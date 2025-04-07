沖繩於日本南端的度假勝地，以湛藍海水、細緻沙灘、獨特文化和美味料理聞名，吸引許多台灣旅客前來旅遊度假。沖繩交通不像東京、大阪等大城市來得便捷，來到沖繩自由行也大多會以租車自駕沖繩的方式，但其實不會開車、長輩親子旅遊，或是單純想悠閒旅行、不想舟車勞頓的人來說，其實沖繩不自駕也有好玩的方式唷！

這次沖繩自由行我們選擇搭乘沖繩觀光巴士(沖繩FunPASS觀光巴士)玩沖繩熱門景點：沖繩世界、DMM水族館、 瀨長島。沖繩FunPASS觀光巴士沿途帶我們行經沖繩熱門景點，採用郵輪式的停留等候方式，讓我們可以更輕鬆地跟玩一整天！跟著我們一起搭乘郵輪式的沖繩觀光巴士輕鬆玩沖繩南部一日遊！

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沖繩南部一日遊│沖繩巴士路線

沖繩巴士那裡買？

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沖繩巴士路線&時刻表

沖繩南部一日遊 行駛日期： 每週四、六出發 上車地點： Blue Seal Palette久茂地店

(單軌電車縣廳前站，走路約4分鐘) 預約方式： 最遲需於出發 前一天15:30前預約 搭乘方式： 上車前出示APP中的QR CODE，

經車內隨車人員核對名單並

掃描QR code後即可搭乘 行程時間： 大約10小時 08:45-09:00 15分鐘 Blue Seal Palette

久茂地店 09:30-12:00 2小時30分鐘 沖繩世界 12:30-13:30 1小時 系滿魚市場 13:40-15:30 2小時 DMM Kariyushi水族館

iias商場 16:00-17:30 1小時30分鐘 瀨長島

(可在此景點下車不返回) 18:00 – 縣廳前解散 詳細資訊👉

沖繩巴士路線圖│沖繩南部一日遊

沖繩南部一日遊│集合地點

08:45-09:00

Blue Seal Palette久茂地店

從國際通走過來，遠遠就可以看見沖繩唯一百貨公司「RYUBO琉貿百貨」，Blue Seal Palette久茂地店就在它1樓的店面位置，抵達琉貿百貨後很快就可以看到Blue Seal的招牌囉！

小提醒，出發前可以先到RYUBO琉貿百貨上廁所唷！

雖然BLUE SEAL還沒開，但在沖繩很多地方都買的到，別擔心！

8:45抵達就看見我們今天要搭乘的沖繩南部一日遊的沖繩觀光巴士，車體上有大大的「OKINAWA FUNPASS」，絕對不用擔心會上錯車！

(特別提醒：那裏也有其他沖繩巴士，留意不要上錯車)

提醒一定要在發車時間提前10分鐘抵達，我們當天抵達時已經有人在排隊囉！

抵達後直接出示網路訂單上的QRCODE給司機大哥，確認票券日期核銷後就可以直接上車等候。

對了，提醒一下： 1. 搭乘沖繩觀光巴士，1人可以攜帶一件29吋行李，可攜帶上車的小件行李就不受侷限！ 2. 車上不能飲食，早餐請記得先在飯店裡食用完畢！

沖繩南部一日遊│沖繩南部景點

09:30-12:00

沖繩世界(文化王國、玉泉洞)

來沖繩旅遊除了體驗沖繩獨有的動植物外，其實沖繩也是一個文化與地貌都相當豐富的獨特區域。

沖繩FunPASS觀光巴士第一站帶我們來到沖繩南部必去的景點「沖繩世界│文化王國・玉泉洞」，這裡可以體驗傳統琉球文化和觀賞鐘乳石，除了有歷經30萬年歲月形成的鐘乳洞自然景觀外，還可以觀賞EISA太鼓舞、獅子舞、ANGAMA、四竹舞等多種沖繩傳統的舞蹈。

沖繩世界│玉泉洞

沖繩世界│玉泉洞入口

沖繩世界內的玉泉洞是沖繩最大、也是日本第二大 的鐘乳石洞，擁有超過 30萬年的歷史，內部景觀壯觀夢幻，被譽為「地底奇蹟」。

沖繩世界│玉泉洞│青之泉

跟著我們一起走進沖繩世界_玉泉洞探索吧！

裡面是長達五公里的鐘乳洞，擁有日本最多的鐘乳石，洞內鐘乳石形態各異，從天花板垂落或從地面冒出，營造出神秘奇幻的氛圍。

玉泉洞全長約800公尺，走完玉泉洞大約需要20-30分鐘時間，不要被美景吸引多作停留，不然會錯過文化王國內精彩的體驗與表演唷！

離開玉泉洞會先經過熱帶水果園，穿過熱帶水果園後就是沖繩世界的文化王國了。

沖繩世界│文化王國

走出玉泉洞要進入熱帶水果區前有園區地圖，可以看一下路線唷

這裡有許多沖繩傳統文化體驗，如琉球服飾體驗、琉球藍染、陶器製作、玻璃工藝體驗等，建議可以事先確認想體驗的項目，時間上比較來得及唷！

沖繩世界文化王國裡有超多體驗，特別又有趣！

好玩編們當天在紅型工房體驗了紅型染，透過特有的顏料，彩繪沖繩守護神「沖繩獅」在畫布(杯墊)上

字畫藝術師幫我們寫了「好好玩FUNIT」，超厲害的，字畫師將象徵沖繩的各種植物、動物、花卉全都融入在字畫上，非常的用心，很推薦來到沖繩世界文化王國，可以體驗一下字畫藝術，帶一幅回家留下美好回憶！

沖繩世界文化王國內有兩大表演活動：SUPER EISA 太鼓舞、毒蛇表演。

當天剛好有看到10:30的SUPER EISA 太鼓舞，可惜現場是不能拍照攝影，建議要留意時間，至少要看到一場表演唷！

最後離開前，我們用沖繩FunPASS套票兌換了沖繩世界內南都造酒所的啤酒。(可以在車上慢慢享用唷)

這是我們門票是買沖繩FunPASS套票，方便好用，還有購物優惠！

12:30-13:30

系滿魚市場

系滿魚市場（糸満お魚センター）位於沖繩南部的 系滿市（糸満市），是當地最具代表性的 海鮮市場，以新鮮漁獲和現場美食聞名。

當時看到沖繩巴士路線這樣規劃，覺得超棒的，不僅安排好玩的景點，連好吃的午餐美食都幫我們規畫好了！

來到沖繩南部一定要到系滿魚市場吃最新鮮的美食，這裡的漁獲來自「系滿漁港」，每天早上捕撈後直接運送到市場，新鮮度極高！

環境乾淨，沒有太多漁市場的味道

平日走進系滿魚市場，人潮比想像中的多，而且不是只有觀光客，蠻多是在地人特地前來品嘗新鮮海鮮美食。



這裡的店家數不多，但販售的商品蠻多元的，走個兩趟差不多就選好想吃的美食~準備大快朵頤！

用餐區的座位雖然不多，但環境蠻乾淨的，也沒有魚腥味，一旁還有街頭藝人在表演，一整個也是蠻CHILL的午餐饗宴！

這個花捲裡面有滿滿的生魚片，超好吃的。當天我們還點了烤扇貝、鰻魚、炸魚條、鮭魚生魚片、握壽司等等，大約台幣800元，3個人吃的蠻飽的，高CP值，推薦！

最後離開前也可以逛逛這裡的伴手禮店，幾乎沖繩在地的特產這裡都有。

13:40-15:30

DMM Kariyushi水族館

在系滿魚市場享用完美食，很快就可以抵達位於沖繩南部水族館「DMM Kariyushi水族館」，同時這裡也是iias沖繩豐崎（iias Okinawa Toyosaki）商場。但因為DMM水族館太有趣了，我們當天在這裡待了好久，就沒有特地進去iias商場裡逛逛囉！

「DMM Kariyushi水族館」不只是傳統水族館，而是結合數位科技、動物體驗互動、沖繩海洋生態的全新體驗空間，非常適合拍照打卡，也是親子遊與情侶約會的好去處！

DMM水族館│2F

走進2樓入口，映入眼簾的是山原森林區，這裡以沖繩秘境「山原」森林為靈感規劃空間，展示青蛙、變色龍等雨林動物！

DMM 水族館展示了幾種不同品種的企鵝，包括皇帝企鵝和小藍企鵝等。這些企鵝在水族館內的環境中生活，模擬了自然界的栖息地，更規劃了特別的互動區，讓你可以直接觀察企鵝在水中游泳、休息和互動的情況。

當天我們幸運體驗了企鵝餵食！看見企鵝們爭先恐後地前來討食物，過程中還會不小心滑掉，變成保齡球連環倒的搞笑畫面，超級逗趣的！

在體驗過程中，飼養員也會在一旁協助與解說，避免我們用錯誤的方式來餵食。 DMM水族館除了企鵝餵食、還有樹懶、水獺互動體驗，海洋生物觸摸區、

DMM水族館│1F

1樓的區域比較多是展示區域，也就是可以讓你瘋狂拍美照的地方啦！

DMM水族館水母區是一個非常迷人的展示區，專門展示各種美麗的水母。這個區域的設計讓水母在透明的水族箱中輕盈漂浮，搭配燈光與音樂，讓整體環境營造出宛如夢幻般的觀賞體驗。

海洋生物大水池是水族館內的主要展示區域，也是必拍的景點！這個大型水池展示了多種海洋生物，並提供了豐富的海洋生態觀察體驗。

這水缸有多面多視角可以拍攝，除了這個網美必拍的圓形水缸，另一面還有超寬敞的水缸視角，可以一邊觀賞海洋生物一邊休息拍拍美照。

海洋生物大水池旁邊有一個隧道觀賞區，遊客可以進入隧道，四周圍繞著水池的生物，進行360度全方位的觀賞體驗。進入這水底隧道讓你感覺自己仿佛在水底漫步，與海洋生物同行。

DMM Kariyushi水族館我覺得不單單只是一個水族館，更像是一個小型室內動物園，除了可以觀察海洋生物，更可以近距離接觸、互動，待不到半天，整個人卻都被療癒了！是很棒的沖繩南部景點！

16:00-17:30

瀨長島Umikaji Terrace

沖繩FunPASS觀光巴士│南部一日遊路線，最後一站我們來到的瀨長島Umikaji Terrace，這站可以選擇下車後不返回，但務必要在下車時通知司機並簽名，這樣司機發車時就不會特別等候，避免影響其他回程的旅客唷！

位於沖繩本島南部的「瀨長島Umikaji Terrace」，是一座迷你離島，擁有無敵海景、天然溫泉、美食、購物與飛機近距離起降的獨特景觀，被譽為「沖繩的天空之島」。

瀨長島展望台

沖繩FunPASS觀光巴士會在瀨長島展望台附近下車，走上展望台約5分鐘時間，全程都是階梯，還算輕鬆。展望台是瀨長島觀看飛機低空降落的最佳地點之一，飛機一台接一台呼嘯而過，場面超震撼！

瀨長島47STORE

從展望台下來後很快就可以抵達瀨長島最指標的商店「瀬長島47STORE」。

瀨長島47STORE 是瀨長島知名的特色紀念品店，主打聚集日本47個都道府縣的地方特產，讓你無須環遊全日本，也能一次購買來自全國各地的伴手禮！

在瀨長島47STORE購物時，還能順便體驗免費的足湯（泡腳池），使用的是瀨長島的天然溫泉「龍神之湯」，能促進血液循環、消除疲勞。

一邊欣賞沖繩藍美景，一邊放鬆雙腳，這種享受只有在瀨長島才有！(溫馨提醒：建議自備小毛巾，商店內沒有販售T^T)

瀨長島美食│幸福鬆餅│A Happy Pancake 幸せのパンケーキ

幸福鬆餅是瀨長島中非常受歡迎的餐廳，專賣日式舒芙蕾鬆餅，他們的鬆餅以蓬鬆綿密、入口即化為特色，口感柔軟且不油膩，簡直是鬆餅愛好者的天堂！

(溫馨提醒：要事先訂位，現場候位要等蠻久的)

餐廳座位大多朝向大海，你可以一邊品嚐美味鬆餅，一邊欣賞沖繩的美麗海景，讓用餐的過程更加愉快！

他們選用沖繩黑糖和新鮮水果來製作鬆餅，吃上一口就能感受到沖繩獨有的風味。

瀨長島景點│龍宮社

「龍宮神社」是瀨長島上的一個著名小型神社，這座神社與沖繩的傳統文化和民間信仰息息相關。它是以沖繩的龍宮傳說背景來建造的，並且是當地居民和遊客祈求安康、海上平安以及幸運的神社。

當天我們還看到有隻貓就停佇在神社中，彷彿它就是此地的守護神，超級可愛！

雖然當天氣候不佳，飄著雨、天空也陰陰的，但我們還是在瀨長島待了蠻長的時間，到處走走晃晃，蠻悠閒的，推薦搭乘沖繩觀光巴士時，可以提前規劃一下是否要在此站停留多一點時間，需要提前告知司機此站下車不返回唷！

沖繩南部一日遊│語音導覽

沖繩觀光巴士座位上，都配有多語系「語音導覽使用說明手冊」，拿起手機按照上面的操作流程就可以輕鬆使用語音導覽服務。

如何使用語音導覽？

(需自備耳機)

手機掃描QRCODE下載OKINAWA FunPASS APP。 輸入訂購單內有一組85開頭的兌換序號。 選擇聆聽語系即可下載音檔。 下載完成後，5天內都可以無限次播放。

掃描即可查看使用方式

可以自由選取景點來播放語音導覽

沖繩景點門票優惠購買

如果沒預先購買買門票，也可以在車上透過說明手冊簡單線上購買，到現場就不用人擠人排隊買門票囉！

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沖繩南部一日遊│沖繩巴士體驗評價

車況：★★★★★

是採用大巴士負責接駁旅客，車體蠻新的又乾淨，乘坐起來也舒服的，即使坐了一個多小時的車程也是睡得很安穩。而且外觀有超可愛的Okinawa FunPASS專屬彩繪，非常好辨認，完全不用怕找不到車。

如果你是腿長一族，建議可以往後排坐，後面乘坐空間有比較大唷！

駕駛技術：★★★★★

將近10小時的遊程，最長時間搭乘約1個小時的車程，覺得駕駛技術跟安全性都非常好！

我是很容易暈車的人，即使坐在倒數第三排的位置，整趟車程也沒有任何暈眩或不舒服的地方，甚至連急煞車或急轉彎的經驗都沒有，日本很在意道路與駕駛安全，這點不用擔心唷！

路線規劃：★★★★★

這趟搭乘的是的「沖繩南部一日遊路線」，都是沖繩南部熱門景點：沖繩世界、DMM水族館、 瀨長島，沿途經過系滿魚市場進去用餐，環境乾淨食物好吃也不貴，最後晚上我們選擇在瀨長島慢慢逛，就不跟車返回國際通了！

整趟路線很順暢，也不會坐太久的車，好玩編們體驗後蠻推薦來沖繩親子旅遊可以選擇搭乘「」，不用找路熟悉路況，還要自己安排行程，就當天專心帶小孩或是陪長輩漫旅即可，也會減少吵架的機會唷！

沖繩南部一日遊│常見問題

Q：沖繩觀光巴士上配有領隊或導遊嗎？

沖繩FunPASS觀光巴士沒有配有領隊或導遊，讓你可以很安靜地在車上休息，選擇自己的語言聆聽的語音導覽。

Q：沖繩觀光巴士是否有語音導覽？

有的！沖繩FunPASS觀光巴士車上也有多語系的語音導覽操作說明，只要透過手機掃描QRCODE登錄訂單序號即可使用車上語音導覽。

Q：巴士上有WIFI嗎？

沖繩FunPASS觀光巴士配有免費的WIFI，是不是很窩心！讓你搭乘時不無聊也不用擔心流量有限的問題！設定完成，上下車都會自動連線，好方便！

Q：可攜帶幾件行李？

每台巴士行李空間有限，每位乘客可攜帶一件29吋行李，其他可隨身攜帶小件行李不受限唷！

Q：沖繩觀光巴士坐起來舒適嗎？

很舒適！當天也有其他乘車帶小孩搭乘，整體空間也不會擁擠，如果喜歡較寬敞空間，建議可以坐後排，空間有比前排更寬敞。

Q：沖繩觀光巴士上可以吃東西嗎？

不行唷，車內廣播有提醒為維護車內環境與整潔「巴士上僅可以喝水跟喝飲料」。 但我覺得 沖繩FunPASS觀光巴士蠻親子友善的，若是嬰幼兒有餵食需求，還是可以視情況唷~ 若真的有不小心弄髒亂，上下車時通知司機處理一下，讓大家都有舒服的環境空間可以乘坐~

老編是個很熱愛規劃行程，喜歡自由行無拘束的ISFJ😆，但實際搭乘郵輪式的沖繩FunPASS觀光巴士來趟沖繩南部一日遊，過程蠻順暢又舒適，不會讓你有逛到一半要提前離開的壓力，安排的行程也不會讓你多拉車浪費時間，而是讓你順著走順著玩！這次實際搭乘後有點喜歡上這種輕鬆無腦跟玩，不用自駕擔心不熟悉路況與外國駕車規範，很推薦唷~