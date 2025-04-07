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桃園面積最大的自然生態公園

佔地7.88公頃，打造全齡共享共玩與大自然共融的特色公園有大型攀爬網架、3層樓高溜滑梯、小型山訓設施、復古打水幫浦、大面積滑草還有滑軌溜索和盪鞦韆～超級放電又好玩！

詳細圖文介紹➤https://sunnytin914.pixnet.net/blog/post/234565839

📍地址: 桃園市桃園區保羅街62號對面

楊梅四維兒童公園

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全台唯一眷村主題結合在地特色遊戲場

設施全區採分齡分區做規劃，分成銀髮樂活區、2至5歲遊戲區、5至12歲遊戲區以及13歲以上兒童的互動遊戲空間，打造全齡都適合的遊憩場域

詳細圖文介紹➤https://sunnytin914.pixnet.net/blog/post/234570195

📍地址: 桃園市楊梅區四維二路及永美路445巷旁

八德楓樹腳公園

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佔地3.5公頃，公園最大亮點就是16公尺高的長頸鹿遊具，還設有人行步道、運動休閒廣場、籃球場和停車場等設施，預計於2025/03/30開放的桃園最新公園，期待開放後帶霏霓去玩！

📍地址: 桃園市八德區介壽路二段933巷對面

桃園兒童節免費活動資訊 (4/4-4/7限定)

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兒童節連假期間每座公園都有限定的主題活動，彩繪雨傘、小丑展演、草地音樂會、氣球表演和闖關活動等，除了好玩活動外還能領取可愛的「桃園好ㄅㄠ∨包」好禮。

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七座桃園特色公園各有主題活動，報名方式可掃描QR code

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桃園觀光工廠也有參與好寶包的發送，詳見各觀光工廠公告

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好寶包內容超豐富，從去年到今年桃園陸續完成了七座特色共融式遊戲場，每座桃園親子公園都結合了在地文化或景觀去設計非常有特色，姊妹倆超愛去公園放電和挑戰自我~連假就帶著孩子們一起「穿梭園宇宙」到桃園特色公園盡情放電吧！

延伸閱讀 ​桃園更多好玩公園放電

★桃園最新公園★ 經國兒童公園，筊杯造型之土地公爺爺的遊戲場! 有玩有保佑以在地土地公文化為主題去打造的共融式公園，結合了攀爬設施、水管溜滑梯還有磨石子溜滑梯等

★桃園最新公園★ 大溪傘儲酷公園，傘兵基地飛機主題造型遊戲場，還結了傘兵訓練挑戰場和盪鞦韆遊具等放電又有特色

★桃園公園★ 平鎮廣仁公園，老舊公園大翻新打造以「小動物花園」為主題的遊樂場，有攀爬網、溜滑梯、盪鞦韆和沙坑等，還有多功能的大人體健區

★桃園公園★ 桃園第一河濱公園，海陸空遊戲場來這一次滿足! 最吸晴的遊玩設施「雲朵彈跳床」、「水循環景觀戲水設施」、「森林冒險區」，還有孩子們超愛的滑索遊具

★桃園公園★ 大湳森林公園，八德之肺正式開園了! 有兒童玩具圖書館和八塊厝民俗藝術村可以免費參觀，超適合親子一日遊推薦 (附園區介紹和地圖)

★桃園公園★ 傑克冒險公園，彷彿走進傑克與魔豆的童話故事中，有著全台唯一大葉蔓藤造型的攀爬架遊具(溜滑梯、盪鞦韆、攀爬架等)

★桃園公園★ 星河親子公園，最新森林樹屋主題遊戲場! 樹屋溜滑梯遊具/盪鞦韆/山丘遊樂區，有家樂福、宜得利購物商圈，附近有許多美食餐廳來這逛街購物一次滿足的親子行程

★桃園公園★ 觀音水之丘主題公園，像滑水道一樣刺激好玩! 溜滑梯/石子沙坑/池底迷宮/湖濱步道/盪鞦韆/山丘遊戲場

★桃園公園★ 蘆竹新龍公園，以千塘之鄉為主題打造埤塘遊戲場，攀爬網繩/磨石子溜滑梯/盪鞦韆，晚上還有提供照明設施喔!

★桃園公園★ 平鎮民俗文化公園，超有特色的穀倉造型主題場! 有攀爬網架、盪鞦韆、旋轉盤和溜滑梯等好玩又繽紛的遊戲場

★桃園公園★ 大有梯田生態公園，桃園最好玩的放電公園首選推薦! 有森林挑戰遊戲場/滑索遊具/沙坑/磨石子溜滑梯，多樣盪鞦韆還有鵝鴨魚生態池

★桃園公園★ 國2橋下兒童冒險公園，一公里長晴雨天都能放電孩子的橋下遊戲場，大型溜滑梯遊具/籃球場/槌球場/滑輪場，很特別還有機車考照練習場

★桃園公園★ 新屋頭洲魅力公園，晴天雨天都能玩的橋下公園，滑索/盪鞦韆/沙坑/溜冰場和籃球場

★桃園公園★ 大溪埔頂公園，萬坪森林一次可以玩三座遊戲場，滾輪溜滑梯/高空溜索/樹屋/旋轉盤/攀爬闖關區(附地圖)

★桃園公園★ 龍潭綠杉林公園，最新打造的山訓闖關遊戲場，全新的兒童體能訓練場所還有沙坑和五星級洗手間，親子放電就來這!

★桃園公園★ 平鎮文化公園，全新公園樣貌以交通號誌為主題!有超長溜滑梯、攀爬網繩和交通符號認識等寓教於樂遊戲場

★桃園公園★ 中壢內定大江公園，太空主題的特色公園還能順便逛街吃美食(大江購物中心旁)

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