廣場就在熱鬧的國際通上
三層樓的美食街，集結了各種日式料理
從拉麵、壽司、丼飯，到燒肉、牛排通通都有
每層樓逛一圈，一定能找到想吃的～
我們簡單隨意吃火頭山拉麵
味噌拉麵湯頭香濃順口
搭配叉燒、木耳、筍乾還有魚板
一口麵一口湯超滿足
旁邊還點了小碗的叉燒飯
小小一碗但味道很到位！
沖繩美食推薦｜牧志市場二樓的餐廳：道頓堀
牧志市場有超過200個攤位
提供新鮮海鮮、沖繩特產、蔬果和乾貨等
可以在一樓選好喜歡的海鮮
然後帶到二樓的食堂區
請專業的廚師幫你現場料理
享用最新鮮的沖繩味道！
在二樓的「道頓堀」，用餐氣氛很家常
像是當地人平常會來吃飯的那種簡單小館。
他們的沖繩麵非常經典，配上一塊滷得入味的豬軟骨
湯頭清爽，配上魚板跟蔥花，暖心又暖胃。
吃飽後還能再逛逛樓下市場
買點特產或看看當地食材。
2025沖繩親子5天4夜 ∣ 沖繩親子飯店推薦
沖繩美國村住宿｜VESSEL HOTEL CAMPANA OKINAWA
來沖繩美國村玩
超推薦住 VESSEL HOTEL CAMPANA OKINAWA
飯店位置超好，走出去就是海灘
逛美國村或買東西走出去就是，整個超方便！
另外，大廳備品都是可以免費拿
早餐豐富好吃且融合當地美食
14:00-21:00還提供冰棒無限吃
也有迎賓飲料可以喝，大人小孩都會開心！
（小孩 18 歲以下免費住。）
沖繩本部住宿｜沖繩海洋廣場度假酒店
近沖繩美麗海水族館
海景房視野佳、空間大
配置上有兩張單人床和一區榻榻米
戶外草地供兒童免費玩樂
室內遊戲室與海豚互動體驗需另付費。
晚餐 buffet 每人約$700
供應現涮火鍋肉、熟食、炸物及20款沖繩健康茶
餐廳窗邊座位可賞夕陽與海景
整體舒適度很高。
沖繩國際通住宿｜那霸花開JR九州酒店
那霸市中心方便又舒適的住宿！
我們住的是豪華特大床房
兩大一小剛剛好，空間寬敞又舒服
整間飯店感覺很新，乾淨又有質感
從那霸機場開車約20分鐘就到
步行2分鐘就能逛到國際通，超級近！
飯店內也很貼心，有自助備品區
牙刷、梳子、茶包等等都能免費拿
浴室有大浴缸，晚上泡澡超舒服
停車場一天1500日圓
地點超方便、環境又舒服
很推薦給帶小朋友一起出遊的家庭！
沖繩那霸住宿｜東急STAY沖繩那霸
沖繩最後一晚我們選擇住東急STAY沖繩那霸
價格實惠有質感且離機場近
雙人房雖然不大，但佈置得很溫馨
重點是地點超棒，就在國際通附近
走路3分鐘就能到壺川單軌電車站
房間內有微波爐、冰箱、洗衣機和晾衣架（附洗衣精）
對長住或小家庭來說超貼心。
而且飯店樓下1、2樓就是唐吉軻德DONKI
營業到凌晨三點，買宵夜或買伴手禮都很方便
3、4樓是停車場，5樓才是飯店大廳
還有提供免費備品、沖泡咖啡機隨時喝
整體性價比極高。
其實沖繩還有很多厲害的飯店
但考量我們是冬天去的
就不以水上遊樂設施為主
這次沖繩住宿找的都是房間有浴缸
飯店內也有大浴場可泡湯的
再來每個人住宿經驗也不一樣
主要分享當天住宿感受給大家參考～
2025沖繩親子5天4夜 ∣ 租車自駕＆注意事項
沖繩自駕是最方便的交通方式
我們這次是跟租Toyota 七人座
四大一小＋放三個行李箱
服務人員會講中文
提供免費機場接駁、車況佳
適合親子家庭長途自駕。
📜 沖繩自駕必備
1️⃣ 國際駕照 & 中文譯本
2️⃣ 日本左駕規則
3️⃣ 高速公路ETC 卡租借
4️⃣ 停車資訊
* 免費停車場：水族館、大型購物中心（如 AEON）
* 投幣停車場（¥100～¥500/小時）：國際通、美國村等熱鬧區域
* 飯店停車：部分飯店免費，市區飯店可能收 ¥1,000～¥1,500/晚
2025沖繩親子5天4夜 ∣ 網路買哪一家？
最近有要出國的朋友注意啦～
推薦一個超方便的出國旅遊神器：eSIM網路
不需要換SIM卡，只要掃個QR code，馬上就能上網，超簡單
下單也超容易，直接從官網進去，選好方案就OK～
eSIM網路怎麼用？
到官網下單後，eSIM QR code會寄到你的信箱
掃一下QR code就能上網，不像以前還要手動換卡
現在用eSIM不只方便，價格還很甜！
目前支援eSIM的國家也很多
可以依照你的旅遊天數跟預估用量挑選最適合的方案
出發前記得先確認手機有沒有支援eSIM哦～
直接輸入 *#06#，看到有 EID 條碼就表示可以用
不確定也沒關係，有24小時線上客服可以問！
舉個例～
如果你要去日本玩5天（實際上只會用到4天）
原本eSIM 4天吃到飽是 $369
用我們的連結下單還能打9折！只要 $332
CP值超高，掃碼上網超方便，整趟旅程更輕鬆～
沖繩真的非常適合親子旅行
行程悠閒，還能隨時調整計畫
讓大人小孩都能輕鬆遊玩
享受隨性自在的親子時光🥳
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＊本篇為自費文
【關於作者：兩隻小豬】
哈囉～大家好，我們是兩隻小豬(朱朱&小豬)
兩個愛吃喝玩樂的夫妻～有兩個小孩。
住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，
喜愛分享各地美食＆旅遊～
最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。
使用相機：FUJIFILM X-T30。
詳細經歷：請看關於我們
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