餐廳：可約聖水seongsu dating

地址：台中市西區昇平街100號1F

電話：04 23014363

營業時間：11:30~15:00，17:00~22:00(周一店休)

IG：https://www.instagram.com/seongsu_dating/

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最近在西區昇平街開了一間新的韓式料理店，而且難得主打的是馬鈴薯排骨湯和辣雞湯，就只賣這兩種料理讓我特別有興趣，馬鈴薯排骨湯還特地以聖水洞為名，因此店名也叫做可約聖水，英文正是來聖水洞約會的意思，店面設計可愛又溫和的少女色系，帶有韓系質感中夾雜著可愛的風格。

可約聖水的店內空間不大座位不多，設計雖然簡約，但選擇的家具桌椅都很有質感，就算是做為咖啡館也很適合。

可約聖水店內就如照片看到這個大小，座位大概十來個，建議想要前往的可以先到線上預約，像我們當天中午的預約都已經客滿，門旁的小冰箱塞滿了各種韓式飲料和酒品，而且他們居然也是用咖啡店最愛的Marshall音響，另外牆上看起來像是遮擋變電箱的鏡子以及後方的門簾插圖，剛好是我之前也差點要入手的圖樣，另外特別喜歡它們選的這款椅子，藤編椅背搭配皮革椅面，相當有設計質感。

可約聖水特別值得誇讚的一點就是小菜白飯吃到飽，在店的中央大冰櫃就準備了各種韓式泡菜小菜給大家自行取用，整體不管是冰水壺、飯碗到小菜盤等，都以金屬材質讓整體看起來相當整齊乾淨。

這天店內提供了五種小菜，都是比較常見的種類，其中海帶芽、醃蘿蔔是我自己比較喜愛的，泡菜偏酸一點。

可約聖水馬鈴薯排骨湯(二人鍋，NT.799元)，這次發現之前販售的單人鍋(NT.399)好像暫時沒有供應，不確定之後會不會再提供，要以現場菜單為準，這裡的馬鈴薯排骨湯用料實在又豐盛，不但大方地放紫蘇葉、櫛瓜還有四大塊的台灣豬脊骨，燉煮到筷子一撥即開軟嫩好吃，其他選用的還是韓國年糕口感相對Q彈，更有金針菇、杏鮑菇、玉米筍、冬粉等配料，其中最重要的關鍵就是紫蘇粉，真的是我們這兩年吃過最還原的韓式馬鈴薯排骨湯了！

兩人鍋會贈送拉麵一包，可約聖水提供的是韓國不倒翁OTTOGI的Q拉麵，也是我自己特別喜歡的一款，整份吃下來份量十足，除了馬鈴薯和排骨外，又有冬粉、白飯、拉麵，絕對不怕吃不飽。

自從上次去首爾弘大吃了馬鈴薯排骨湯後就一直念念不忘，在台灣吃過幾間總覺得差了點意思，而且價格普遍偏高，這次吃過可約聖水可以說是難得讓我們覺得終於有符合我們口味的馬鈴薯排骨湯，兩人鍋799又豐盛真的很滿意，希望不會太快漲價，而且吃過之後也挺期待另一道蒜味辣雞湯，過陣子再來嘗試看看！

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