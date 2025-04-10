今天紫色微笑要帶大家來去宜蘭礁溪吃一家超讚的伴手禮店「李傳仁手工麻糬」，這家店就位在宜蘭市跟礁溪鄉的中間，他們家的手工麻糬本來就很有名氣了，這幾年台灣很流行吃草莓大福，講到宜蘭的草莓大福，很多人都會想到李傳仁手工麻糬，因為他們家都是現點現做的，吃起來就是那個軟Q軟Q的口感，超級新鮮好吃啦！而且啊，他們不只有期間限定的草莓口味，其他季節還有奇異果大福、砂糖橘大福，甚至還有很特別的榴槤大福喔！聽起來是不是就很厲害？
- 名稱：李傳仁手工麻糬
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段312號
- 營業時間：09:00–20:00
- 電話：03928490
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李傳仁手工麻糬交通停車資訊
- 自行開車：Google導航輸入「李傳仁手工麻糬」即可到達
- 停車場：可路邊停車，開車來很方便
李傳仁手工麻糬菜單價位
李傳仁手工麻糬、大福、生乳捲菜單：
|品項
|口味
|價格
|備註
|生乳捲
|芋頭
|$220/捲
|冷藏3天
|草莓
|$260/捲
|冷藏3天
|奇異果
|$240/捲
|冷藏3天
|砂糖橘
|$240/捲
|冷藏3天
|榴槤
|$600/捲
|冷藏3天
|手工現作麻糬
|單顆
|$20/顆
|冷凍14天
|盒裝 (10入)
|$200/盒
|冷凍14天
|盒裝 (12入)
|$220/盒
|冷凍14天
|大福
|草莓
|$60/顆
|冷藏2天 / 冷凍14天
|奇異果
|$55/顆
|冷藏2天 / 冷凍14天
|砂糖橘
|$55/顆
|冷藏2天 / 冷凍14天
|榴槤
|$100/顆
|冷藏2天 / 冷凍14天
麻糬每盒10入200元，單顆20元
現在最夯的大福系列，會隨著季節變換口味，像現在就是草莓季，他們的草莓大福一顆要60元。聽說榴槤大福也很受歡迎喔。
他們家的麻糬口味超多，足足有11種耶！除了常見的花生、芝麻口味，竟然還有海苔肉鬆這種鹹口味，是不是很特別，總之，他們家賣的東西真的很多樣化。
李傳仁手工麻糬空間環境
李傳仁手工麻糬位於宜蘭跟礁溪之間，以地名來說算是四城這個地方！我們去的那天剛好太陽西曬，所以店家有拉下窗簾，從外面可能看不太到裡面。店裡面的感覺就跟一般的伴手禮店差不多，有很多宜蘭在地有名的特產可以買回家。
像這種傳統的漢餅看起來也很吸引人，還有宜蘭很熱銷的三星蔥蛋捲，當然也少不了宜蘭在地的伴手禮，像是花生糖、蜜餞、羊羹、燒餅等等，通通都有賣！
而且因為他們家的大福跟麻糬都是現點現做的，所以在櫃台後面還能看到師傅製作麻糬的過程喔，感覺就很新鮮。
我們這次買了芝麻、柳橙、酒釀桂圓、楓漿核桃口味的手工麻糬，每一種都超Q彈可口，吃起來很新鮮又好吃！
他們的草莓大福真的要好好介紹一下！包裝袋還蠻精緻的，很適合買來送人。白白胖胖的草莓大福，光看就讓人流口水了，因為新鮮，拿在手上還帶點冰冰的感覺。大福的餅皮非常Q軟，裡面的紅豆餡甜度剛剛好，不會太膩，中間的草莓品質也很棒，酸酸甜甜的滋味超讚！
一口咬下去，可以感受到很多層次的口感跟味道在嘴巴裡交融，真的好好吃喔！雖然一顆要價60元，但我覺得非常值得啊！如果你也對水果大福有興趣，一定要找機會來李傳仁手工麻糬品嚐一下！
李傳仁手工麻糬 附近景點美食
這裡鄰近礁溪，附近有很多泡湯的好地方，礁溪轉運站旁也有很多的幾米意象可愛雕塑非常好玩
- 附近景點：礁溪免費足湯、幾米兔公園、潭酵天地、水鹿親子館蒔花咖啡
- 附近美食：丁掌櫃衢州烤餅、樂屋日本料理、萬記商行咖啡館、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、樂山拉麵
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