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宜蘭礁溪甜點李傳仁手工麻糬！超人氣草莓大福現點現做，軟Q好吃到爆。

2025-04-10 08:00:00 文字：紫色微笑
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紫色微笑

紫色微笑

今天紫色微笑要帶大家來去宜蘭礁溪吃一家超讚的伴手禮店「李傳仁手工麻糬」，這家店就位在宜蘭市跟礁溪鄉的中間，他們家的手工麻糬本來就很有名氣了，這幾年台灣很流行吃草莓大福，講到宜蘭的草莓大福，很多人都會想到李傳仁手工麻糬，因為他們家都是現點現做的，吃起來就是那個軟Q軟Q的口感，超級新鮮好吃啦！而且啊，他們不只有期間限定的草莓口味，其他季節還有奇異果大福、砂糖橘大福，甚至還有很特別的榴槤大福喔！聽起來是不是就很厲害？

  • 名稱：李傳仁手工麻糬
  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段312號
  • 營業時間：09:00–20:00
  • 電話：03928490

宜蘭礁溪甜點李傳仁手工麻糬！超人氣草莓大福現點現做，軟Q好吃到爆。

 

李傳仁手工麻糬交通停車資訊

  • 自行開車：Google導航輸入「李傳仁手工麻糬」即可到達
  • 停車場：可路邊停車，開車來很方便

宜蘭礁溪甜點李傳仁手工麻糬！超人氣草莓大福現點現做，軟Q好吃到爆。

李傳仁手工麻糬菜單價位

李傳仁手工麻糬、大福、生乳捲菜單：

品項 口味 價格 備註
生乳捲 芋頭 $220/捲 冷藏3天
  草莓 $260/捲 冷藏3天
  奇異果 $240/捲 冷藏3天
  砂糖橘 $240/捲 冷藏3天
  榴槤 $600/捲 冷藏3天
手工現作麻糬 單顆 $20/顆 冷凍14天
  盒裝 (10入) $200/盒 冷凍14天
  盒裝 (12入) $220/盒 冷凍14天
大福 草莓 $60/顆 冷藏2天 / 冷凍14天
  奇異果 $55/顆 冷藏2天 / 冷凍14天
  砂糖橘 $55/顆 冷藏2天 / 冷凍14天
  榴槤 $100/顆 冷藏2天 / 冷凍14天

麻糬每盒10入200元，單顆20元

宜蘭礁溪甜點李傳仁手工麻糬！超人氣草莓大福現點現做，軟Q好吃到爆。

現在最夯的大福系列，會隨著季節變換口味，像現在就是草莓季，他們的草莓大福一顆要60元。聽說榴槤大福也很受歡迎喔。

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他們家的麻糬口味超多，足足有11種耶！除了常見的花生、芝麻口味，竟然還有海苔肉鬆這種鹹口味，是不是很特別，總之，他們家賣的東西真的很多樣化。

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李傳仁手工麻糬空間環境

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李傳仁手工麻糬位於宜蘭跟礁溪之間，以地名來說算是四城這個地方！我們去的那天剛好太陽西曬，所以店家有拉下窗簾，從外面可能看不太到裡面。店裡面的感覺就跟一般的伴手禮店差不多，有很多宜蘭在地有名的特產可以買回家。

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像這種傳統的漢餅看起來也很吸引人，還有宜蘭很熱銷的三星蔥蛋捲，當然也少不了宜蘭在地的伴手禮，像是花生糖、蜜餞、羊羹、燒餅等等，通通都有賣！

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而且因為他們家的大福跟麻糬都是現點現做的，所以在櫃台後面還能看到師傅製作麻糬的過程喔，感覺就很新鮮。

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我們這次買了芝麻、柳橙、酒釀桂圓、楓漿核桃口味的手工麻糬，每一種都超Q彈可口，吃起來很新鮮又好吃！

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他們的草莓大福真的要好好介紹一下！包裝袋還蠻精緻的，很適合買來送人。白白胖胖的草莓大福，光看就讓人流口水了，因為新鮮，拿在手上還帶點冰冰的感覺。大福的餅皮非常Q軟，裡面的紅豆餡甜度剛剛好，不會太膩，中間的草莓品質也很棒，酸酸甜甜的滋味超讚！

宜蘭礁溪甜點李傳仁手工麻糬！超人氣草莓大福現點現做，軟Q好吃到爆。

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一口咬下去，可以感受到很多層次的口感跟味道在嘴巴裡交融，真的好好吃喔！雖然一顆要價60元，但我覺得非常值得啊！如果你也對水果大福有興趣，一定要找機會來李傳仁手工麻糬品嚐一下！

李傳仁手工麻糬 附近景點美食

這裡鄰近礁溪，附近有很多泡湯的好地方，礁溪轉運站旁也有很多的幾米意象可愛雕塑非常好玩

你也許會需要的懶人包

你能用得到的優惠券

 

以上是紫色微笑分享的李傳仁手工麻糬，別忘了關注我們，持續分享最新的美食與旅遊資訊！

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李傳仁手工麻糬

phone03-9284909
place宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段312號
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環境設備
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服務
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交通便利
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CP值
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