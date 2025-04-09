今天京少要帶大家來去一個超讚的地方，那就是位在新竹市東區青草湖旁邊的「101青草湖創新農莊（101高山頂）」，說到新竹青草湖美食，這間擁有美麗風景的101高山頂絕對是你的唯一選擇，不只這樣，如果你在找2025年的母親節合菜，他們家也早就準備好啦，這邊離新竹市區超近，咻一下就到，馬上就能享受那種遠離喧囂的湖光山色，尤其到了晚上，湖邊的燈光倒映在水面上，整個氣氛浪漫到不行。最近他們還弄了一個愛心形狀的座位區，從上面看下去，雙心石池跟旁邊的景色互相輝映，根本就是情侶們約會放閃的必去打卡點。

101青草湖創新農莊-101高山頂 營業時間地址

📍101青草湖創新農莊-101高山頂

地址 : 新竹市明湖路775巷51之3號

電話 : 035293101

時間 :

週一 : 公休

週二 ~ 周六 : 11:00 ~ 24:00

週日 : 11:00 ~ 22:00

粉專 : https://www.facebook.com/101LOVEUU/

101青草湖創新農莊 位置與停車資訊

他們離新竹市區真的不遠，一下子就能到，而且他們自己就有停車場，不管你是開車還是騎車來，都不用擔心停車的問題。 尤其是騎摩托車的朋友有福啦！他們還有超有趣的「1:1玩具車盒」，可以讓你把愛車停進那個超大的模型盒子裡面拍照留念，是不是很有趣！

走進「101青草湖創新農莊」，你會發現老闆真的很用心，把這裡打造成一個結合藝術跟懷舊元素的創意空間。 前面的景觀台現在有愛心座位區，讓你吃完美食之後，可以在園區裡面散散步，好好欣賞青草湖的美景。 等到太陽下山後，燈光點綴著湖面，那種如夢似幻的畫面，真的會讓人看得目不轉睛，超級漂亮！

我的其他平台:











除了市區少見的美麗風景，這邊還有很多懷舊的娛樂設施，像是復古的大型彈珠台、會跳舞水珠的水盆，還有DIY做的變形金剛，這些都變成遊客們拍照打卡的熱門地點， 店裡面還有賣各式各樣的農產品，讓來這邊玩的人可以帶一點青草湖的味道回家。 他們家的農產品聽說都是很友善耕作的喔。

為了迎接溫馨的五月母親節，他們特別推出了母親節套餐，價格是$4900再加一成服務費，就能吃到超有特色的荔枝牛奶雞、經典不敗的櫻花蝦油飯，還有新鮮的龍虎石斑，以及燉煮到超級入味的蒜頭烏骨雞湯喔！



先來看看這個和風海鮮盤，是餐前開胃菜，裡面有鴨賞、蟹味棒、蝦仁，搭配清爽的生菜，淋上香濃的胡麻醬，吃起來口感很豐富又清爽。

接下來這個厲害了！就是他們的招牌「荔枝牛奶雞」！ 這隻雞可是選用他們自家果園用牛奶種的荔枝樹的木頭來煙燻入味的，所以帶有淡淡的果香，雞肉吃起來軟嫩又多汁，再沾上他們用荔枝做的獨家秘製沾醬，甜甜鹹鹹的，真的會讓人覺得很驚艷！ 為什麼叫牛奶雞呢？因為他們的荔枝可是喝牛奶長大的喔。

再來就是這個不能錯過的經典特色「櫻花蝦油飯」！ 上面鋪了滿滿的大隻櫻花蝦，油飯吃起來粒粒分明，但是一點都不會覺得油膩，每一口都可以感受到糯米的Q彈跟海鮮的鮮甜。 裡面還加了蓮子、蛋皮、南瓜、芝麻等等配料，讓整個味道更有層次，每一口都是歲月累積的好味道。

還有這個「梅汁嫩排骨」，排骨吸飽了梅子醬酸酸甜甜的滋味，展現出另一種不同的風味，肉質軟嫩，吃起來酸香開胃。

喜歡吃魚的朋友不能錯過他們的「清蒸龍虎班」，龍虎石斑富含膠質，魚肉非常細緻，用清蒸的方式可以完全保留魚肉的原汁原味，讓你吃到最鮮美的味道。

湯品的部分是「黑鑽烏雞盅」，用蒜頭慢慢燉煮，湯頭喝起來濃郁溫潤，烏骨雞的肉質細嫩，輕輕一撥就散開了，帶著滿滿的滋補能量。

吃完了大魚大肉，當然也要來點蔬菜均衡一下，他們的「田野綠時蔬」選用鮮嫩的龍鬚菜，簡單清炒就能帶出蔬菜最原始的風味。 最後，再用一碗他們自己熬煮的紅豆紫米湯來做結尾，紅豆的香甜跟紫米的Q彈融合在一起，為這頓美食畫下一個溫暖的句點。

總之，「101青草湖創新農莊（101高山頂）」不只是新竹最近很紅的景觀餐廳，他們傳承一甲子的油飯手藝更是讓人回味無窮。 白天可以在這邊欣賞青草湖波光粼粼的美景，晚上可以沉醉在湖畔燈光的浪漫氛圍中，真的會讓人捨不得離開。