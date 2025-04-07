{台中美食}梨子-東海森林店，東海大學內超唯美親子友善森林系餐廳，超推：晨光裡的卡波納拉、秘制酸菜魚鍋都超美味！

假日帶家人來東海大學走走，去了路思義教堂、東海牧場看乳牛，中午決定來評價超好的「梨子餐廳」用餐，

梨子的東海森林店，佈置得相當綠意盎然真的就像在森林裡用餐一樣，用餐環境非常舒適，

店內的餐點相當多樣，有梨子餐廳最經典的早午餐：「晨光裡的卡波納拉」，還有最近推出的新菜色，秘制酸菜魚鍋、海味蛤蜊番茄燉飯，每一種都好好吃，

更值得一提的就是「梨子餐廳」對親子用餐非常友善，還有兒童專屬的餐點，

要來東海大學附近走走的朋友，非常推薦大家來梨子東海森林店用餐喔！

東海大學真的超級適合帶小孩來走走，校園非常開闊舒適，尤其校園裡面還有小小牧場可以帶孩子們來看動物，

看著乳牛跟小馬們慵懶的在牧場裡，真的好療癒啊！

看完牛牛，也一定要來東海大學乳品小棧逛逛，有東海大學牧場自營的鮮奶、優酪乳等等，都相當香甜好喝，

還有他們家的麵包、鮮奶冰淇淋也都好好吃，不管大人小孩都好愛。

來到東海大學，絕對要來路思義教堂打卡，

當天我們到教堂的時候，正好在進行禮拜，還有詩班在唱聖歌，

有時間的話可以坐下一邊聽著音樂，一邊細細欣賞路思義教堂的莊嚴與與神聖感。

帶著孩子在寬闊的東海大學漫遊，不知不覺就來到用餐時間，這次我們選了在東海大學的對親子用餐非常友善的「梨子-東海森林店」

梨子餐廳在台中地區就一直深受許多人的喜愛，不管是對用餐環境的佈置、食材的講究、餐點的美味程度都讓人讚不絕口，

尤其對於親子用餐更是非常友善，每想到竟然在東海大學也開了一間分店，當然要來孩子來朝聖一下。

（之前到梨子崇德店用餐，真的是喜歡到不行，用餐文章：https://jack74327.pixnet.net/blog/post/71124886）

用餐環境

一進門就有超美的網美座位區可以等待候位＋拍照，怎麼拍都好好看。

「梨子-東海森林店」的用餐環境真的是太美了，

獨棟挑高樓層讓用餐舒適開闊，再加上大量自然採光設計，整個餐廳乾淨明亮，

再搭配大量植栽搭配，一進到餐廳就讓人相當輕鬆舒適。

除此之外，店家還有提供包廂的服務，不管是慶生、學術演討聚餐都很適合。

餐廳對於親子用餐也相當友善，有提供兒童座椅，也可以選擇靠窗的座位區都沒有問題，

店家也會特別幫忙準備寶貝的兒童餐具，還很貼心的準備了寶貝專屬的桌墊，可以讓寶貝一邊等待餐點一邊玩遊戲。

菜單

店內的餐點相當豐富多元，從早午餐、義大利麵、燉飯、鍋物、甜點、咖啡、飲品等，

當然還有寶貝專屬的兒童餐點，真的是對親子用餐超友善。

（店家菜單連結：https://www.pearcafe.com.tw/menu/）

晨光裡的卡波納拉（贈送：田野勤學冰豆漿）

去邊柔軟Ｑ彈的吐司，搭配黃金鬆軟的厚蛋，再搭配清爽脆口的美生菜，

再搭配地瓜、季節水果與沙拉，每一口都可以吃到滿滿健康與活力，再搭配勤學豆漿，營養滿分。

秘制酸菜魚鍋（固定附魚肉）

梨子餐廳的新菜色，嚴選地道老壇酸菜，熬煮出口味濃郁酸香馥郁的金黃湯底，

搭配新鮮季節瓜果菜皿、以及新鮮魚片，主食也可以搭配霧峰香米、中農寬冬粉，或者額外加價點選有機紅新蛋或者手工日曬蘆薈麵。

店家嚴選到老壇酸菜再加上辣椒、以及麻而不辣的花椒粒，湯頭甘醇帶有迷人香氣，微麻微辣的口感更是讓人回味無窮。

秘制酸菜魚鍋固定選配的是店家嚴選的鱸魚，搭配手工花枝漿，肉質相當鮮美Ｑ彈好吃。

個人也好喜歡梨子咖啡的火鍋的季節瓜果菜皿，選用當季蔬菜翠綠新鮮，

還搭配超Ｑ彈多汁的香草豬貢丸，好吃無法擋。

海味蛤蜊蕃茄燉飯

顆顆飽滿的蛤蜊新鮮甜美多汁，吸飽番茄與蛤蜊海味湯汁的燉飯香甜可口，

再搭配九層塔提味，口感更加有層次。

Set B套餐加點：麵包、湯品、飲料

除了主餐之外，也可以額外加點套餐，附上現烤的大蒜麵包以及玉米濃湯，口味都相當不錯。

梨子寶貝餐-Ｂ兔兔咖哩樂園

咖哩加入雞肉、紅蘿蔔、馬鈴薯還有新鮮的蔬菜，咖哩口感溫順偏甜，

雞肉咖哩上再放上一隻超可愛的小白兔，寶貝們絕對忍不住一口接著一口吃光光啊。

加點-兔寶炸物拼盤

點了兒童餐也可以再加點大小朋友的最愛：炸物拼盤，

有起司條、雞塊以及黃金脆薯條，炸得金黃酥脆每一口都很涮嘴。

餐點飲料

部分的餐點都會有標配的飲品，也可以其他單點飲品，都可以額外折價50元。

左：蜂蜜清茶歐雷：清爽的清茶搭配香甜的蜂蜜，再加入馥郁的牛奶層次更加豐富好喝。

右下：焙茶歐雷：口感濃郁的焙茶與牛奶完美融合，口感更加醇厚。

右上：洋甘菊柑橘：洋甘菊清新芬芳，非常適合喜歡無咖啡因的飲品的朋友。

梨子-東海森林店

地址：台中市西屯區台灣大道四段1727號第二教學區餐廳（東海大學內）

電話：04-23580499

營業時間：9:00~21:00

官網與菜單：https://www.pearcafe.com.tw/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/pearcafe1999

ＩＧ：pearcafe1999

停車資訊：可直接開車進入東海大學，有平車格的地方都可以停放，每小時30元。

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