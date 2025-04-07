為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

2025-04-07 10:05:05 文字：好好玩 FUNIT
share
好好玩 FUNIT

好好玩 FUNIT

霏霓莫屬

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

♡我們不是在旅行途中，就是在計畫旅行♡ 很喜歡用拍照和文字來記錄生活 一起跟著我們到處趣旅行：）

2025桃園最新親子景點桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送桃園七座旗艦特色公園懶人包

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

桃園旗艦特色公園共有七座，包括大園華興池公園中壢光明公園龍潭運動公園平鎮運動公園桃園陽明運動公園楊梅四維兒童公園以及3月底即將啟用的八德楓樹腳公園。 「P@RK，園宇宙」 是桃園市政府的公園計畫，「P@RK」意為「PLAY AT REAL KINGDOM」，7座公園也代表宇宙中的各個特色星球，希望提供桃園市民有更多的休閒和環境教育的空間。每座公園都有兒童節連假限定的主題活動，像是彩繪雨傘、小丑展演、草地音樂會、氣球表演和闖關活動等，除了好玩活動外還能領取可愛的「桃園好ㄅㄠ∨包」好禮，兒童節活動內容資訊放在文章最底，讓大家可以安排帶孩子們趣放電!

重點整理：

大園華興池公園

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

看飛機玩滑索還有SUP和天鵝船

有「桃園最強公園的美稱」集結放電和絕美景觀，可以不時看到飛機經過，孩子們愛的遊玩設施這裡通通有！像是大人也能玩的滑索、大型攀爬架、溜滑梯還有湖景第一排超美視野的咖啡廳

詳細圖文介紹➤https://sunnytin914.pixnet.net/blog/post/234395730

📍地址: 桃園市大園區華興路205號

中壢光明公園

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

一次玩四大樹屋主題分區分齡的森林遊戲場

包括了樹屋綜合遊戲塔、沙坑、水道遊戲區、盪鞦韆、樹屋高塔遊戲區、大型攀爬網架、彈跳床甚至還有跑酷路徑可以挑戰～超有驚喜感的秘密探索新設施

詳細圖文介紹➤https://sunnytin914.pixnet.net/blog/post/234399117

📍地址: 桃園市中壢區民權路396號

龍潭運動公園

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

以軍事為主題全新打造桃園旗艦型共融式遊戲場

全齡同樂的共融式公園集結了地緣主題，包括勝利女神飛彈遊戲場、小勇士訓練遊戲區、體能探索挑戰區、軍事設施挑戰區，和共融旋轉鞦韆區等～超級放電

詳細圖文介紹➤https://sunnytin914.pixnet.net/blog/post/234539382

📍地址: 桃園市龍潭區大昌路二段74號

平鎮運動公園

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

可以玩水、空中挑戰場和滑草的陸海空遊戲場

佔地2.7公頃，打造了適合不同年齡層和不同兒童能力的活動場域，滿足全齡共享的戶外設施，一共有8個遊戲場包括水域、沙坑、植物、寵物、擺盪、地景、球類還有挑戰遊戲場等

詳細圖文介紹➤https://sunnytin914.pixnet.net/blog/post/234488097

📍地址: 桃園市平鎮區快速路三段

桃園陽明公園

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

桃園面積最大的自然生態公園

佔地7.88公頃，打造全齡共享共玩與大自然共融的特色公園有大型攀爬網架、3層樓高溜滑梯、小型山訓設施、復古打水幫浦、大面積滑草還有滑軌溜索和盪鞦韆～超級放電又好玩！

詳細圖文介紹➤https://sunnytin914.pixnet.net/blog/post/234565839

📍地址: 桃園市桃園區保羅街62號對面

楊梅四維兒童公園

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

全台唯一眷村主題結合在地特色遊戲場

設施全區採分齡分區做規劃，分成銀髮樂活區、2至5歲遊戲區、5至12歲遊戲區以及13歲以上兒童的互動遊戲空間，打造全齡都適合的遊憩場域

詳細圖文介紹➤https://sunnytin914.pixnet.net/blog/post/234570195

📍地址: 桃園市楊梅區四維二路及永美路445巷旁

八德楓樹腳公園

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

佔地3.5公頃，公園最大亮點就是16公尺高的長頸鹿遊具，還設有人行步道、運動休閒廣場、籃球場和停車場等設施，預計於2025/03/30開放的桃園最新公園，期待開放後帶霏霓去玩！

📍地址: 桃園市八德區介壽路二段933巷對面

桃園兒童節免費活動資訊 (4/4-4/7限定)

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

兒童節連假期間每座公園都有限定的主題活動，彩繪雨傘、小丑展演、草地音樂會、氣球表演和闖關活動等，除了好玩活動外還能領取可愛的「桃園好ㄅㄠ∨包」好禮。

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

七座桃園特色公園各有主題活動，報名方式可掃描QR code

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

桃園觀光工廠也有參與好寶包的發送，詳見各觀光工廠公告

桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送

好寶包內容超豐富，從去年到今年桃園陸續完成了七座特色共融式遊戲場，每座桃園親子公園都結合了在地文化或景觀去設計非常有特色，姊妹倆超愛去公園放電和挑戰自我~連假就帶著孩子們一起「穿梭園宇宙」到桃園特色公園盡情放電吧！

延伸閱讀桃園市大園區桃園親子景點推薦，兒童節連假期間舉辦免費活動還有好禮包發送桃園更多好玩公園放電

★桃園最新公園★ 經國兒童公園，筊杯造型之土地公爺爺的遊戲場! 有玩有保佑以在地土地公文化為主題去打造的共融式公園，結合了攀爬設施、水管溜滑梯還有磨石子溜滑梯等

★桃園最新公園★ 大溪傘儲酷公園，傘兵基地飛機主題造型遊戲場，還結了傘兵訓練挑戰場和盪鞦韆遊具等放電又有特色

★桃園公園★ 平鎮廣仁公園，老舊公園大翻新打造以「小動物花園」為主題的遊樂場，有攀爬網、溜滑梯、盪鞦韆和沙坑等，還有多功能的大人體健區

★桃園公園★ 桃園第一河濱公園，海陸空遊戲場來這一次滿足! 最吸晴的遊玩設施「雲朵彈跳床」、「水循環景觀戲水設施」、「森林冒險區」，還有孩子們超愛的滑索遊具

★桃園公園★ 大湳森林公園，八德之肺正式開園了! 有兒童玩具圖書館和八塊厝民俗藝術村可以免費參觀，超適合親子一日遊推薦 (附園區介紹和地圖)

★桃園公園★ 傑克冒險公園，彷彿走進傑克與魔豆的童話故事中，有著全台唯一大葉蔓藤造型的攀爬架遊具(溜滑梯、盪鞦韆、攀爬架等)

★桃園公園★ 星河親子公園，最新森林樹屋主題遊戲場! 樹屋溜滑梯遊具/盪鞦韆/山丘遊樂區，有家樂福、宜得利購物商圈，附近有許多美食餐廳來這逛街購物一次滿足的親子行程

★桃園公園★ 觀音水之丘主題公園，像滑水道一樣刺激好玩! 溜滑梯/石子沙坑/池底迷宮/湖濱步道/盪鞦韆/山丘遊戲場

★桃園公園★ 蘆竹新龍公園，以千塘之鄉為主題打造埤塘遊戲場，攀爬網繩/磨石子溜滑梯/盪鞦韆，晚上還有提供照明設施喔!

★桃園公園★ 平鎮民俗文化公園，超有特色的穀倉造型主題場! 有攀爬網架、盪鞦韆、旋轉盤和溜滑梯等好玩又繽紛的遊戲場

★桃園公園★ 大有梯田生態公園，桃園最好玩的放電公園首選推薦! 有森林挑戰遊戲場/滑索遊具/沙坑/磨石子溜滑梯，多樣盪鞦韆還有鵝鴨魚生態池

★桃園公園★ 國2橋下兒童冒險公園，一公里長晴雨天都能放電孩子的橋下遊戲場，大型溜滑梯遊具/籃球場/槌球場/滑輪場，很特別還有機車考照練習場

★桃園公園★ 新屋頭洲魅力公園，晴天雨天都能玩的橋下公園，滑索/盪鞦韆/沙坑/溜冰場和籃球場

★桃園公園★ 大溪埔頂公園，萬坪森林一次可以玩三座遊戲場，滾輪溜滑梯/高空溜索/樹屋/旋轉盤/攀爬闖關區(附地圖)

★桃園公園★ 龍潭綠杉林公園，最新打造的山訓闖關遊戲場，全新的兒童體能訓練場所還有沙坑和五星級洗手間，親子放電就來這!

★桃園公園★ 平鎮文化公園，全新公園樣貌以交通號誌為主題!有超長溜滑梯、攀爬網繩和交通符號認識等寓教於樂遊戲場

★桃園公園★ 中壢內定大江公園，太空主題的特色公園還能順便逛街吃美食(大江購物中心旁)

⛦⛦⛦謝謝欣賞文章，但請不要盜用圖片或文字， 喜歡我們的圖文很歡迎分享，請記得註明出處喔！有更多好玩旅遊分享歡迎關注我們⛦⛦⛦

FB🌈 霏霓莫屬 

IG🌈 sunnytin914

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
2025兒童節免費景點推薦 全台親子活動 特色展覽 市集，連假玩不完一次掌握。
 編輯 黃楚甯
高雄壽山動物園2025兒童節活動，四天免費入園 親子闖關 滑步車 演出全攻略。
 編輯 李維唐
新竹親子景點7大必玩推薦！新竹親子農場 新竹親子步道，兒童節遛小孩就衝。
 編輯 鄭亦庭
兒童甜點吃到飽5折！兒童節必去親子餐廳推薦7選，戶外遊樂區 餵水豚輕鬆玩。
 編輯 鄭亦庭
林口景點推薦！竹林山觀音寺春節活動 超美櫻花一次滿足。
 Big Fish
推薦商品
keyboard_arrow_up