這家距離JR小倉站新幹線口，步行約3分鐘的位置，住房每天可免費享用簡易式早餐，有麵包、沙拉和飲料等自行選擇，而且很平價，一晚才2千台幣左右，離北九州市周邊景點步行即可到，是一間有文青質感的舒適商旅。

康福飯店 小倉｜交通位置

地址：802-0001 福岡縣北九州市小倉北區淺野2丁目6-21

電話： +81 93-512-8311

優惠訂房連結：｜

離小倉車站很近，3分鐘可到

距離北九州市漫畫博物館也只要10 分的步行時間

靠近小倉城與旦過市場，約 15 分鐘步行路程即可到。

雖然沒有什麼公共設施

但五分鐘就到火車站，還近商業購物街等…

交通便利還有免費早餐。

櫃臺在二樓

免費WIFI跟插座，還有書籍可以任你閱讀

大廳全日有咖啡、飲品、冰塊提供，也可以自助的寄存行李。

整個大廳空間設計得像圖書館咖啡廳。

對面就有7-11 ，走3分鐘到車站也有很多餐廳與lawson 、全家等便利商店。

康福飯店 小倉(Comfort Hotel)｜免費早餐

提供西式簡易早餐，因為是免費的還是很感恩。

就是經典日式商務飯店的房型

康福飯店 小倉(Comfort Hotel)｜房型介紹

單人房｜｜

這家CP值很高，值得推薦的原因是真的地理位置優越還很平價，甚至早餐還提供免費吃。若非旺季的話一晚甚至最低到一千多台幣左右。

雖然房型很簡單但還算寬敞舒適。

就很經典的日式商務飯店

大約13平方公尺，約4坪大。

晚上如果無聊可以來JR「小倉」駅逛逛。

步行3-5分鐘即可到

晚上涼風徐徐挺舒服的。

懶得走到車站

對面就有小七可以覓食

真的很喜歡這家，有機會來北九州市還會來住。

康福飯店 小倉

地址：802-0001 福岡縣北九州市小倉北區淺野2丁目6-21

電話： +81 93-512-8311

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台北✈福岡→三井俱樂部門司港燒咖哩→門司港懷舊區散策→九州鐵道記念館→關門海峡博物館→門司港懷舊展望台→三宜樓茶寮 KAITO 享用河豚→ホテルルートイン門司港(Hotel Route Inn Mojiko)

2.飯店早餐→和布刈神社→唐戸市場/海響館→焼烏龍→小倉城周邊散策/晚間竹燈祭→居酒屋→康福飯店 小倉(Comfort Hotel)

3.飯店早餐→響灘綠地公園→若松北海岸→千畳敷散策/魚庵千畳敷午餐→若松南海岸通散策→東田區 周邊散策→北九州OUTLET・北九州市科學館→皿倉山夜景、皿倉山展望餐廳「天宮‐TEN・KYU-」→康福飯店 小倉(Comfort Hotel)

４. 飯店早餐→菅生瀑布→平尾台、千佛鍾乳洞→北九州市漫画博物館→旦過市場週邊散策→福岡✈台灣

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