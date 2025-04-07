有人跟我一樣喜歡吃肉肉的嗎？！

超愛100%原肉的！

那天去財神廟走走後，就決定來吃大塊肉來犒賞一下自己

然後我們就找到了思犇牛排

思犇牛排新莊店

地址：新北市新莊區公園一路137號

電話：02 2990 9037

營業時間：一到五11:00–14:30, 16:30–21:00 ；六日 11:00–21:00

粉絲頁：https://www.facebook.com/p/思犇牛排新莊店-61570478245286/

歡迎加入 Mier戴小如ಇ後天美人大作戰 粉絲團

這間思犇牛排就在新莊體育場附近而已

停車也方便~重點是平價牛排，還可享週邊熟食。濃湯、飲料、霜淇淋、沙拉、蒜味吐司吃到飽

加上又是100%原肉！超可以的

這裡的位子很多，而且坐起來很舒服

不會跟隔壁桌離太近~

這樣的用餐環境我喜歡！

還有可愛的摩艾石像抽取衛生紙

別桌還有鹹蛋超人抽取衛生紙！很有趣

而且思犇牛排平日中午用餐還打9折唷！超級划算

這裡有蒜味麵包，剛好我烤的一片掉下來~((笑))

都是已經塗好醬了！超方便

放上去烤，烤好就會自動掉落~不用自己在旁慢慢等

有各式飲料任君挑選！是想喝汽水、果汁、熱飲通通有

還有簡易沙拉，有二種醬可以選(和風和千島醬)

這裡的玉米濃湯也是喝到飽

重點是這裡的玉米濃湯完全不馬虎，料超多的

而且超級好喝！我好愛

熱食區還有滷味(豆干和雞腳)，炸物(熱狗和蒸餃)還有一個紅蘿蔔炒蛋

主餐還沒來！我們桌上超豐富！

吃肉也要吃點菜！新鮮的蔬菜擁有著甜味~好吃

熟食我挑選了熱狗、豆干和蒸餃

三種都是我的愛！好好吃~一定要趁熱品嘗

玉米濃湯搭配蒜味麵包！絕配~超級好吃

我們的沙朗牛排 8oz來了~我們選的是七分熟

肉超大塊的！一上桌就驚豔到我們！真的很大一塊

不只肉連基本的蛋跟麵都有！而且麵還不少....

牛肉很嫩！加上我們選擇是七分熟，所以不見血又可以吃到很嫩口的牛肉！

牛肉很嫩口耶！我喜歡~

厚切雪花豬排雖然沒有牛排那麼大一塊

但其實也不小塊~一樣麵很多！！

厚切豬排的肉質軟嫩很好入口，重點是沒有豬腥味

不吃牛肉的朋友，可以選擇這個！

雖然肉厚但肉質完全不柴，很好吃

我們都選擇混醬，搭在一起！很好吃

當然餐後一定要來個小甜點啦！

當天的霜淇淋是草莓口味的！我一整個超級開心

太喜歡草莓了~

他們的霜淇淋好像每一季都會不一樣

所以不同時期去，可以吃到不同的口味唷

這樣平價的牛排，吃起來不傷荷包

重點還有多種食物任君挑選吃到飽

真的很划算！！

IG找我玩🔍🔍更多動態在這裡

Mier戴小如IG miertai

思犇牛排新莊店

地址：新北市新莊區公園一路137號

電話：02 2990 9037

營業時間：一到五11:00–14:30, 16:30–21:00 ；六日 11:00–21:00

粉絲頁：https://www.facebook.com/p/思犇牛排新莊店-61570478245286/

來點日式料理

聚會不能少的居酒屋

天冷來點鍋物

不一樣的台式居酒屋

想吃日式燒肉

愛肉一族不能錯過的燒肉

想吃韓式燒肉

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>幫我按個讚吧^^♥<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

快來加入我的粉絲團一起聊天:")





戴小如也會在.....

歡迎一起來聊天

以上!

文章標籤