今天京少要帶大家來去新竹香山吃一家超厲害的鮮蚵料理餐廳，這家「蚵舉壯元」真的是新竹在地人的口袋名單，他們家可是傳承了百年的養蚵工夫，家族四代都是靠海吃飯的養蚵人喔。從以前在潮間帶搭木棚架開始，一步一腳印累積了對海洋的了解和敬意。來到蚵舉壯元，你就能吃到這些養蚵職人用最純粹的方式料理出來的海味，而且他們不只有琳瑯滿目的單點，還有雙人$1600起的無菜單料理和家庭合菜可以選，就是要用漁民對品質的堅持，讓你吃到尚青的海味，說到新竹吃鮮蚵，或是想找香山海鮮，這家「蚵舉壯元無菜單」絕對讓你滿意。

而且現在來店裡消費還有讀者優惠喔！在2025/04/30前，只要點無菜單料理的時候出示這篇文章，就送你一份清蒸蛤蠣，是不是超讚！

蚵舉壯元 營業時間地址

📍蚵舉壯元

地址 : 新竹市中華路五段322號

電話 : 0983 000 960

平日 : 16:00–00:00(周一公休)

假日 : 15:30–00:00 (假日建議訂位)

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「自助回收」免服務費

蚵舉壯元 餐廳位置、停車位

「蚵舉壯元」的位置在新竹香山中華路上，雖然離市區不會很遠，但是卻有那種海邊很悠閒的感覺。如果你是開車來的朋友，他們店沒有自己的停車場，不過附近的巷弄和路邊停車位還算蠻多的，假日人比較多，建議你可以早一點來卡位，不然騎機車來也是很方便的選擇啦。最近中華路在施工，大家別以為他們沒有營業喔！

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如果你喜歡他們店裡的餐點，也可以直接買食材回家自己煮喔！

現在「蚵舉壯元」已經有很寬敞的室內用餐空間了，再也不用怕在新竹吃海鮮會被風吹到頭痛啦。店裡的佈置也蠻有巧思的，木頭桌子延續了在地的感覺，牆上和窗戶上的蚵殼裝飾，真的會讓人覺得好像來到潮間帶一樣，可以體驗養蚵人的生活，吃美食還可以長知識呢。

更酷的是，他們店裡竟然還擺了一架鋼琴！老闆說那是他自己亂彈的興趣啦，如果有客人願意上去彈一首歌，老闆還會特別加碼送菜喔，這種「音樂換美食」的互動，搞不好全台灣只有這一家有。那天我們去的時候，為了要換好料，只好叫我兄弟上去獻彈一曲啦。

他們是「自助回收」免服務費喔。如果你願意在吃完飯後自己把碗盤拿到回收區，就可以省下一成的服務費，這真的是個省錢小撇步。這也是店家和客人之間的一種默契，讓你省了錢，也知道他們提供的服務是有價值的。

蚵舉壯元 菜單

他們家的餐點主要就是以鮮蚵為主，而且是以「海的時令」當作餐桌的準則，會搭配當季的海鮮來做升級。「$1600起吃雙人無菜單料理」走的是那種會讓你吃很飽的「大菜」路線，不用擔心會吃到一些小菜就打發了。我們這次點的是$2000的雙人無菜單套餐，裡面的內容真的是誠意滿滿。

宮城大生蠔（無菜單可$299優惠加購/原價$350）

這個比手掌還要大的大生蠔，光看就覺得很震撼！他們用的生蠔都是當天最新鮮的（產地包含美國、日本、歐洲），這麼大一顆兩個人分著吃都很夠，而且鮮味十足。有火烤、焗烤和生吃三種吃法可以選，火烤的會搭配店家特製的芥末果醋醬，那個微酸的風味更能襯托出生蠔的鮮甜，帶來很不一樣的口感體驗。如果你是第一次吃，建議可以先試試看焗烤的喔！

火烤老蚵（10-12顆）

來到「蚵舉壯元」絕對不能錯過這個火烤老蚵，這可是他們自產自銷的招牌料理，還沒上桌香味就先撲鼻而來了！牡蠣的外殼烤到有點微焦，裡面的鮮蚵卻是鮮嫩飽滿。我們那天吃到的是澎湖空運養殖一年半以上的老蚵，Size比一般常見的更大，而且帶有天然的甜味，完全沒有腥味。

火山鳳螺

如果你是喜歡吃鳳螺的人，這道一定要點來吃吃看！他們的鳳螺是用朝天椒和特調的椒鹽醃製入味的，那種獨特又多層次的辛香氣味，搭配Q彈鮮甜的螺肉，不管是單吃還是配酒都很讚，是很多老饕的口袋名單喔。

綜合海景粥（+390升級2隻松葉蟹砂鍋粥）

這個海景粥是遵循古法用白米慢慢熬煮的，裡面加入了海帶芽和其他海鮮湯底一起熬製，再放進每天現撈的漁獲，讓整鍋粥充滿濃濃的海味。現在只要加價$390，還可以再多兩隻北海道的松葉蟹來增加風味，濃郁的蟹香和米粥融合在一起，就像把整片大海的精華都濃縮到這一鍋粥裡面了。

滋補麻油枸杞牡蠣

這道麻油牡蠣裡面有著漁民古早味的記憶，是很滋補養生的聖品。麻油的香氣超級濃郁，還加了老薑、紅棗、枸杞這些料，喝下去整個胃都暖了起來，而且還帶有一種獨特的甘甜味。裡面的牡蠣又肥又滑順，沒想到裡面還加了麵線，吃完整個人都暖呼呼的。

野生大蝦一籠

他們家的野生蝦個頭都很大，而且這樣一份的份量超級多！兩個人吃絕對可以吃得很過癮！蝦殼很薄，裡面的肉很厚實又帶有彈性，蝦肉的新鮮度從它的色澤就可以看得出來，簡單沾點芥末就很好吃了。

現流烤海鱸魚（+140升級）

原本是魚下巴，只要加140元就可以升級成烤海鱸魚喔。海鱸魚的肉質比鯛魚更細緻，外皮烤到焦香酥脆，裡面卻還是鮮嫩多汁，完全沒有土味，只有滿滿的魚肉香氣，這就是最新鮮的魚和最純粹的炭火香氣交織出來的簡單美味。

玉米筍

他們的小農玉米筍吃起來鮮甜又脆口，搭配店家特製的胡麻沾醬，味道很特別喔。

總之，「誠意」就是「蚵舉壯元」這家店給人最大的感受。他們家百年傳承的老招牌，在新一代的創新之下，還是保留了在地養蚵人的文化。從食材的選擇、料理的手法，到店內用餐的氛圍，處處都可以感受到店家的用心。新竹人想吃海鮮不用跑太遠，來香山就可以吃到最新鮮的牡蠣啦！趕快開始規劃你的新竹一日遊吧。